躺著就能看海！ 入住超夢幻「海景星空帳」擁抱蔚藍太平洋，還有天窗賞滿天星斗陪你睡

【圖／文：寶寶溫，刊載於《行遍天下》6月號第355期】

東部海岸免搭帳露營地大公開－台東海邊舟舟曉晴星空露營地有超夢幻的圓頂星空帳篷，免自己搭帳，帳篷內有冷氣、獨立衛浴。夜晚有滿天星空相伴入睡，隔天一早還有太平洋日出景色，一次把星空跟日出都收集到了，可以說是台東奢華露營的新選擇。

▲日出時分的海邊舟舟，天空的雲彩美極了。





網美系純白泡泡半透明帳

海邊舟舟曉晴營地在台東濱海公路長濱路段上，有面太平洋海景無敵景觀，帳篷是夢想中最想入住的半透明的圓頂星空帳篷，這次花東行就捨棄飯店來露營了! 帳篷區分為頂層、中層和底層，頂層視野最佳可無遮蔽眺望太平洋，再來是底層，底層帳篷位在海景第一排，視野無遮蔽距離海最近，中層帳篷區的視野稍有遮蔽，但價格最優惠。

▲星空帳面對太平洋這一側，特地設計透明看海景觀窗。

營本部有共用飲水機、大冰箱，還有小小朋友版的投籃遊具，除了帳篷區，營地最高層還有個大草地，是小孩跑跳天地，最多人打卡的網美鞦韆也在這。星空圓頂帳篷寬敞又挑高，面對太平洋的這一面是透明的, 帳篷頂也設計了透明天窗及電動窗簾，讓你躺在床上能看海又能觀星。星空帳篷內有冷氣、循環扇，夏天入住也可以很涼快，帳篷內有獨立衛浴不用跟別人共用，住起來不會輸給星級飯店。

▲位在營區最高點的浪漫透明鞦韆，是網美們的最愛。





擁抱海洋的體驗與美味

海邊舟舟曉晴營地距離台東成功鎮約20分鐘車程，晚餐可以預訂露營區的豪華燒烤大餐，不過我們家太愛小吃，選擇去逛成功小鎮、外帶小吃回來，成功鎮著名小吃還真不少，王記鬼頭刀專賣店、東粄香碗粿、成功豆花等，通通打包帶回露營區，還可以順遊成功郵筒、三仙台礫石海灘秘境，把海岸景點玩透透。

▲面對美麗的太平洋景色品味美食相當幸福。

晚餐可以坐在戶外座位看海享用，隨著天色越來越暗，抬頭就能仰望滿天星斗，記得別太晚睡喔！因為隔天要早起，迎接太平洋的日出，看著光束升起的那一刻，心中真的有種莫名的感動，海邊舟舟曉晴營地把海景、觀星、日出一次收齊，讓人留下難忘的回憶。看完日出肚子餓了，早餐會幫你送到帳篷外，一家人繼續發呆看海，玩到最後一刻才肯退房，繼續往台東市前進。

▲躺著就能看海是度假最享受的事情。





【體驗活動】

在露營區裡最棒的活動就是看海，夜晚觀星跟隔日看日出也是千萬不能錯過的。建議可以再到三仙台秘境海灘疊石頭，走到堤防盡頭的成功郵筒打卡，如果喜歡動感的體驗，也可以跟露營區預訂獨木舟或SUP活動，徜徉在湛藍大海中清涼戲水。

圖片提供：海邊舟舟∣曉晴星空露營地FB





【美味料理】

晚餐除了可以預訂露營地的燒烤，不妨驅車前往成功鎮覓食，推薦王記鬼頭刀專賣店的炸物，東粄香碗粿，以及有古色古香建築的成功豆花，最後別忘了買些飲料回來冰箱冰，看星星看海時可以好好享受。





營地資訊

放景點名稱

海邊舟舟∣曉晴星空露營地

地址：台東縣長濱鄉成靜公路

電話：089-801-707

FB：海邊舟舟∣ 曉晴星空露營地

費用：底層3,500元、中層3,500元起、頂層6,800元起，有一泊一食、一泊二食方案可選，可加購SUP及獨木舟活動





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