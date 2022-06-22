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蠟筆小新、龍貓貓巴士空中飛！宜蘭「冬山風箏嘉年華」7月快閃2天，還能與小鹿互動

聯合新聞網／ 編輯葉穎樂
圖／幸福冬山臉書專頁
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全台近期最夯熱氣球嘉年華，而宜蘭繼2022三奇美徑系列活動完美落幕，緊接著將有「冬山風箏嘉年華」於7/9、7/10重磅回歸。此次活動打造全新造型的風箏，包含人氣動漫蠟筆小新、龍貓貓巴士及飛天豬等，還規劃了風箏地景藝術、風箏DIY體驗及樂團表演，就連冬山旅遊地標之一的斑比山丘梅花鹿也將現身，準備讓大小朋友被可愛心臟爆擊。

圖／幸福冬山臉書專頁
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「2022冬山風箏嘉年華」即將於7/9登場，地點同樣位於號稱「宜蘭版伯朗大道」的三奇美徑。今年最大亮點造型風箏派出了蠟筆小新、貓巴士，領軍一系列海陸空動物如老鷹、鯨魚等動物，尤其蠟筆小新還設計了「大象」細節，勢必讓粉絲會心一笑。本次活動早上10點起開跑，屆時超萌角色們將會一併升空，而長達5至10分鐘的特技風箏表演預計每小時一場，下午則會限量免費發放聯名風箏。

圖／幸福冬山臉書專頁
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值得一提的是，早前公佈的旺仔塗鴉風箏DIY活動，開放後火速額滿，官方最新加碼新場次，開放6/23 下午13:00預約，每梯40位。而「斑比山丘」的梅花鹿也將親臨活動現場，連2天讓民眾可以與小鹿互動，動物迷絕對要把握機會。

圖／編輯攝、幸福冬山臉書專頁
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三奇美徑2022冬山風箏嘉年華

地點：宜蘭冬山鄉三奇村三奇農路
日期：7/9、7/10 10：00至17：00
備註：活動會因天氣因素及場地狀況做變更

圖／幸福冬山臉書專頁
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