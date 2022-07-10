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宜蘭酒廠旁 廢墟風「似層」老靈魂餐㕔 端出40年經驗精緻台菜下午茶

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌

藏身在宜蘭酒廠旁的老公寓四樓，餐廳「似層」提供1～2人的小份量台菜下午茶，還有能感受到濃濃日本昭和時代風的傢俱，裝潢跟餐點都充滿混搭風，立刻吸引了「宜蘭ㄚ欣」去嘗鮮體驗。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌

裝潢揉合許多風格，要走上樓之前，是可能讓人卻步的「廢墟」外表，鼓起勇氣爬53階後來到4樓，馬上變成昭和時代的懷舊復古風，還有一絲絲日本老喫茶店的味道，裡頭的傢俱多是使用有歷史的老物件，還真有點穿越的感覺；進去用餐需要脫鞋、穿襪子(店家有提供襪子可購買)，提醒大家請記得溫柔對待有年紀的擺飾們。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌

老闆娘的爸爸是知名的總舖師，運用40多年的掌廚經驗，把原本只能多人吃的台式大桌菜，縮小成1個人也能吃完的精緻份量，像是小小一塊的招牌芋頭米糕，把芋頭、地瓜仔細削成籤絲，上面再舖上爆炒過的香菇絲、蝦米，是鹹味芋頭控們一定要試試的一品；鰻魚櫻花蝦米糕則用芋頭、魷魚、火腿等配料點綴米糕，最後再放上金鉤蝦及一小塊鰻魚，改良後呈現辦桌菜裡米糕的滋味，作工一點也不馬虎；蘿蔔錢排骨湯則用了削成圓片、像錢幣的蘿蔔，曬乾後再跟排骨熬成湯，跟一般的蘿蔔排骨湯相比，多了時間的味道；XO醬花生豆腐上有少見的鵪鶉皮蛋跟店家自製的XO醬提味，再淋上胡麻醬，同時吃得到清爽、重口味兩種食感；還有限定的涼拌苦瓜，用破布子醃漬後苦中帶甘，在熱熱的夏天吃最消暑！其他還有椒麻雞絲餅、鴨胸沙拉佐日式和風醬、滷豬腳、松阪炒時蔬、剁椒魚等等精緻小點，每樣餐點都能看得見店家的用心。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌

甜點的日式糰子帶有一股烘烤過的焦香味，搭配還有點顆粒的紅豆，有種在吃日本紅豆湯加麻糬的感覺，店裡還有提供日本進口的汽水唷！餐點的份量迷你，對食量小的女生來說也能輕鬆完食，加上店內有太多值得細細體會的老物件，要是吃膩了蛋糕類、自助餐式的下午茶的話，推薦你和閨蜜、好友一起來試試身心都能感受到不同滋味的台菜下午茶。

似層.4F

地址：宜蘭市舊城西路9之7號4F

電話：0987-660-612，5人以上訂位需分桌

營業時間：11:30-18:00，全天供餐，週一、二公休

附近地標：宜蘭酒廠

餐點：冷盤、主食、湯品、小點、甜點、飲品、熱茶、酒

6歲以上低消300元；14:00後低消150元；客滿時用餐時間2小時

備註：入內需脫鞋穿襪，如有需要店內有販售30元襪子

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下午茶 鰻魚 沙拉 蛋糕 懷舊

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