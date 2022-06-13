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花蓮吉安一日遊！「5處景點+4間美食」下榻日式禪風旅宿 來一場最悠閒享受

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
圖／IG＠riovazeppeli、IG@lu_yi0606、IG@0921_0921
圖／IG＠riovazeppeli、IG@lu_yi0606、IG@0921_0921

▲圖片來源：IG@miss9290
▲圖片來源：IG@miss9290

花蓮縣吉安鄉緊鄰熱鬧的花蓮市區，這次特別規劃成一篇吉安一日遊，讓你能快速找到吉安的特色景點與美食，享受著快樂的旅遊時光。


吉安一日遊路線規劃


│張家の樹園

來到花蓮吉安旅遊可不能錯過最新的偽出國熱點─張家の樹園，園方精心打造的日式庭院跟免費和服體驗活動，濃濃的日式風情讓你宛如置身於日本，入園還能與梅花鹿、兔子等動物進行親密互動，來【張家の樹園】讓你在台灣也能有出國的體驗。

▲圖片來源：IG@brownhoung
▲圖片來源：IG@brownhoung

▲浴衣體驗(圖片來源：IG@0921_0921)
▲浴衣體驗(圖片來源：IG@0921_0921)

▲圖片來源：IG@lu_yi0606
▲圖片來源：IG@lu_yi0606

【張家の樹園】

園區地址：花蓮縣吉安鄉慶豐四街200之一號

詳細資訊：https://bit.ly/3vnwPwR


│吉安好客藝術村

為撫慰移民的思鄉之情，民國初年時期這裡曾是日本第一個最大的官營移民村，現址經吉安鄉公所重新規劃打造成【吉安好客藝術村】，成為一個新的展演空間。【吉安好客藝術村】園區內設有2展覽館──吉野村史移民館及客家產業文物館，館內除了規劃有常設展外，不定期舉辦各類藝文活動與展覽，讓每位來此的旅客都能體會到吉安獨特的人文藝術與歷史。

▲圖片來源：花蓮觀光資訊局
▲圖片來源：花蓮觀光資訊局

▲文創館專門展出【吉安好客藝術村】相關文創商品（圖片來源：花蓮縣文化局）
▲文創館專門展出【吉安好客藝術村】相關文創商品（圖片來源：花蓮縣文化局）

【吉安好客藝術村】

地址 : 花蓮縣吉安鄉中山路三段477號

營業時間 : 09:00-16:00 星期一公休


│銘師父餐廳

出來旅遊當然不能錯過在地美食啦！這回來品嘗花蓮在地人氣桌菜餐廳──銘師父的「北鴨三吃」吧！選用在地飼養的櫻桃鴨，再透過獨家烤製手法，烤鴨一上桌的香氣光用聞的就讓人口水直流！

北鴨三吃第一吃是香蔥鴨餅，第二吃為「口袋餅鴨鬆、鴨粥、鴨絲炒竹炭麵三選一」，第三吃則是「野菜全鴨火鍋、豆醬炒鴨骨二選一」，多種組合與搭配讓人每次來都能吃到不一樣的口味，來【銘師父餐廳】一解口腹之欲吧，也提醒大家想享用烤鴨的饕客們務必提前一天預訂，以便餐廳提前備料喔！

▲片皮鴨肉質細緻搭配酥脆的鴨皮，令人愛不釋手、百吃不厭。
▲片皮鴨肉質細緻搭配酥脆的鴨皮，令人愛不釋手、百吃不厭。

▲加上餅皮、甜麵醬和蔥段更有不同的口感層次。
▲加上餅皮、甜麵醬和蔥段更有不同的口感層次。

【銘師父餐廳】

店家地址：花蓮縣吉安鄉明義六街38巷22號

營業時間：09:00–14:00；17:30–21:00(週三公休)

詳細資訊：https://bit.ly/3wBEI16


│嘉德花園

在吉安市區內也能欣賞到美麗的金針花海，位於吉安廣豐路上的【嘉德花園】是花蓮知名的賞花景點，園區內有栽種多款平地金針花品種，像是粉佳人、俏佳人、黃天鵝...等，各種顏色的平地金針花在5~6月間悄然綻放，也令許多追花旅人紛紛來此一遊，除此之外，園區內每個季節都有不同的花種盛開，是喜愛賞花的民眾絕不可錯過的景點。

▲圖片來源：IG@miss9290(往年花況)
▲圖片來源：IG@miss9290(往年花況)

▲圖片來源：IG@miss9290(往年花況)
▲圖片來源：IG@miss9290(往年花況)

【嘉德花園】

地址 : 花蓮縣吉安鄉廣豐路廣賢二街

電話 : 0912521136


│新天堂樂園&星巴克─洄瀾門市

花蓮知名景點【新天堂樂園】在今年5月25日強勢回歸！這次帶著全新露天電影院要給民眾全新的體驗，以國外盛行的「屋頂電影院」為概念，捨棄一般放映使用的音響設備，改以無線耳機提供音源，讓電影回歸個人享受；此外花蓮必訪的打卡亮點【星巴克─洄瀾門市】，獨特的貨櫃藝術成為了台灣東海岸最受矚目的打卡景點，一邊欣賞建築之美，一邊品嘗咖啡香醇，享受獨一無二的星巴克體驗。

▲【新天堂樂園威秀影城】外牆是充滿花蓮在地原住民文化的圖騰壁畫。（圖片來源：新天堂樂園）
▲【新天堂樂園威秀影城】外牆是充滿花蓮在地原住民文化的圖騰壁畫。（圖片來源：新天堂樂園）

▲【新天堂樂園威秀影城】是東台灣首座IMAX雷射影廳與超舒適雙人沙發。（圖片來源：新天堂樂園）
▲【新天堂樂園威秀影城】是東台灣首座IMAX雷射影廳與超舒適雙人沙發。（圖片來源：新天堂樂園）

▲國際知名日本建築大師隈研吾在花蓮建造的「貨櫃星巴克」（圖片來源：IG＠riovazeppeli）
▲國際知名日本建築大師隈研吾在花蓮建造的「貨櫃星巴克」（圖片來源：IG＠riovazeppeli）

【新天堂樂園】

地址: 花蓮縣吉安鄉南濱路一段503號

詳細資訊：https://bit.ly/3acvPnf


│吉安慶修院

【吉安慶修院】原為「真言宗吉野布教所」是日治時期日本移民村的宗教信仰據點，為現今東部地區最完整的日式祠廟，已列為縣定古蹟，館舍推動相關的文化慶典活動，包含有端午鯉魚祭、青葉祭、宗教祈福活動，以及跨年敲鐘等多元活動，深受旅客喜愛，喜歡歷史古蹟的民眾，不妨親自前來體驗一下，那充滿吉安歷史風情的日式祠廟。

▲圖片來源：IG@miaoyuyu0513
▲圖片來源：IG@miaoyuyu0513

▲圖片來源：IG@miaoyuyu0513
▲圖片來源：IG@miaoyuyu0513

【吉安慶修院】

地址 : 花蓮縣吉安鄉中興路345-1號

營業時間 : 08:30-17:00 星期一公休


│老味道/慶豐夜餐館/泰宜味食館

吉安地區的美食可是絲毫不輸花蓮市區，分享三間吉安在地美食讓你有不同類型的餐廳可以選擇，第一間是台灣人最愛的鍋物，【老味道麻辣小火鍋】主打獨家熬煮的醇香麻辣湯底，湯鮮味濃讓人一再回味，澎派的個人鍋物份量與自助吧，吃完絕對有十足的飽足感！晚上來上這一鍋，暖呼呼的滋味一下肚讓人直呼過癮。

▲滷到入味且帶有淡淡中藥香氣的「滷味拼盤」，是人氣必點品項。
▲滷到入味且帶有淡淡中藥香氣的「滷味拼盤」，是人氣必點品項。

【老味道麻辣小火鍋】

店家地址：花蓮縣吉安鄉中正路一段205號

營業時間：11:00-22:00 星期二公休

詳細資訊：https://bit.ly/3NSOiUe


玩了一整天，晚上想與三五好友一同聚餐，怎麼能錯過居酒屋呢？今天分享這間餐廳與其他居酒屋不同，【慶豐夜餐館】主打多元化的特色熱炒合菜，充滿創意巧思的「雞腳米糕」與「三杯三怪」更是人氣佳餚，還有許多鮮味十足的澎派海味等你嘗鮮，宵夜續攤就來【慶豐夜餐館】。

▲「三杯三怪」用臭豆腐、米血及炸皮蛋一同拌炒而成，獨特的滋味絕對驚豔你味蕾。
▲「三杯三怪」用臭豆腐、米血及炸皮蛋一同拌炒而成，獨特的滋味絕對驚豔你味蕾。

【慶豐夜餐館】

店家地址：花蓮縣吉安鄉中山路三段332-2號

營業時間：17:00-23:00 星期一公休

詳細資訊：https://bit.ly/3mk9xT4


除了火鍋、經典熱炒合菜之外，【泰宜味食館】以健康又道地的泰式料理受到在地民眾的青睞，多款人氣美食不只風味層次十足，吃起來順口又不會油膩，「打拋豬肉」採用少油、道地泰料手法「乾燒方式」做料理，大火快炒讓豬肉吸滿醬汁，越嚼越香十分下飯，道地口味讓人彷彿置身於泰國，體會到泰式料理的美好。

【泰宜味食館】

店家地址：花蓮縣吉安鄉中山路一段152號

營業時間：11:00-14:00；17:00-21:00 星期三公休

詳細資訊：https://bit.ly/3Q1NYUW


│晶園民宿

玩了一整天想回民宿歇息一下，以檜木為主要設計元素的【晶園民宿】是許多人下榻的不二選擇，結合日式禪風與庭園造景，打造出溫暖舒適被綠意包圍的居住環境，滿室的檜木香將帶給大家全新住宿體驗。

▲如此親近大自然的環境讓人難以想像這是在市區內。
▲如此親近大自然的環境讓人難以想像這是在市區內。

▲親子閣樓4人房。
▲親子閣樓4人房。

超夯的「親子閣樓4人房」採用了樓中樓的設計，一樓是豪華雙人房的規劃，二樓則是日式和室，不用擔心孩子們睡著時東翻西滾，睡前還可一起在床邊來場甜蜜的故事時光，是家庭出遊住宿的好選擇。

▲親子閣樓4人房。
▲親子閣樓4人房。

【晶園民宿】

店家地址 : 花蓮縣吉安鄉勝安村慈惠一街56號

店家電話 : 038521156

停車資訊 : 附設停車場


仔細挖掘，其實吉安的特色景點與美食還真的不少，花上一天來吉安漫遊，來一趟說走就走的旅行，體驗遠離都市城囂，沉浸在歷史文化與自然美景，絕對能來場最悠閒的享受，當然一定還有漏網之魚未能在此好好介紹，剩下的就留給旅客們親自去花蓮吉安探索！而隔天的旅程大家可以往南走山線至光復糖廠、瑞穗吉蒸牧場，品嘗鳳林知名的韮菜臭豆腐，抑或是前往海線──遠雄海洋公園、海崖谷、石梯坪等景點前進，來場悠哉的花蓮慢活之旅吧。


規劃路線：張家の樹園景點→吉安好客藝術村→銘師父餐廳(午餐)→嘉德花園-平地金針花→新天堂樂園＆星巴克─洄瀾門市→吉安慶修院→老味道/慶豐夜餐館/泰宜味食館(晚餐)→晶園民宿(住宿)


延伸閱讀>>巧苓紅茶│花蓮在地手搖飲推薦　天然無添加.手工炒糖陣飄香

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民宿 火鍋 星巴克

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