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宜蘭悠閒一日遊！農場看水豚、梅花鹿、草泥馬，順遊冬山河親水公園吃在地銅板美食

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作者：Funliday-Claire

跟著 Claire 於 2022-06-05 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 北后寺、張美阿嬤有機農場、冬山河親水公園。 悠閒的假日就到宜蘭來個一日輕旅行吧❗來到最近很夯的打卡景點來看水豚、草泥馬等等可愛動物，接著再到冬山河親水公園散步拍照，到了中午時間再吃個在地美食，回程再繞去礁溪買伴手禮～🎁😆，路上也剛好遇到有好多稻田、蓮花田風景可以欣賞✨ - 💕FB個人：https://www.facebook.com/iamclaireyoung/ 💕FB粉專： https://m.facebook.com/claireyoungpage/ 💕IG：https://www.instagram.com/_claireyoung/

北后寺 | 1 小時

位於宜蘭員山的北后寺可以說是花蓮的慶修院，當中的泥塑大佛更列為宜蘭縣的古物文化資產呢，裡面充滿了日式的造景，拍起來都滿好看的，還有看到裡面有養烏龜🐢🐢🐢，而且一旁還有一望無際的稻田景色，拍起來很好看又愜意呢🌳，一大早的也有好多人來這裡參觀，推薦大家來走走看看喔💘

張美阿嬤有機農場 | 1 小時

接著來到近期宜蘭的知名打卡景點，張美阿嬤農場，可以和好多的動物互動，可以看到水豚在泡澡真的好可愛，還有好多其他動物，如：梅花鹿、草泥馬、小袋鼠呢😻，成人門票一人200元，可以換草餵食動物，如果在社群媒體打卡，還可以再多換草，好多爸媽帶著小孩來，是一個很有趣的體驗😝

冬山河親水公園 | 2 小時

宜蘭一定要來的地方就是冬山河親水公園了，這裡佔地廣大，有橋有河還有許多植物🌳，非常適合來這裡騎腳踏車運動拍美照，在河上剛好也有看到在乘風帆，可以說是宜蘭人的後花園💖😝在這裡還搭船到宜蘭傳統藝術中心，下次來宜蘭的你～不訪也來試試看吧🛳️🛶

香雞城宜蘭店 | 1 小時

香雞城可以說是每次來宜蘭必吃的美食，建議點整隻雞，配個飲料就好，薯條也可以點，是地瓜薯條的那種，其他的就不建議了，烤雞本身很好吃，又尤其是外面那層皮，極品美味❗️🤣💖，這次和朋友一人居然吃了一隻中size的烤雞(有販售大/中/小的size，價格也不一樣)，超級滿足😆

復興路炸醬麵 | 1 小時

說到宜蘭的銅板美食，就是炸醬麵、麻醬麵莫屬了，網路上就有好多家店的推薦，這次朋友帶我來到這家復興路炸醬麵，可以說是便宜又大碗，必點雙醬麵，兩種香濃的醬混合在細麵上，再點一碗料多味美、灑上胡椒粉的餛飩湯，超享受～🍜

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：宜蘭悠閒一日遊｜來農場看水豚、梅花鹿、草尼馬，順遊冬山河親水公園，享用在地美食

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公園 烤雞 在地美食

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