傳統手工製作古早味美食靈魂！「大方食坊」這家滷肉飯用陶碗蒸米飯，連醬油都自己釀

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聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

希望能給孩子多一點時間接觸大自然，曾任職於科技業的方志仁約10年前毅然決定舉家搬遷回到宜蘭，剛回到羅東時深思了好久，想著能在宜蘭做什麼？突然想起自己會釀造手工醬油，那不如來賣滷肉飯吧！

▲鹹香油亮的滷肉飯好吃關鍵在於自家釀造的手工醬油。
▲鹹香油亮的滷肉飯好吃關鍵在於自家釀造的手工醬油。

因鄰居阿婆送來一碟涮嘴的「鹼蜆仔」，但同樣作法卻複製不出一樣的味道，原因來自於鄰居用的是自家釀造的醬油，也讓他發現到原來「醬油」是如此的重要，便請阿婆教他用宜蘭傳統古法來製作醬油。方志仁說，手工釀造醬油非常辛苦，原物料入缸加水後需整缸置於大太陽下曝曬、每日攪拌，經一個月的天然發酵，濾渣後以文火熬煮12小時，過程僅加入糖調味，且只能利用夏天最炎熱的兩個月進行製作，他經歷了3年反覆的學習、改良、創新，才成就出現在的大方手作醬油。

▲天然好吃的醬油對方大哥來說，就是一種獨一無二「家」的味道。
▲天然好吃的醬油對方大哥來說，就是一種獨一無二「家」的味道。

開業第2年就獲得台灣滷肉飯節十全十美、十大推薦、古早美味獎殊榮的招牌滷肉飯，便吸引一群食客慕名前往。滷肉飯是用自家釀造的手工醬油與黑豬肉、豬皮一起滷製的滷肉醬，淋在粒粒分明的陶碗蒸米飯上，油亮濃郁的醬汁，銷魂好滋味一上桌便讓人迅速完食碗底朝天。

▲用陶碗蒸出的米飯，粒粒分明口感Q彈。
▲用陶碗蒸出的米飯，粒粒分明口感Q彈。

▲瓜仔肉飯使用傳統手法醃製冬瓜，與一般市面上的醬瓜完全不同。
▲瓜仔肉飯使用傳統手法醃製冬瓜，與一般市面上的醬瓜完全不同。

▲無人工添加的米麴瓜仔與豆腐乳很適合當伴手禮。
▲無人工添加的米麴瓜仔與豆腐乳很適合當伴手禮。

▲新鮮豬肉抹上自製鹽麴烤製而成的鹽麴三層肉，也是店內招牌必點。
▲新鮮豬肉抹上自製鹽麴烤製而成的鹽麴三層肉，也是店內招牌必點。

　

店家資訊

大方食坊-大方醬油

地址：宜蘭縣羅東鎮四育路87號

電話：03-961-5558

FB：大方食坊-大方醬油

時間：11:30-14:00、16:30-19:30（週三、日公休）

消費：招牌滷肉飯40元、瓜仔肉飯45元、鹽麴三層肉50元

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