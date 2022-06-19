聽新聞
test
0:00 / 0:00
秒當神隱少女！宜蘭最新秘境「無臉男稻草人」置身稻田中央，夜晚畫風突變膽小勿入
近期到宜蘭不僅能賞療癒級稻浪，還多了超萌無臉男佇立田中央迎接你！宜蘭縣壯圍鄉有處稻田美景，最新出現了「無臉男稻草人」，近乎神還原的造景十分可愛，身旁還有一盞提燈夜晚會自動發光，但也讓許多網友直呼晚上路過可能會被嚇著，畫風突變的擺設意外增添了旅遊趣味。
隱藏版打卡點「無臉男稻草人」位於牛埔仔永惠廟附近的稻田，放眼望去是一片黃金綠意，有了無臉男更是豐富了場景構圖。宜蘭ㄚ欣的美食日誌分享，一併入鏡還能秒當成年版神隱少女，唯美可愛，單純拍攝穿梭田野的氣質美照也是易如反掌。
另外，稻草人前方放有竹桿圍籬，提醒民眾遵守防線，切勿為美拍擅自移動裝置藝術品。至於許多人害怕又好奇的夜間版，則由田主今（19日）公開了照片，夜幕低垂下的無臉男有太陽能提燈相伴，晚上會自動亮，呈現另類的獨特氛圍。
此處裝置藝術為田主特別設計，2020年起也有死神、南瓜稻草人陸續登場，今年的無臉男即日起免費開放民眾拍照，預計展至7月初，待稻田收割後就會收走。田主也貼心呼籲遊客疫情期間記得佩戴口罩，走入田埂時小心慢行以免滑倒囉！
地點：宜蘭縣壯圍鄉古亭路11-5號(永惠廟-開漳聖王附近)
延伸閱讀：
．首家「星巴克最美觀海門市」在福隆！大片玻璃窗賞沙灘與海，搶先喝夕陽特調、日出雲朵咖啡
．0元暢玩劍湖山！秀身分證「這區鄉親」水陸樂園限時2天免費入園 同行者299
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言