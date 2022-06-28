台東太麻里＆金峰一日遊！徜徉繡球花秘境、登高望遠眺望海　華源觀景台更是必訪

跟著 LittleGiant 於 2022-04-04 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 6 個景點，其中包含 金針山 青山農場、孟宗竹林步道、太平洋玫瑰莊園。 台東太麻里、金峰一日遊，賞花海景一次蒐集 青山農場賞5月繡球花 再到孟宗竹林步道漫步在竹林間吸收滿滿芬多精 下山後到太平洋玫瑰莊園享用午餐，喝杯冰咖啡 最後到網紅景點華原觀景台、華原海灣、華原椰林大道 一日遊行程安排，賞花、海景通通一次收集 IG:little.giant.traveler ig:little.giant.food fb:littlegiant旅遊景點、美食推薦

金針山 青山農場 | 1 小時

📍台東青山農場 每年5、6月繡球花的季節 台東太麻里繡球花秘境，整段長約1.5公里步道 除了陽明山可以欣賞美美的繡球花田 也可以到台東的青山農場 ，整體是有點山坡佈滿繡球花的感覺 和陽明山完全不同呢!!! 門票可抵低消的只要60元 （不抵低消的門票40元 ) 在裡頭逛完全不嫌熱，有滿滿的大樹遮蔭 ，而且人也不多 步道親山完全不陡峭，平緩好走也都有步道設計，不用擔心要爬之類的 如果不嫌遠的話，不妨開車上山 路途大概30-40分鐘 建議除了照導航走，上山的過程可以依照指路的牌子方向開，比較不容易迷路 沿著產業道路大概半小時車程，就可以到達目的地了喔 青山農場建議早點去，裡面就有停車位，晚到的話可能就要另找路邊停車了

孟宗竹林步道 | 2 小時

孟宗竹林步道 來到台東金峰鄉的青山農場 除了可以欣賞6月盛開的繡球花 還能步行到（約10分鐘到孟宗竹林步道 這是在以為難停車的情況下才走路 ，沿途還經過一整個山坡的高麗菜園 後來發現竹林步道旁邊有很多停車位置 炎熱的6月，真心建議大家開車過去🤣 階梯不難爬，也不會曬到太陽👍👍👍 偶爾還會有陣陣涼風吹來 沿路風景像是電影場景的感覺很特別 約15-20分鐘就能爬完全程囉 ，而且雖然陡峭，但都是階梯，設計良好不用擔心不好走 非常適合當作造訪繡球花海的景點，裡面非常涼爽，還可以吸收滿滿芬多精 地址：地圖上沒有地址，沿著佳崙產業道路，沿路會經過老農夫懶食寮及一大片高麗菜園，繼續往前走就會到囉

太平洋玫瑰莊園 | 1 小時

太平洋玫瑰莊園 最近發現的好去處 可以靜靜的看海，外來客不多，老闆對於咖啡知識非常的了解，也有種植印加果等作物 還讓我們自己去採黃金百香果，又大顆又甜 從高處眺望海真的是一望無際呀，這邊除了喝咖啡也有其他飲品及餐點可以享用喔! 也很推薦在上山的途中稍作停留拍照 地址:台東縣太麻里鄉96371號(建議導航太平洋玫瑰莊園) 裡面非常廣好停車，另外也有住宿提供 電話:089-781885

華源觀景台 | 1 小時

華原觀景平台 這真的是最近最夯的景點了 原本只是一個蓄水池，因為可以拍出倒影所以紅到變成一個景點 在還沒紅之前曾經去過，現在貼心的還設計了梯子可以直接爬上去拍到影與海 不然我還真的爬不太上去XD 如果爬得起來可以在日出的時候去拍，真的是超級美 拍照的時候要特別注意安全喔，平衡感不好會跌落水池呀! 旁邊的步道不要錯過了，從樓梯垂直拍下去也是非常的美，一路通向大海 導航:華原觀景台

華原海灣 | 10 分鐘

華原海灣 除了滿滿的咖啡車在經營，可以坐在景觀台喝咖啡看海之外 也很推薦從旁邊的坡道走下去看海喔 拍出來有種被海包圍的感覺，海天一線就是這種感覺呢! 在海邊散步也是超級愜意的 導航:華原海灣

華源椰林大道 | 1 小時

華原椰林大道 台東往屏東的路上，往左手邊看是海，往右手邊看是山，因為地勢高低落差的關係⁣ 鄉鎮住宅緩坡向上，一路往下走會發現海平面特別高，立體在眼前配上整排椰子樹的畫面超級美🌅有種被大海包圍的感覺😽⁣ 導航:華原椰林大道 ⁣

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延伸閱讀：台東太麻里、金峰一日遊，賞繡球花海景一次蒐集

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