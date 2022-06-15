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幾米公園散步就到！宜蘭「純白北歐風咖啡廳」新開幕 限時2人用餐送可頌鬆餅

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌

到宜蘭玩又多了一間新的餐廳可以去了！目前正在試營運的「Hygge cafe&brunch 單賣幸福」早午餐，位在幾米公園附近，散步就可以到；店內純白色的北歐風裝潢加上大片落地窗，是超好拍美照的打卡點！餐點也讓率先嘗鮮的宜蘭ㄚ欣讚不絕口，很適合逛完公園順道拜訪。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌

Hygge在丹麥、挪威語裡，指的是溫暖舒適自在的感覺，唸作「呼嘎」，與中文店名「單賣幸福」互相呼應，老闆嚮往丹麥的生活態度，希望大家可以在這找到日常生活裡的幸福，不管是與好友、閨蜜度過溫馨時光，或是一個人找個舒適的角落窩著發呆，都可以沈浸在「Hygge」的氣氛中。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌

餐廳內採簡約純白色北歐風裝潢，走進店內就能看到白色旋迴梯，加上溫馨的擺設，是個適合放鬆的空間，最棒的是擁有整面落地玻璃窗，不只視野寬敞，好天氣時的採光相當棒，有拍美照的優良條件！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
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圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌

輕食中有特別的「開放式三明治」鮮蝦嫩蛋，選用法國長棍麵包，由酸奶、芝麻葉、炒蛋及鮮蝦組合，再淋上巴薩米克醋，酸爽開胃，可以試著用刀叉吃三明治，烤吐司則有法式及生吐司可以選擇，將水煮蛋放上去，簡單的美味就能征服味蕾；主餐部分有少見的糖漬厚培根、酥烤豬五花、義式香料雞腿等，可以搭配田園烤蔬菜、綜合沙拉飯或烤丹麥吐司(三選一，份量不太一樣，怕吃不飽的人可以先詢問店家)，吃起來清爽不油低負擔；甜點有外酥內鬆軟的可頌鬆餅，跟一般鬆餅厚實或酥脆的口感不太一樣，再搭配黑糖粉、香草冰淇淋、蜂蜜三種不一樣的甜味點綴，滋味更上一層，試營運期間兩人來店用餐，就可獲贈一份，送完為止唷！

Hygge cafe&brunch 單賣幸福

．地址：宜蘭市宜興路一段119號(阿寶教育基金會旁邊)03-9330880
．營業時間：10：00-19：00，週一公休
．低消：每人一份套餐或輕食，用餐時間2小時
．附近地標：宜蘭火車站、幾米公園
．寵物友善餐廳

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
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生吐司 鬆餅 公園 三明治 輕食

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