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最療癒的看見台灣！ 搭乘空中法拉利低空翱翔花東縱谷、探索東海岸之美

聯合新聞網／ 行遍天下
圖片提供：溫士凱、安捷航空
圖片提供：溫士凱、安捷航空

【圖／文：行遍天下】

想像著在高空中緩緩飛行，看見台東的縱谷與海景該要有多自在與讓人驚艷，如同齊柏林導演的「看見台灣」姿態、或者想像如同鳥兒在空中飛翔。而這樣的機會不是電視裡才有，只要參加「安捷航空-發現台灣體驗花東縱谷」行程即可成真。

▲有空中法拉利之稱的機型，光走近就充滿興奮感。（圖片提供：安捷航空）
▲有空中法拉利之稱的機型，光走近就充滿興奮感。（圖片提供：安捷航空）

在市區集合之後由台東機場準備飛行，搭乘有著空中法拉利之稱來自義大利、全球最新雙發動機種P2012，在大型景觀窗前坐在人體工學座椅上展開一段最療癒的山海經驗。

▲超級近距離看機長駕駛的機會非常難得。（圖片提供：溫士凱）
▲超級近距離看機長駕駛的機會非常難得。（圖片提供：溫士凱）

高度2000公尺的低空飛行時光，緩緩地、從台東市中心出發開始翱翔，鳥瞰卑南遺址、穿梭利吉惡地，遠眺鹿野高台看見鹿寮溪、卑南溪的交會處，整個高台與縱谷的地形清晰可見；在空中沿著伯朗大道與金黃翠綠蹈海而行，不再有人潮過多的擁擠之心；遠處還可看見海那邊的太平洋，用「看見台灣」的角度俯瞰太平洋與台東海岸，在浪花與雲、山巒與海洋之間，再次重新愛上台東一次。

▲翱翔在台東低空飛行，山與海都看得超滿足。（圖片提供：安捷航空）
▲翱翔在台東低空飛行，山與海都看得超滿足。（圖片提供：安捷航空）

　

順遊熱點

夏天的台東熱力四射，白天飛高高看見台東之外，還要找個海邊悠哉踏浪，到了夜晚，在7至9月的滿月前後幾日，還能在東海岸遇見緩緩升起的滿月月光海，跟紅月亮與溫柔海再次愛上台東。

月光海

每年6到9月的這段期間，月亮會在天色已經全暗的時間裡月升，在晴朗夏季且滿月的這幾天，看好月出時間，在台東面向太平洋且稍微高角度的地方守候，就能看見柔和的滿月月光緩緩出現，月亮升起時因與海平面角度小，月光直接灑在海平面上形成了一條彷彿能通往月亮的海中銀白大道。

而東部海暗國家風景區也於這三個月的滿月期間，在都歷遊客中心舉行夜晚的演唱會，就著輕盈的音樂一起迎接月光海緩緩升起的魔幻時光。

金崙海灘

就位於被稱為全台最美隱藏版小站「金崙站」的旁邊，僅有少少班次停靠的地點卻以此成為了秘境小區。穿過彷彿是神隱少女山洞的涵洞，洞內有著卑南族藝術家見維巴里與賓茂國小的師生的作品。抵達一望無際的金崙海灘，後方是壯觀的金崙大橋，眼前太平洋以及一顆又一顆由大至小堆起的石頭讓人玩心大發，忍不住拍起借位照。緩緩步行在海灘戲水踏浪，或者跟2021南迴藝術季作品《方圓之間》拍照，都能一解煩憂。

LI. KA CAFE力卡珈琲

距離金崙海灘最近的咖啡館，由部落返鄉青年經營著，以發揚部落文化、物產與風土為主，將部落的特有飲食融於料理與烘焙之中。

例如馬告拿鐵、刺蔥拿鐵等創意風味；更有海鹽刺蔥磅蛋糕，而小米酒粕磅蛋糕在菜單上更解釋著，原料是來自卡拿崙部落最會釀酒的周阿金VuVu，釀造小米酒後留下來的酒粕製作而成；還有一定要品嚐老闆媽媽手作的排灣族小米粽KAVAI，享受小米、南瓜與豬肉的完美融合，吃下一口與部落連結的美味，格外有感覺。

　

景點資訊

安捷航空-發現台灣體驗花東縱谷

時間：每週四、五、六、日出發

地點：前往台東國際機場-安捷飛航訓練中心台東基地報到即可

網址：events.7to.com.tw/landingpage/22apex

費用：安捷航空-發現台灣體驗花東縱谷1人9,900元、包機85,800元（至多9人）。全程30分鐘。

　

2022月光‧海音樂會

地址：台東縣成功鎮信義里新村路25號（都歷遊客中心）

電話：089-841-520

時間：7/14、7/15，8/13、8/14，9/10、9/11、9/12。16:00-21:30

網址：www.eastcoast-nsa.gov.tw/teclandart/zh-tw/event/news/5112

費用：1,000元

　

金崙海灘

地點：台東縣太麻里鄉金崙村金崙海灘

　

LI.KA CAFE力卡珈琲

地址：台東縣太麻里鄉金崙路210號

電話：089-772-056 10:00-20:00（週二休）

FB：LI.KA CAFE 力卡珈琲

消費：排灣族小米粽KAVAI100元、海鹽刺蔥磅蛋糕70元、小米酒粕磅蛋糕70元、馬告拿鐵140元、刺蔥拿鐵140元

　

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