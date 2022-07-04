台東最美拍照飲品！ 全台首創「 果珍濃」水果珍奶，在地水果食材與初鹿鮮乳完美結合

果珍濃水果珍奶開業四年來在台東巷弄內默默耕耘，這裡只販售一款招牌水果珍奶，好東西不怕巷弄深，在東西品質好，賣像也好的狀況下，在IG上也變成大家到台東一定要造訪的飲品。就這麼剛好，初訪果珍濃剛好遇到搬到新店址，我們還不小心跑到原本的地址，鄰居直接跟我們說搬到新地址了，看來應該是常常遇到不小心跑錯地址的客人，新的店址以白色系的外觀，因應各種網美們喜歡的元素，白色、森林叢林風，一片綠意盎然結合網美飲品拍起來更是得心應手，最重要的是，新的店址比本來得更好找，我想，會成為最新的網美打卡熱點吧！（雖然說本來就很熱了）

果珍濃台東水果珍奶

電話：0917-371527

地址：台東市大同路212巷4號（藍蜻蜓炸雞對面）

營業時間：週一~週日 10:00~15:00（週三休息）

粉絲專頁

果珍濃水果珍奶 四月底搬遷新店址！

果珍濃原本的舊址在巷弄內，穿越重重障礙才能找到，四月底搬遷新的店址更加友善了，直接認明在藍蜻蜓速食專賣店對面，是說兩年沒來藍蜻蜓也改裝了，蠻建議大家造訪藍蜻蜓後點上一杯果珍濃！搭配上水果珍奶的清爽，可以降低點罪惡感！

果珍濃的新店面不但變好找了，更結合各種網美會喜歡的元素，白色外觀搭配漂流木與綠意元素融入歐式線板與貓咪剪影，除了好拍之外又多了生氣盎然的氣象，新店面與舊店面除了成功樹立風格不同之外，保留舊有的元素更有種不忘初衷的本意在。

全台唯一水果珍奶，追求高品質還要追求無敵好喝

果珍濃原來是種植紅龍果的小果農，因為不忍心看著辛苦種植的紅龍果，不合市場規格而丟棄，在四處去找店家配合都碰壁下，誕生這杯全台唯一的台東水果珍奶，將台東在地的新鮮水果打成水果冰沙或做成水果珍珠，讓甜度和顏色都來自於水果本身，顏色好看和食材健康對於店家來說都只是基本的，重點是在追求品質過程中還要追求好喝口感，啊！好拍只是他的附屬優點。

果珍濃水果珍奶 $60/杯

到底有什麼魅力讓這款飲料熱賣了四年，水果珍珠部分由紅龍果、木虌果製作而成，成分單純吃起來有咬勁，邊咬還有淡淡的水果香氣竄出，上層則鋪上每天現打紅龍果、木虌果、鳳梨製作而成的冰沙，最後再倒入初鹿鮮乳，鮮奶中和了水果的酸甜，讓整體不會過於甜膩與單一；最後成就了這杯由紅、黃、白組成的無添加的天然漸層系飲品。

是說這杯水果珍奶除了喝了沒負擔之外也覺得自己美了不少，裡頭添加的木虌果，北部俗如我根本不認識這種水果，茄紅素是天然的抗氧聖品，木虌果的茄紅素番茄的70倍、β-胡蘿蔔素是胡蘿蔔的15倍，加上紅龍果與鳳梨的加持，富含鎂、鐵與維他命C，喝上一杯有種身體都被淨化的感覺。

對了！這杯水果珍奶很限量！絕對不是因為店家採飢餓行銷，而是每天水果產量不一定，建議大家趁開店沒多久前往購買，很幸運這次剛好有買到一杯，喝完這杯心滿意足北上結束花東之旅。

米其玲玲的觀點

■ 一句點評時間：以天然水果做成全台唯一的水果珍奶只有這裡喝的到！喝上一杯都覺得變美了。

■ 米其玲玲給星時間 ：★★★★★(滿分五顆星)

果珍濃台東水果珍奶

電話：0917-371527

地址：台東市大同路212巷4號（藍蜻蜓炸雞對面）

營業時間：週一~週日 10:00~15:00（週三休息）

粉絲專頁

文章來源：Ling's美食x幸福遊 FB：Ling's美食x幸福遊

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」