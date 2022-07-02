快訊

噓LIVE／金曲33！噓星聞紅毯直擊攏底家

攤攤買到剁手手！ 宜花東6大「人氣文創市集」聚落高熱度，每逢週末登場的市集人生

Funliday／ Funliday - 旅遊規劃社群平台
照片授權：IG@gouki73920、IG@tseng_william_photo、IG@jc.ddd
照片授權：IG@gouki73920、IG@tseng_william_photo、IG@jc.ddd

作者：Funliday

吹著海風，享受著令人陶醉的音樂、漫步宜蘭、花蓮與台東大小城鎮與市集聚落，你會被一股充滿質樸的人情味和生命力所感動，例如具有指標性的宜蘭新動市集和蘭人市集、花蓮的花蓮好事集、台東鹿野的2626農村市集，彼此交流自家後院採收的新鮮蔬果和農產物產、自家烘焙的餐點美食、費心費神的自慢手工藝品，此時何不放慢生活步調，好好享受台灣後山的市集魅力吧！



照片授權：IG@tseng_william_photo

宜蘭五結文青市集聚落中興文化創意園區｜手作DIY與廢墟拍照聖地



照片授權：IG@yuhsin_213

半世紀前全台規模最大的造紙工廠，如今成了廢墟風的網美和文青最愛的拍照夯地；巨大、斑駁，具有遺世美感的廢棄老廠房，改以木、紙、布的主題空間作為規劃，中興文化園區內進駐許多文創手作小店和DIY課程：藍染、織布、木作、泥作、陶製品和各種紙張製品，戶外空間也擺放許多漂流木或金屬製成的裝置藝術品，與廢棄煙囪鍋爐室、水池光影相映，拍起來超美。



照片授權：IG@wangbai0128



照片授權：IG@hebe.explore

宜蘭五結文青市集一日遊：

花蓮市文青市集聚落又一村文創園區｜網美最愛的夜晚街邊文創小攤



照片授權：IG@penny_hong

過去曾是菸酒公賣局的舊宿舍，現為花蓮文創園區旁仁愛街最具人氣的週末市集基地，花蓮又一村文創園區白天是文青美食聚落，到了晚上，整座園區亮起一盞盞浪漫又夢幻的吊燈，街邊小攤市集熱鬧招呼著旅客，其中又以手工DIY文創小物和花蓮地方小農商品最具人氣，吸引許多愛拍照的網美留戀駐足直至深夜。



照片授權：IG@snowman.ovo



照片授權：IG@tseng_william_photo

花蓮市文青市集一日遊：

 

台東市文青市集聚落鐵花村音樂聚落｜街頭藝人表演的文創美食市集



照片授權：IG@gouki73920

白天，台東鐵花村是悠閒散步的鐵道公園，到了夜晚熱氣球燈籠亮起之後，台東鐵花村成為台東在地音樂人與藝術家自由表演的空間聚落！由台鐵貨倉宿舍改造，位於台東市心臟地帶的台東鐵花村音樂聚落，園區有數十間貨櫃型文創店鋪、特色餐飲、咖啡輕食餐廳，以及大片草地和老樹，每逢週末，更有來自台東各地小農、點心達人、手作職人擺攤陳列的慢市集，閒聊之餘，一不小心聽到每件產品背後動人故事，真的是會讓你想從第一攤買到最後一攤。



照片授權：IG@travel_byeva



照片授權：IG@zeusbmbok

台東市文青市集一日遊：

 

東台灣夏季限定市集活動

宜蘭頭城夏日限定市集白磚屋浪人生活聚落



照片授權：IG@lulumumu8

熱愛衝浪的人一定會知道宜蘭頭城白磚屋，由一群熱愛海洋、衝浪和太陽的夾腳拖浪人們，自行構成的小型浪人聚落，除了固定店鋪販賣義式洋食、手作甜點、衝浪服飾、浪板周邊和浪板再生工作室，假日也會不定期舉辦二手衝浪裝備、週邊小物和強調綠色環保的音樂畫作分享，就算你對衝浪毫無經驗，也可以到現場與好手們交流，順便挑個屬於自己的衝浪小物或衝浪板回家。

※2022年夏日限定市集日期：7/2-7/3，更多市集日期請洽白磚屋Facebook粉絲專頁



照片授權：IG@indosole_tw



照片授權：IG@yen_shi_shao_nu

宜蘭頭城｜沙灘衝浪古早味冰店手工漢堡的海系浪人旅行：

 

花蓮壽豐夏日限定市集海或瘋市集



照片授權：IG@caroline611

位在花蓮濱海公路台十一線鹽寮11公里處的海邊，以手作藝術、音樂和環保生活為傳遞理念的海或瘋市集，每年總能吸引400多個藝術攤位擺攤，活動羅列藝術手作市集、工作坊、環保電影院、獨立舞台、自由舞台、身體舞台、隨興舞台，在一群熱愛生命與大自然的東台灣藝術家帶領之下，就連外地參加者的穿著、言行舉止都能明顯呈顯出一股浪漫隨興的嬉皮人與吉普賽人風格，人人至此沉浸東海岸的迷幻魅力之中，度過一年一度的藝術盛宴。

※2022年夏日限定市集日期：8/11-8/17



照片授權：IG@jc.ddd



照片授權：IG@caroline611

花蓮壽豐夏日限定海或瘋市集一日遊：

 

台東都歷夏日限定市集月光海市集音樂會



照片授權：IG@soniashih_

以東海岸自然景觀的山與海，做為天然地景舞台的背景場域，台東都歷月光海市集音樂會系列活動地點位於台東都歷遊客中心，藉由月升、日落、浪起、潮退等自然現象，展開各項藝術展演、音樂會與創作市集活動，在現場感受月光緩緩自海平面升起那一刻，所帶來的感動，一股幸福感由內心生出。

※2022年夏日限定市集日期：6/21-9/12



照片授權：IG@soniashih_



照片授權：IG@dior7009

台東都歷夏日限定月光海市集一日遊：

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：每逢週末登場的市集人生！宜花東6大人氣文創市集聚落熱度創新高，攤攤買到剁手手！

連結世界各地旅人的旅遊社群，都在「Funliday」精彩追蹤「Funliday-旅遊規劃」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

市集 IG 文創

延伸閱讀

中職／王威晨蟬聯明星賽人氣王 連說「9次」非常感謝

身背5案通緝犯藏身花蓮 吉安警查獲起出毒品美得眠

花蓮老翁買菜迷路3天騎200多公里到屏東 警助返家

重啟宜花東鹿巡演 羅大佑在森林開唱

相關新聞

攤攤買到剁手手！ 宜花東6大「人氣文創市集」聚落高熱度，每逢週末登場的市集人生

吹著海風，享受著令人陶醉的音樂、漫步宜蘭、花蓮與台東大小城鎮與市集聚落，你會被一股充滿質樸的人情味和生命力所感動，例如具有指標性的宜蘭新動市集和蘭人市集、花蓮的花蓮好事集、台東鹿野的2626農村市集，彼此交流自家後院採收的新鮮蔬果和農產物產、自家烘焙的餐點美食、費心費神的自慢手工藝品，此時何不放慢生活步調，好好享受台灣後山的市集魅力吧！

首創唯一東部茶葉手搖！花蓮台東發跡的「6家手搖飲特產」不能沒喝過

來到東台灣旅行，除了享受依山傍水療癒風景，更少不了品嚐在地專屬的小吃美食，而身為飲料控的你更是不能錯過在地特色茶飲，本篇精選6家從花東發跡的手搖飲品牌，來到花蓮台東還不嚐鮮喝一波?！

海景VILLA、溫泉渡假村！精選5家台東仙境住宿　被山海圍繞觀賞繁星

準備好迎接一年四季景觀最豐富的夏天了嗎？一起吹著太平洋徐徐海風，享受湛藍海岸、絕美夕陽，跟著熱情善良的人們一起度過炎夏吧。台東，以前為卑南、阿美族的居住地，而後漢人與平埔族移入，當時稱為「寶桑莊」聚落，而光復後才設為台東鎮。 如今時常被外媒選評為台灣之光的好地方，絕美秘境數不勝數，今天ReadyGo盤點來台東必住好所在，和朋友愛人、親人放慢腳步，好好享受迷人仙境台東！

台東太麻里＆金峰一日遊！徜徉繡球花秘境、登高望遠眺望海　華源觀景台更是必訪

跟著 LittleGiant 於 2022-04-04 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 6 個景點，其中包含 金針山 青山農場、孟宗竹林步道、太平洋玫瑰莊園。 台東太麻里、金峰一日遊，賞花海景一次蒐集 青山農場賞5月繡球花 再到孟宗竹林步道漫步在竹林間吸收滿滿芬多精 下山後到太平洋玫瑰莊園享用午餐，喝杯冰咖啡 最後到網紅景點華原觀景台、華原海灣、華原椰林大道 一日遊行程安排，賞花、海景通通一次收集 IG:little.giant.traveler ig:little.giant.food fb:littlegiant旅遊景點、美食推薦

戀上海的味道！　宜蘭頭城嘗古早味冰店、手工漢堡、濱海步道、沙灘衝浪的海系熱血旅行

跟著 CJ夫人愛度假 於 2022-05-10 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 9 個景點，其中包含 北關海潮公園、阿宗芋冰城、頭城老街。 宜蘭頭城的海浪彷彿有種魔力，許多北部人更是定期觀測浪況，浪況好的時候，清晨起個早，特地衝幾道才回台北展開一日工事，也是常有的事！ 從太平洋汲取靈感，散步之間的鼻息都是海的味道，濱海步道、懷舊老街、蘭陽博物館、古早味冰店和浪人聚落，這是宜蘭頭城的日常，也是北部人隨時討自海洋一個戀眷的地方！

旅遊「症頭」有得治！ 邂逅浪漫寧靜的東海岸小鎮 跟著東河問診單解鎖未知下一站

從台東市沿著台11線花東海岸公路奔馳北上，一邊是蒼翠高聳的海岸山脈，一邊是藍調漸層的太平洋，吹著海味，伴著山風，在這條夢幻的11號公路上，要停靠以往只是匆匆一瞥的東河，期待浪漫寧靜的東台灣小鎮漫遊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。