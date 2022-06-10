熬出航海大副獨鍾的家鄉味！隱身宜蘭市場的「家常牛肉麵」 紅燒.清燉皆美味

【圖／文：行遍天下】

曾為大副、從海運業工作數十載的老闆黃正容過去一出門，在海上飄蕩跑四趟環球航線就是一年的時間，雖吃遍許多異國美食，但最想念的還是台灣的牛肉麵，而且是太太黃淑芬煮的。也因自家的牛肉麵太美味，黃正容退休後，朋友鼓勵他倆不如開家牛肉麵店，與更多人分享這碗家人最喜歡的好味道。

▲湯頭熬煮約16小時的清燉牛肉麵，是家人最愛的甘甜好味道。

▲春不老驛站展示許多黃老闆收藏的航海儀器，堪稱小型海事博物館。

隱身在傳統市場2樓的春不老驛站牛肉麵，若沒有在地人帶路，很容易就會錯過。木造眷村復古式平房外觀，門口掛著四個精緻刺繡燈籠及古董家俱打造的用餐環境，讓人有種彷彿走入眷村媽媽家吃一碗麵的溫馨親切感。

▲店內還有知名畫家蕭士堯老師的絕美畫作與書法家吳瑞天老師的作品，非常適合拍張網美照。

▲店外可看到國際信號旗與航海圖等小元素。

開業8年多，太太始終秉持以煮給先生、孩子吃的心情烹煮每一碗牛肉麵，用牛大骨、蔬菜與辛香料以小火熬製的甘甜湯底、軟嫩的高檔牛腱子心肉，再配上傳統白麵條，讓人忍不住唏哩呼嚕一口接一口，甚至還吸引好幾位忠實饕客每週專程從台北來冬山吃。除了牛肉麵之外，時令蔬菜加上簡單調味的小菜也很受歡迎，像是龍鬚菜、醬香茄子、油撥辣子杏鮑菇與南瓜等，有客人每次來吃麵時一坐下就先端6盤小菜，瘋狂程度讓人不難想像有多美味呢！

▲川味牛肉麵上四塊豪氣厚實的腱子心肉，大口吃肉超過癮。

▲多種以蔬食為主的家常小菜，吃起來清爽又健康。





店家資訊

春不老驛站牛肉麵

地址：宜蘭縣冬山鄉冬山路186號2樓（冬山市場2樓）

電話：03-959-0599

FB：春不老驛站牛肉麵

時間：11:00-14:30（週一、二公休）

消費：川味牛肉麵200元、清燉牛肉麵200元、各式小菜40元





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