打從心底讚嘆大自然！ 帆去宜蘭龜山島　幸運地遇上天使奶藍色夢幻海洋美景

上週末端午連假，遇上了難得的好天氣，橘編搭了大橘貓Wind Riders雙體帆船去了宜蘭龜山島(Turtle Island)一趟。幸運地遇上了這片天使奶藍色海景，當下打從心底覺得，這片海洋，真的好美、好夢幻，不禁讚嘆大自然的奧妙，令人回味無窮。

圖片來源：橘子貓TTtrips

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關於這次搭乘的橘子貓雙體帆船，從馬來西亞啟航，踏上了環遊世界壯遊之旅，足跡踏遍東南亞海域，沿途跳島經過蘭卡威、蒂加島、科隆、朗布隆、長灘、帊納翁等 60 個島嶼之後，進入菲律賓海開始向東長途遠征，歷經帕勞、雅浦、關島、羅塔、賽班，繞了一圈來到臺灣停留。前任船主 Franco 和 Anna 這對愛侶來到臺灣之後，將帆船留在臺灣，換另一種方式繼續遨遊世界。 圖片來源：橘子貓TTtrips

Wind Riders 是一艘南非製造設計的雙體帆船，因應當地海域多變化的海況，Wind Riders 有著流線的外型和低矮的船體重心,相較出生法國專為徜徉平靜海域而設計的帆船，Wind Riders 有著快而穩定的速度，能夠迎合臺灣的海況快速破風暢遊。來到臺灣，船主重新打造內裝和外觀，改名：風行者 Wind Riders，繼續徜徉美麗大海。 圖片來源：橘子貓TTtrips

宜蘭龜山島帆船體驗，特別適合全家人一同出海，共享難得回憶。還能使孩子們愛上戶外活動，暑假快到了，帶小孩子遠離遊戲和電視，感受不一樣的人生風景。 圖片來源：橘子貓TTtrips 圖片來源：橘子貓TTtrips

天使奶藍色的夢幻海洋美景 / 圖片來源：橘子貓TTtrips

船上配有專業SUP教練隨行，親子在海上也能安心玩樂

Janet教練 (大橘貓20人船)

SUP證照教練，喜歡大自然、陽光，享受騎自行車飆速的快感，是位不折不扣的凹豆咖美女。 FB:Janet • 廖廖小彤

圖片來源：橘子貓TTtrips

Louis教練 (小橘貓14人船)

合格水上救生教練，SUP十年經驗，以前常在夏威夷跟Kuta衝浪。 FB:Louis Chang

圖片來源：橘子貓TTtrips

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玩水之餘，在船上享用酸甜冰涼的現切西瓜與鳳梨。原來海上的日子，可以如此愜意放鬆與快樂。

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親朋好友也能相揪舉辦海上Bikini生日趴

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下個週末遠離城市喧囂，來海上度假吧

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坐在帆船黃金座位，零距離親近我們宜蘭最美的海島。

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橘子貓TTtrips

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橘子貓的產品主軸很簡單，就是往戶外跑，第二就是流汗動起來。帶你心靈上享受真正的大自然，還能鍛鍊身體的健康，越動越快樂。從今天起，自在的心靈洗滌之旅，由橘子貓為您啟航。

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