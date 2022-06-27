戀上海的味道！　宜蘭頭城嘗古早味冰店、手工漢堡、濱海步道、沙灘衝浪的海系熱血旅行

跟著 CJ夫人愛度假 於 2022-05-10 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 9 個景點，其中包含 北關海潮公園、阿宗芋冰城、頭城老街。 宜蘭頭城的海浪彷彿有種魔力，許多北部人更是定期觀測浪況，浪況好的時候，清晨起個早，特地衝幾道才回台北展開一日工事，也是常有的事！ 從太平洋汲取靈感，散步之間的鼻息都是海的味道，濱海步道、懷舊老街、蘭陽博物館、古早味冰店和浪人聚落，這是宜蘭頭城的日常，也是北部人隨時討自海洋一個戀眷的地方！

北關海潮公園 | 1 小時

既然今天要當一日浪人，第一站不好好飽覽這片海域怎麼行！ 身為蘭陽八景之一的北關海潮公園，步道沿著石壁而建，穿上穿下，挑戰難度不高，風景卻相當美，一望無際的海岸風光、龜山島、礁石奇岩和一線天！入園免門票，但付停車費用，環狀步道慢慢散步需1小時完成，快趁早晨太陽還不大的時候出發，或是直接來這裡等日出吧！

阿宗芋冰城 | 30 分鐘

每次來到宜蘭，就是放心享受好滋味！ 阿宗芋冰城是每次來北宜蘭一定會吃的古早味冰店，一共有六種口味：芋頭、紅豆、鳳梨、花生、桂圓、紫米，一杯50元能選三種口味。 我自己每次都一定點的芋頭、桂圓和花生，每次都想換口味，但最後還是決定這三個組合才有真的踏上頭城的感覺，畢竟古早味濃郁口感的真材實料，偶爾也會吃到顆粒，很驚喜！

頭城老街 | 1 小時

相較其他地方，頭城老街知名度算是很低，所以遊逛起來也相對輕鬆愜意，可以發現很多生活步調太快發現不到的街坊趣事：位在入口處的財神龜，可以帶來好運；拍起來很古意的紅磚老屋拱型和迴廊；文青一定要走一下的文學巷等等⋯ 突然有種人到台南逛老城的錯覺！

匠客福JunkFood | 1 小時

以衝浪、探索為主題的匠客福，販售日式丼飯、新鮮海鮮、牛排、炸物的創意和洋料理餐廳是一派輕鬆休閒妝點門面，看得見每處都有自己的個性和巧思，尤其是門口的五彩壁畫，驚艷程度只能讓你自己來看看了！ 餐點部分也很隨興，但食材與手法一點也不馬虎，我今天吃的是以龍眼木燻烤8小時的煙燻手撕豬，溫體豬肉質鮮嫩，喜歡燻烤味的人一定會喜歡！

Happy together 白磚屋 | 1 小時

小型浪人聚落，不定期會舉辦一些假日市集，擺攤的都是跟戶外運動、戶外海洋有關的攤位，洋溢熱情又開朗的浪人性格，所有人都被感染了他們的活力，不自覺也會每一攤都想買下去哈哈！ 從衝浪、登山、手作飾品，我還逛到賣滑雪雪鏡/太陽眼鏡的攤位，跟老闆一不小心就聊了一小時的滑雪經啊！！！真的是太開心了

蘭陽博物館 | 1 小時

來到烏石港衝浪之前，總是要繞進蘭陽博物館拍幾個網美照哈哈！館徽以葛瑪蘭族傳統木刻人形圖案為設計出發，蘭陽博物館從建築、展覽，都洋溢一種人文與大自然和諧的理念！ 重點是網美牆拍照不用門票，還不來拍好拍滿嗎！！

外澳海灘 | 3 小時

如果說早晨的外澳是衝浪好手的天堂，那麼中午過後的外澳就是初學者的樂園了！ 2點左右，大約所有的下午衝浪課程都準備集合，一個教練帶著1-數名不等學員，從岸邊學習基本技巧和與板子培養感情，到試著下水到淺灘學習跨浪、找浪、等浪與學習站立，短短2小時課程，有運動細胞與不怕水的人都可以成功嘗試站板，不過多數時候仍是無限循環的被浪打翻，讓人又再一次讚嘆與感受大自然的力量。 外澳沙灘有蠻多店家有在出租衝浪板、傘架坐位、淋浴等等，學衝浪可以預先報名也可以現場報名唷

小涼圓冰菓室 | 1 小時

每個人心中都有一碗童年回憶的古早味剉冰！小涼圓冰果室可以任選2樣45元或3樣50元，另加牛奶10元～ 也不知道為什麼今天我依照心情來碗的紅豆脆圓牛奶冰如此少女、如此PINK，令人醉心，卻也毫不留情想要立刻一口一口吃下那屬於牛奶、紅豆和剉冰的結合，是說，你不可否認沒有味道的脆圓就是來蹭口感的，沒有心得也是很正常的啊哈哈！

魚季 刺身＆丼物 和食 | 2 小時

供應日式定食套餐，分成戶外室內吧檯區的魚季 刺身＆丼物 和食，是這次頭城的遺珠，中午來晚了，晚上來又客滿了，只好留待下次＆給你~ 菜單消費大約300-600元，特別想嘗試的除了有魚季特選生魚片600元或海鮮丼300元，也很想要將黑板菜單上的當日魚料限定各來一盤，尤其關注幾次粉專，看到野生海蝦定食、或是香煎紅喉定食，實在是很想立刻直衝頭城了！

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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