攤攤買到剁手手！ 宜花東6大「人氣文創市集」聚落高熱度，每逢週末登場的市集人生

吹著海風，享受著令人陶醉的音樂、漫步宜蘭、花蓮與台東大小城鎮與市集聚落，你會被一股充滿質樸的人情味和生命力所感動，例如具有指標性的宜蘭新動市集和蘭人市集、花蓮的花蓮好事集、台東鹿野的2626農村市集，彼此交流自家後院採收的新鮮蔬果和農產物產、自家烘焙的餐點美食、費心費神的自慢手工藝品，此時何不放慢生活步調，好好享受台灣後山的市集魅力吧！





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宜蘭五結文青市集聚落中興文化創意園區｜手作DIY與廢墟拍照聖地





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半世紀前全台規模最大的造紙工廠，如今成了廢墟風的網美和文青最愛的拍照夯地；巨大、斑駁，具有遺世美感的廢棄老廠房，改以木、紙、布的主題空間作為規劃，中興文化園區內進駐許多文創手作小店和DIY課程：藍染、織布、木作、泥作、陶製品和各種紙張製品，戶外空間也擺放許多漂流木或金屬製成的裝置藝術品，與廢棄煙囪鍋爐室、水池光影相映，拍起來超美。





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宜蘭五結文青市集一日遊：





花蓮市文青市集聚落又一村文創園區｜網美最愛的夜晚街邊文創小攤





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過去曾是菸酒公賣局的舊宿舍，現為花蓮文創園區旁仁愛街最具人氣的週末市集基地，花蓮又一村文創園區白天是文青美食聚落，到了晚上，整座園區亮起一盞盞浪漫又夢幻的吊燈，街邊小攤市集熱鬧招呼著旅客，其中又以手工DIY文創小物和花蓮地方小農商品最具人氣，吸引許多愛拍照的網美留戀駐足直至深夜。





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花蓮市文青市集一日遊：





台東市文青市集聚落鐵花村音樂聚落｜街頭藝人表演的文創美食市集





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白天，台東鐵花村是悠閒散步的鐵道公園，到了夜晚熱氣球燈籠亮起之後，台東鐵花村成為台東在地音樂人與藝術家自由表演的空間聚落！由台鐵貨倉宿舍改造，位於台東市心臟地帶的台東鐵花村音樂聚落，園區有數十間貨櫃型文創店鋪、特色餐飲、咖啡輕食餐廳，以及大片草地和老樹，每逢週末，更有來自台東各地小農、點心達人、手作職人擺攤陳列的慢市集，閒聊之餘，一不小心聽到每件產品背後動人故事，真的是會讓你想從第一攤買到最後一攤。





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台東市文青市集一日遊：





東台灣夏季限定市集活動

宜蘭頭城夏日限定市集白磚屋浪人生活聚落





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熱愛衝浪的人一定會知道宜蘭頭城白磚屋，由一群熱愛海洋、衝浪和太陽的夾腳拖浪人們，自行構成的小型浪人聚落，除了固定店鋪販賣義式洋食、手作甜點、衝浪服飾、浪板周邊和浪板再生工作室，假日也會不定期舉辦二手衝浪裝備、週邊小物和強調綠色環保的音樂畫作分享，就算你對衝浪毫無經驗，也可以到現場與好手們交流，順便挑個屬於自己的衝浪小物或衝浪板回家。

※2022年夏日限定市集日期：7/2-7/3，更多市集日期請洽白磚屋Facebook粉絲專頁





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宜蘭頭城｜沙灘衝浪古早味冰店手工漢堡的海系浪人旅行：





花蓮壽豐夏日限定市集海或瘋市集





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位在花蓮濱海公路台十一線鹽寮11公里處的海邊，以手作藝術、音樂和環保生活為傳遞理念的海或瘋市集，每年總能吸引400多個藝術攤位擺攤，活動羅列藝術手作市集、工作坊、環保電影院、獨立舞台、自由舞台、身體舞台、隨興舞台，在一群熱愛生命與大自然的東台灣藝術家帶領之下，就連外地參加者的穿著、言行舉止都能明顯呈顯出一股浪漫隨興的嬉皮人與吉普賽人風格，人人至此沉浸東海岸的迷幻魅力之中，度過一年一度的藝術盛宴。

※2022年夏日限定市集日期：8/11-8/17





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花蓮壽豐夏日限定海或瘋市集一日遊：





台東都歷夏日限定市集月光海市集音樂會





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以東海岸自然景觀的山與海，做為天然地景舞台的背景場域，台東都歷月光海市集音樂會系列活動地點位於台東都歷遊客中心，藉由月升、日落、浪起、潮退等自然現象，展開各項藝術展演、音樂會與創作市集活動，在現場感受月光緩緩自海平面升起那一刻，所帶來的感動，一股幸福感由內心生出。

※2022年夏日限定市集日期：6/21-9/12





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台東都歷夏日限定月光海市集一日遊：





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