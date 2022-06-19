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秒當神隱少女！宜蘭最新秘境「無臉男稻草人」置身稻田中央，夜晚畫風突變膽小勿入

聯合新聞網／ 編輯葉穎樂
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權、圖／作品主人Max Tu授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權、圖／作品主人Max Tu授權

近期到宜蘭不僅能賞療癒級稻浪，還多了超萌無臉男佇立田中央迎接你！宜蘭縣壯圍鄉有處稻田美景，最新出現了「無臉男稻草人」，近乎神還原的造景十分可愛，身旁還有一盞提燈夜晚會自動發光，但也讓許多網友直呼晚上路過可能會被嚇著，畫風突變的擺設意外增添了旅遊趣味。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

隱藏版打卡點「無臉男稻草人」位於牛埔仔永惠廟附近的稻田，放眼望去是一片黃金綠意，有了無臉男更是豐富了場景構圖。宜蘭ㄚ欣的美食日誌分享，一併入鏡還能秒當成年版神隱少女，唯美可愛，單純拍攝穿梭田野的氣質美照也是易如反掌。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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圖／作品主人Max Tu授權
圖／作品主人Max Tu授權

另外，稻草人前方放有竹桿圍籬，提醒民眾遵守防線，切勿為美拍擅自移動裝置藝術品。至於許多人害怕又好奇的夜間版，則由田主今（19日）公開了照片，夜幕低垂下的無臉男有太陽能提燈相伴，晚上會自動亮，呈現另類的獨特氛圍。

圖／作品主人Max Tu授權
圖／作品主人Max Tu授權

此處裝置藝術為田主特別設計，2020年起也有死神、南瓜稻草人陸續登場，今年的無臉男即日起免費開放民眾拍照，預計展至7月初，待稻田收割後就會收走。田主也貼心呼籲遊客疫情期間記得佩戴口罩，走入田埂時小心慢行以免滑倒囉！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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地點：宜蘭縣壯圍鄉古亭路11-5號(永惠廟-開漳聖王附近)

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