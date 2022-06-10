熬出航海大副獨鍾的家鄉味！隱身宜蘭市場的「家常牛肉麵」 紅燒.清燉皆美味
【圖／文：行遍天下】
曾為大副、從海運業工作數十載的老闆黃正容過去一出門，在海上飄蕩跑四趟環球航線就是一年的時間，雖吃遍許多異國美食，但最想念的還是台灣的牛肉麵，而且是太太黃淑芬煮的。也因自家的牛肉麵太美味，黃正容退休後，朋友鼓勵他倆不如開家牛肉麵店，與更多人分享這碗家人最喜歡的好味道。
隱身在傳統市場2樓的春不老驛站牛肉麵，若沒有在地人帶路，很容易就會錯過。木造眷村復古式平房外觀，門口掛著四個精緻刺繡燈籠及古董家俱打造的用餐環境，讓人有種彷彿走入眷村媽媽家吃一碗麵的溫馨親切感。
開業8年多，太太始終秉持以煮給先生、孩子吃的心情烹煮每一碗牛肉麵，用牛大骨、蔬菜與辛香料以小火熬製的甘甜湯底、軟嫩的高檔牛腱子心肉，再配上傳統白麵條，讓人忍不住唏哩呼嚕一口接一口，甚至還吸引好幾位忠實饕客每週專程從台北來冬山吃。除了牛肉麵之外，時令蔬菜加上簡單調味的小菜也很受歡迎，像是龍鬚菜、醬香茄子、油撥辣子杏鮑菇與南瓜等，有客人每次來吃麵時一坐下就先端6盤小菜，瘋狂程度讓人不難想像有多美味呢！
店家資訊
春不老驛站牛肉麵
地址：宜蘭縣冬山鄉冬山路186號2樓（冬山市場2樓）
電話：03-959-0599
FB：春不老驛站牛肉麵
時間：11:00-14:30（週一、二公休）
消費：川味牛肉麵200元、清燉牛肉麵200元、各式小菜40元
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