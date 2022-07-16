來去花蓮過暑假！「26家民宿推薦」懶人包，平價民宿、親子包棟住起來

來到花東旅遊除了必拍景點、必吃美食需排入行程外，找到一處能安心休息的民宿也很重要，好讓玩了一整天的疲憊身軀能好好放鬆。今日為大家推薦花蓮當地26家高CP值的民宿，可依各自的旅遊條件去做選擇，找到最適合此次出遊的民宿，訂房前也別忘了領取免費的折扣優惠券喔。





#親子/包棟





森林中民宿

【森林中民宿】千坪開闊的戶外庭園由莊園主人用心設計，以鄉村木屋風格加入歐洲莊園元素，庭院裡樹蔭下的躺椅、愜意木屋內的午茶空間提供旅客好好放鬆身心，入宿前引導入園的「管家」也讓人倍感溫馨，聽著管家介紹房型、設備與推薦的旅遊景點，貼心的叮嚀與細心的觀察問候，讓這趟住宿旅程在心上加了許多分。

圖片來源：森林中民宿

無論是雙人、四人、多人房皆有提供，像是森林中星空雙人房、森林中樹屋雙人房、森林中經典四人房、大閣樓四人房、小二樓五人房。除了可選擇各式的特色房型外，【森林中民宿】也提供包棟的服務，可入住30人以內，廣闊的庭院還能有夜晚烤肉賞整片星空的愜意聚會。





不只有獨特的民宿空間設計，還位在最佳的花蓮旅行住宿位置，花蓮貨櫃屋星巴克與台開心農場就在一旁，進入市中心鬧區與東大門夜市更只要5分鐘的車程，想一賞東海岸的自然海景也只要五分鐘的車程相當便利。





森林中民宿

店家地址：花蓮縣吉安鄉知卡宣大道一段36號

訂房電話：0970104081





冠冕民宿

【冠冕民宿】為吉安永華二街上一處獨棟空間，前院設有遊戲區和烤肉區可讓大人小孩好好放鬆玩耍，後院還能欣賞老闆用心照顧與設計的庭園造景；貼心設計的公共空間也讓許多旅客推崇，提供烤肉場地(限包棟)、代訂烤肉食材，還有麻將桌椅、卡啦OK等娛樂設施可體驗，小朋友也能在戶外玩水池、沙坑、溜滑梯、坐玩具車，安全、獨立的空間大人們可以很放心地在這談天喝酒，是一處很適合親子包棟的民宿。

【冠冕民宿】的內部裝潢打造五種風格房型，有黃色太陽房、紫色戀人房、藍色海洋房、粉紅玫瑰房、綠色大地房，以糖果色系打造清新宜人的自在空間，有著最舒適放鬆的休息環境，讓旅客能夠在此無負擔的好好休憩，無論是親子家庭或是人數較多的團體旅客都是再適合不過的包棟選擇。





冠冕民宿

店家地址：花蓮縣吉安鄉永華二街32巷26號

店家電話：0970008586





古拉民宿

位於吉安鄉的【古拉民宿】幽靜的田園風光相當愜意，距離東大門夜市只需十分鐘的車程也很便利；有別於一般民宿【古拉民宿】提供旅客「包棟」的住宿需求，除了住宿空間寬敞舒適外，更是設計了前後庭院與頂樓的觀景台，讓大家可以欣賞花蓮的自然美景，推薦給人數較多的旅客參考。

庭院的空間設計了烤肉區，讓旅客在夜晚時分和朋友家人可以吃烤肉聊是非、增進彼此情感；民宿內也有廚房和卡拉OK供旅客使用，體貼帶著小朋友的爸媽，在庭院更是設有兒童遊樂區、戲水池跟沙坑給小朋友玩樂，好讓父母可以休息放鬆一下。





別墅不只有私人停車場，民宿內還有設置客廳、簡易廚房、wifi、洗衣機，也有可供租借的多項設備，下回若和家人朋友來到花蓮住宿，不妨考慮【古拉民宿】來個包棟的最佳體驗吧。





古拉民宿

店家地址：花蓮縣吉安鄉華城八街121號

店家電話：0966681602





酷拉民宿

【酷拉民宿】是【古拉民宿】三館中的獨棟C館，距離市區僅10分鐘的車程，無論是前往東大門夜市或是遠雄海洋公園等知名觀光景點，距離都不是太遠；入住酷拉民宿能享受到獨院設計的歐式田園景致，不只從室內往外觀看的風景愜意宜人，戶外有寬敞的庭院，設有完備的烤肉區，以及小朋友看見會尖叫不已的遊戲區、水池和沙坑，在娛樂上無論大朋友小朋友都有一起顧到，相當用心。

民宿的室內環境注重採光、家具擺設選用明亮色彩搭配整體空間，有精緻孝親房、浪漫雙人房、工業風雙人房、海洋風四人房等房型；設有卡拉OK且冰箱和廚房都能任意使用，若有告白、慶生或求婚等特殊活動，老闆也都有提供客製化的服務讓旅客租借設備。





這裡非常適合人數多的家庭客，寬廣的空間讓小朋友在綠地上放電再適合不過；若人數少但想要體驗這樣的田園風情民宿，【酷拉民宿】也有小包棟服務，有興趣的朋友可以撥電洽詢。





酷拉民宿

店家地址：花蓮縣吉安鄉華城八街121號

店家電話：0966681602





馬卡龍民宿

【馬卡龍民宿】隱身在花蓮吉安市中心的巷弄內，周圍有遠東百貨、海濱公園、東大門夜市；往台9線方向距離慶修院、鯉魚潭、兆豐農場、光復糖廠不遠；往台11線則有七星潭、台開心農場、花蓮海洋公園與雲山水等必訪景點，便利的交通令旅客可不受距離侷限，輕鬆來場花蓮之旅。

每間房型以顏色作為區隔，有青蘋馬卡龍、紅櫻馬卡龍、紫葡馬卡龍、藍莓馬卡龍、香橙馬卡龍等，吸引了許多家庭親子客群，尤其貼心設有「和式房型」，大大減少爸爸媽媽擔心小朋友因東翻西滾而受傷的問題。





凡是入住【馬卡龍民宿】的房客，民宿皆會給予早餐券乙張，前一天與民宿老闆娘預定好餐點，隔天便能享用到美味的早點，充飽一天所需的電力。許多入住過的房客都給予馬卡龍民宿溫馨、舒適、乾淨的好評回饋，且周遭生活機能佳，交通也十分便利，大家盡情在此享受假期，沉浸在慢活的旅程之中。





馬卡龍民宿

店家地址：花蓮縣吉安鄉自立二街2巷1號

訂房電話：0913355007





貝拉利亞民宿

【貝拉利亞民宿】坐落於鬧中取靜的花蓮美崙文教區，是一棟典雅的歐式鄉村風格民宿，房間以古董傢具與歐式風格床組做裝潢，讓人宛如進入歐洲莊園般的異國風情；提供烤肉場地讓旅客們在庭園與家人朋友們談天說地，一邊烤肉一邊玩樂，享受美好假期。

圖片來源：貝拉利亞民宿

房間以二人房跟四人房為主，採用歐式風格的裝潢，房間寬敞舒適還有陽台可以靠在窗台喝酒談天，到了傍晚還能欣賞花蓮的夜景與星空。此外【貝拉利亞民宿】也有提供包棟服務，讓同團的旅客不受他人干擾，享有一整棟的住宿體驗。





民宿主人親切熱情，滿滿人情味讓人備感溫暖，且周遭生活機能方便，不管是到市區逛街、花蓮港搭船賞鯨或七星潭踏浪都只要5~10分鐘的車程，整體很適合結婚包棟、約會旅行、親子出遊、烤肉渡假的行程安排。





貝拉利亞民宿

店家地址：花蓮縣花蓮市民族路57號

店家電話：0988131003





翡冷翠莊園

想來場與世隔絕的偽出國住宿體驗，不妨考慮花蓮【翡冷翠莊園】，一棟充滿歐風鄉村氛圍的華麗莊園，義大利的鐘樓古堡建築配上花蓮青山景致、翠綠草皮以及落羽松等造景，濃濃的歐洲鄉村情懷，讓你每一處都能拍出偽出國美照。

且距離市區只需10分鐘，便利的生活機能鄰近花蓮各大景點，遼闊的場域包棟可容納24～26人，提供客製化的包棟服務，依照人數不同入住雙人房、四人房、六人房等房型。





民宿擁有完備的公共設施，有KTV、撞球、麻將桌、桌遊等設備，在2樓公共空間還設有一幅3D彩繪牆壁畫，無論男女老少都被這精美的畫作帶回文藝復興時期；於廣闊的草皮上設有烤肉區域，並提供烤肉用具、代訂烤肉食材服務；而在旅遊行程方面提供代訂服務，貼心的包棟服務適合與親朋好友一同來場如置身歐洲的旅程。





翡冷翠莊園

店家地址：花蓮縣吉安鄉南海四街242號

店家電話：0900201319





感覺民宿feelingB&B

【感覺民宿】隱身在花蓮的住宅區中，透天式的民宿有客廳、廚房，以及備有調酒用具的氣氛吧檯；良好的地理位置，夜深時相當靜謐，不受吵雜的車水馬龍打擾；鄰近全家便利商店、知名必敗蛋糕老店－弘宇蛋糕，到市區商圈、東大門夜市僅需8分鐘的車程。

採獨棟透天式的【感覺民宿】，寬敞的環境主打18人以下團客包棟，選擇包棟的朋友可享有電動麻將桌、歡唱KTV、氣氛酒吧以及廚房等設備，讓各位享受每個歡聚時刻且不受他人打擾，且最低只要4人就能包棟，包棟方式會依照人數提供不同的房型配置，房型分別為雙人以及四人，皆以美式鄉村風格裝潢設計。





【感覺民宿】額外提供烤肉場地、停車位以及代訂外燴、賞鯨、泛舟、溯溪、獨木舟、夜間抓蝦烤肉、輕航機等活動體驗；若有慶生、求婚、性別派對等需求的朋友，也可向民宿主人詢問代客佈置的服務，人數不多又想享有包棟的氛圍，【感覺民宿】會是大家不錯的口袋名單。





感覺民宿feelingB&B

店家地址：花蓮縣吉安鄉勝安二街152巷1號

店家電話：0980117044





#田園

曼特寧花園民宿

【曼特寧花園民宿】位於花蓮吉安鄉的近郊，為獨棟庭園別墅，在老闆特別設計下，頂樓露臺不僅能欣賞花蓮獨有的群山圍繞之美，早晨的日出景色也讓人相當陶醉放鬆，綠意盎然的庭院擺滿業者用心栽種的綠色植物，來到這裡會讓人不禁放慢腳步，享受著慢活生活。

圖片來源：曼特寧花園民宿

房型有甜蜜雙人房、幸福四人房、山景六人房， 距離東大門夜市、慶修院、七星潭等觀光熱門景點都不會太遠，是不錯的下榻地點或是中繼站，老闆與老闆娘熱情且親切，若對在地美食、旅遊景點有任何問題都可以詢問他們。





曼特寧花園民宿

店家地址：花蓮縣吉安鄉明義三街36巷36號

店家電話：0933481099





楓林288

位在花蓮吉安鄉的【楓林288鄉村民宿】擁有廣闊翠綠的草地，緊鄰中央山脈、沿途可飽覽怡人田園風光，良好的地理位置鄰近花蓮各大必訪景點，對於想要來場田園樂活之旅的朋友而言是個不錯的旅宿選擇。更是貼 心提供多處戶外座位區讓旅客觀賞群山繚繞的景致，一早醒來在芬多精的環繞下，悠閒地品嚐咖啡吃早餐，體驗田園生活中的愜意氛圍。

民宿提供園景雙人房及小木屋兩款房型，每間房都有提供獨立空調、平面電視以及私人衛浴，拉開窗簾即是綠意風光，所有旅客都能在這裡愜意的體驗大自然的美好。此外，還有老闆娘精心準備的手作早餐，使用在地食材製成，不僅味美又澎派，更是用滿滿的人情味招待大家；另外還有提供烤肉場地，讓大家來場輕鬆愜意的樂活之旅。





楓林288

店家地址：花蓮縣吉安鄉山腳一街288號

訂房電話：0966568569





撒花庄庭園民宿

位於花蓮吉安鄉的【撒花庄庭園民宿】距離花蓮市區僅需10分鐘的車程、鄰近人氣熱門親子景點「知卡宣森林公園」，從此出發去到花蓮的各個景點也都很方便，同時享受莊園風的愜意住宿環境和往返景點的便利性。

【撒花庄庭園民宿】的房型有雙人房和四人房，以歐式古典混現代創意的新風格，房間內可見歐式古典沙發、新潮紙刷報紙皮沙發和有著歐式建築的特色壁紙，注重採光、挑選明亮色系與木質家具做搭配，在視覺上就能讓人很放鬆、沒有壓迫感。





【撒花庄庭園民宿】有著「3星級飯店」的舒適住宿空間，許多旅客所在意的睡眠品質也相當注重，使用較高等級的獨立筒高級床墊，軟硬適中的舒適度可讓你一覺到天亮。有著如歐式莊園風情的休憩場域，去到市郊的距離也相當方便抵達，讓總是在繁忙都市中繃緊的神經能好好在此鬆綁一會，也讓這趟旅程得到充飽滿滿的能量。





撒花庄庭園民宿

店家地址：花蓮縣吉安鄉南海三街316號

店家電話：0919354525





吉美民宿

【吉美民宿】位在花蓮吉安鄉，距離市區不到10分鐘的車程，擁有安靜且綠意的空間，是間許多旅客稱讚的3星級飯店，在一片盎然的綠草中蓋一座有如渡假村的飯店景致，戶外還能與朋友家人泡茶聊天、有著小朋友玩盪鞦韆的祥和畫面。

房型除了雙人房、四人房外，還有六人家庭房，其中小閣樓的設計是民宿很熱銷的房型；這麼舒適的民宿總讓人認為價格上肯定不便宜，但【吉美民宿】的老闆就是佛心來著的，不只空間舒適乾淨、用心佈置設計，在價格上更是親民，是間許多人都稱讚的高CP值民宿，且還附有豐富的早餐，讓你可一早起床吃飽飽，有精神地開啟今日的旅程。





【吉美民宿】共有3層樓，民宿內也配有電梯，可讓行動不便的長輩、拖著厚重行李的旅客可以輕鬆抵達樓層、毫不狼狽。旅客也不用擔心停車問題，吉美民宿內也附有私人停車場相當便利。





吉美民宿

民宿地址：花蓮縣吉安鄉民治路436號

民宿電話：0933-993654/03-8522225/03-8513032





吉美田園民宿

【吉美田園民宿】是花蓮在地3星級飯店【吉美民宿】的分館，地址雖位在吉安鄉，不過距離市區只有不到10分鐘的車程、相當便利，也不用擔心停車的問題，民宿內附有私人停車場，有著寬敞且綠意的田園空間。

房型有許多種，大家可依個人需求與喜好去選擇，最大的特點是每間都有著採光極佳的室內環境，用心佈置的歐式田園風裝潢，讓人別有一番感受，即便只是待在民宿內沒有外出，都能好好享受這般愜意風情。更貼心的是民宿內設有電梯，方便行李厚重、不便於行的長者。





有著偌大的前院，可在此優游走踏、享受自然光與綠意的休閒環境；而在價格上的親民更是顛覆了以往對於旅遊勝地的民宿印象，起床後還能享用民宿所準備的豐富早餐，非常適合帶著整天疲憊的身軀到此住一晚享受愜意的田園時光。





吉美田園民宿

民宿地址：花蓮縣吉安鄉太昌路50號

民宿電話：0933-993654/03-8522225/03-8513032

檜木居民宿

花蓮市吉安鄉的【檜木居民宿】主打以檜木打造的房間，滿室的檜木香，從視覺、觸覺到嗅覺，都是一種全新體驗，民宿外圍還種了整排的落羽松，結合日式禪風與庭園造景，打造出溫暖舒適被綠意包圍的居住環境，消除每位房客在一整天的旅途中所累積的疲勞。

【檜木居民宿】有豪華雙人房、蜜月雙人房、親子閣樓4人房、和室6人房等房型可供選擇，其中以親子閣樓4人房最受民眾喜愛；每個房間都是由檜木打造而成，充滿檜木的香氣居室，即使住在市區內也能感受到大自然的芬芳，彷彿被大自然擁抱的環境，讓人心曠神怡。





除了提供豐盛的早餐外，最特別的是【檜木居民宿】設有充滿檜木芬芳的蒸氣室、遠紅外線烤箱，旅客能在此徹底放鬆身心，另還有推出精油按摩芳療的活動，想體驗的旅客記得要提前跟民宿報名申請；而貼心提供的套裝旅遊行程規畫服務與汽機車自由行的優惠方案也可供大家選擇參考喔。





檜木居民宿

店家地址：花蓮縣吉安鄉勝安村慈惠一街58號

店家電話：038546535





檜之園民宿

出去度假不想離市區太遠，又想親近大自然，【檜之園民宿】會是你的好選擇，民宿內精心打造的庭園造景充滿日式風情，房間內部用花蓮在地的檜木裝潢而成，濃濃檜木香讓人感到舒適，將山林的悠閒生活帶給駐足於此的每一位旅客。

【檜之園民宿】有豪華雙人房、蜜月雙人房、親子閣樓4人房、和室6人房等房型可供選擇，庭院的落羽松與房間內的檜木散發出天然芬多精，讓人身心都有被治癒的感覺，給與旅客舒適的住房體驗。





【檜之園民宿】到七星潭、東大門夜市、新天堂樂園等花蓮的知名景點車程都不會超過20分鐘，沒計畫、不知道該去哪裡玩才好，民宿也有提供套裝旅遊行程規劃服務以及汽機車自由行的優惠方案，從民宿做開端安排一趟旅遊行程，讓你輕鬆玩遍整個花蓮。





檜之園民宿

店家地址：花蓮縣吉安鄉勝安村自強路2號

店家電話：038546006





#主題民宿

哉煙煙民宿

坐落在田野中的【哉煙煙】，放眼望去有著遍地翠綠的宜人景致，以紅白配色為主的民宿外觀，在藍天白雲和嫩綠草地的襯托下更加亮眼；廣闊的綠地庭園可讓孩子們在此玩鬧嬉戲、放聲歡笑。

圖片來源：哉煙煙民宿

【哉煙煙】內裝設計以泰國風情為主要調性，從異國風情、古典雅致到現代簡約應有盡有，房型有園景雙人房、精緻雙人房、山景雙人房、北非四人房、北歐四人房等選擇，每間房間都擁有大片玻璃窗，讓旅客都能飽覽美麗的山景。





平日有提供最低8人包棟服務，更特別的是凡是入住【哉煙煙】的旅客，提前預約可免費體驗泰式傳統服飾，若有房內設計抓周與蜜月佈置的需求也可提早告知以利老闆準備喔。





哉煙煙民宿

店家地址：花蓮縣吉安鄉永吉四街259號

店家電話：0966785227





白色宮殿

【白色宮殿】位在花蓮交通便利的市郊鄉野，提供旅客一處體驗田野鄉情、鳥語花香的花蓮愜意風情，距離花蓮火車站、吉安好客藝術村與文化創意產業園區，車程皆不到10分鐘，是不錯的中繼點。

圖片來源：白色宮殿

【白色宮殿】房型以澳洲城市為名，共有雙人房、四人房以及六人房，和大廳華麗奢華的風格不同，房間的設計採簡約現代風，由民宿主人精心設計的房間各個獨具特色，大家可依照自己的喜好選擇。





【白色宮殿】提供免費早點及迎賓茶點，下午時分可坐在充滿鄉村風情的餐廳，吃著茶點感受陽光灑落的溫暖；隔日清晨，可在度假氛圍滿點的玻璃屋中享用民宿主人手工製作的早點，開啟一天旅程的幸福。





白色宮殿民宿

店家地址：花蓮縣吉安鄉北安街31號

訂房電話：0905725223





藍海筑夢城民宿

位於花蓮吉安鄉的【藍海筑夢城民宿】距離市區約十分鐘的車程，靠近知卡宣森林公園與新天堂樂園，住宿環境宜人幽靜、遠離市區的塵囂，讓人可在此好好放鬆。

【藍海筑夢城民宿】的房型分別有雙人房、四人房，裝潢以黃藍配色的蔚藍海洋風為主題，有著明亮清爽的空間氣息，尤其是五樓的「海景雙人房」，從陽台可遠眺被群山圍繞的大自然樣貌，早晨起床坐在平台上拍下一張張紀念照，有著如古人「坐看雲起時」的愜意氛圍，來到這個美麗境地。





民宿內的樓層雖不高，但設有電梯相當方便，讓大家可以拖著行李輕鬆地到達房間，另一加分要點是【藍海筑夢城民宿】為「重機友善」的民宿，讓車友能夠有個寬闊的空間擺放重機、相當貼心。





藍海筑夢城民宿

店家地址：花蓮縣吉安鄉南海八街163號

店家電話：0963306620





中間民宿

位在花蓮市成功路上，隱身在住宅區內、有免費私人停車位，不僅離東大門夜市近，與各觀光景點距離也不會太遠，且民宿周遭生活機能方便，有便利商店、自助洗衣店等，鄰近東大門夜市、松園別館、花蓮城隍廟等知名景點。

圖片來源：中間民宿

【中間民宿】充滿設計感且多元的房型選擇滿足不同族群，其中又以「浴缸雙人房」人氣最高，特別受到情侶喜歡，將超好拍的網美浴缸放在房間內，看起來非常新穎，也讓人印象深刻，中間民宿還提供了80吋投影布幕供房客使用，想營造出約會時浪漫氛圍，或是悠閒放鬆看電影都是好選擇。





【中間民宿】現在還有推出6到8人的包棟方案，少少人數就可以輕鬆包整棟民宿，讓你能與三五好友舒適的住在獨棟民宿，來場花蓮愜意輕旅行。





中間民宿

店家地址：花蓮縣花蓮市成功街46之8號

店家電話：0979555700





#平價首選

花蓮520民宿

【花蓮520民宿】距離火車站4分鐘，離必訪地東大門夜市10分鐘，無論去到市區或旅遊景點都很方便；民宿擁有廣闊的前院及舒適明亮的開放式客廳區域，提供每位下榻於此的旅客與親朋好友盡情歡聚的空間，加上價格平實、環境乾淨又寬闊，和民宿主人親切又熱心地問候與關心，每回都讓不少旅客給予很棒的回饋。

圖片來源：花蓮520民宿

【花蓮520民宿】提供園景雙人房、蜜月雙人房、溫馨四人房等房型，每個房間都設有戶外休息區、空調、平面電視以及獨立衛浴，提供乾濕分離設備和拖鞋，貼心為你打造一處獨享空間，讓你結束一天的旅程後能享有最舒適、靜謐的休憩環境。





花蓮520民宿

店家地址：花蓮縣吉安鄉中山路三段99巷19-1號

店家電話：0920786000





方翊民宿

【方翊民宿】位於花蓮吉安鄉，於吉安車站附近、離東大門夜市僅十分鐘的車程相當方便。民宿環境乾淨、設備齊全，溫馨好客的老闆、老闆娘讓旅客有著像回到家一樣的安全感，可以讓你無慮地在此好好放鬆，且相對於市區民宿的住宿價格，【方翊民宿】能讓你在旅費上省更多，也不用擔心因價格便宜而有不好的住宿體驗。

【方翊民宿】的民宿皆屬四人套房，每個房間都有不同的風格，而復古的深木色家具和寢具也別有一番風情，有著乾淨且寬廣的舒適空間，設備一應俱全、還附有早餐超佛心！且4人房的房間價格一人一天平均只要400~500元非常划算，下回來到花蓮想找間環境舒適又平價的民宿，可參考【方翊民宿】唷。





方翊民宿

店家地址：花蓮縣吉安鄉文化七街27-1號

店家電話：0919245437





Mr.Lee民宿

【Mr.Lee民宿】位於吉安跟花蓮市區的交界，去七星潭、東大門等知名景點都很方便，且生活機能優良，旁邊就有一家全家便利商店。民宿外觀為造型優雅的歐式風格，內部設有車庫可供旅客停車；提供散客住房和旅行團包棟的服務，房型主要以兩人房與四人房為主，並備有貼心電梯設備跟交誼廳，旅客來到此可以好好放鬆渡假。

【Mr.Lee 花蓮民宿】最具特色的部分就是交誼廳跟頂樓，房客可以在交誼廳打麻將、桌遊、打牌、下棋，這裡還有卡拉OK供大家歡唱。此外，交誼廳還有烤肉架跟廚房供大家使用，不過要注意的是廚房僅限無油煙炊煮。





上到民宿頂樓，就能欣賞花蓮的獨特風景，近看花蓮市區與吉安鄉的街景，遠眺太平洋與群山，感受著花蓮的風，欣賞著花蓮的美，有股身心都被療癒的感覺。





Mr.Lee 花蓮民宿

店家地址：花蓮縣吉安鄉南埔八街61號

店家電話：0933486567





陸口壹家民宿ryokou

【陸口壹家民宿】位於花蓮市成功路的巷弄內，鄰近東大門夜市與香榭大道，美景美食走路就能抵達，民宿隔壁還有咖啡廳，可以悠閒的喝杯咖啡；交通上也相當方便，附近就有公車可以搭乘，開車的民眾周邊就有收費停車場能停。

住房方式採用線上訂房，民宿使用密碼鎖讓房客可以自行入住跟退房，民宿的環境與房間乾淨整潔，如此優惠的品質價格卻很親民，性價比很高。





【陸口壹家】提供二人房的房型，主打簡約舒適的風格，一踏入房間就能感受一股日系文青風，房間採光優良、環境乾淨整潔，搭配木質地板與溫暖燈光，讓人感覺的舒適放鬆，從裝潢配色到寢具風格挑選，隨處都可見民宿主人的用心，雖簡約不過應有盡有。要注意民宿內全面禁止吸煙，也不能攜帶寵物前來入住喔。





陸口壹家民宿ryokou

店家地址：花蓮縣花蓮市成功街300巷13之1號

店家電話：0908706793





#鄰海

南濱琇園渡假別墅民宿

【南濱琇園】鄰近吉安太平洋海濱公園，是一棟雅致風格的度假別墅，前有廣闊翠綠的庭院，後有雄偉的中央山脈群；面海則可遠眺遠處的太平洋海灣。提供多元化的房型，每一間皆採光充足擁有獨立衛浴、數位電視、冰箱、冷氣等設備。

室內公共區域分為餐廳、客廳等區域，每到隔日清晨，旅客能在整潔明亮的用餐區享受業者精心準備的早點；到了夜晚時分，與三五好友、家人結束一天行程，回到民宿還能用卡啦OK續攤，或是在庭院烤肉，賞著滿星點綴的夜空。





【南濱琇園】獨棟的別墅擁有廣闊的庭院，讓旅客多了一項漫遊走踏、享受綠意的選擇；親民的價格加上完善的設備，吸引不少小團客包棟住宿，讓這空間暫時成為彼此遠離塵囂的小天地，留下不受他人影響的專屬回憶。





南濱琇園渡假別墅民宿

店家地址：花蓮縣吉安鄉東海十街233號

訂房電話：0928323030





七星潭天使民宿

位於七星潭特定風景區內的【七星潭天使民宿】，從民宿走路到美麗的七星潭只要3分鐘，不想離開民宿，房客也可上頂樓就能欣賞到七星潭海面風光，清晨欣賞日出、夜晚觀看星空，每個時段都有不同的景色，適合一家大小來渡假。

圖片來源：七星潭天使民宿

房型以知名城市命名，有紐約、巴黎、倫敦、維也納、義大利五個主題套房，其中又以「義大利主題親子房」最受旅客青睞，一進入房間就能看床上擺滿可愛的娃娃，房間寬廣舒適，陽光灑落在房間內，給人一股溫馨感。





【七星潭天使民宿】的服務非常全面，為了讓旅客上下樓更方便，民宿內設有電梯供房客使用，另外還提供汽機車租賃諮詢服務，也有協助旅客代辦賞鯨、泛舟等套裝行程，讓你可以不用東跑西跑，透過民宿就能把行程安排妥當。





七星潭天使民宿

店家地址：花蓮縣新城鄉七星街79巷2號

店家電話：0912301788





石頭的家民宿

【石頭的家民宿】外觀有如私人別墅，喜愛園藝的老闆娘，在庭院設有一小塊開心農場種植水果，還飼養了些禽鳥、小動物，不只能看到烏骨雞、薑母鴨，而且在這竟然能欣賞孔雀的豔麗之姿，令許多下榻此處的遊客驚呼連連，彷彿來到了一處小型田園農場。

【石頭的家民宿】分為五大房型，有浪漫風情雙人房、溫馨優雅四人房、闔家悠閒六人房、彩繪屋四人房以及彩繪屋六人房，每個房型皆有獨特的裝潢佈置供大家選擇。





還有提供代訂行程的服務，每種活動皆經老闆娘嚴格篩選過，選擇安全且合格業者，有配合的泛舟、獨木舟、賞鯨、溯溪、飛行傘、天空之境沙灘車等活動；另外也有幫忙代訂烤乳豬和BBQ等特色美食，讓你能和三五好友、家人一起在星空下大啖著美食，留下一段難忘的回憶。





石頭的家民宿

店家地址：花蓮縣吉安鄉南濱路一段251巷26號

訂房電話：0933485552





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