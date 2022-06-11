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海派系居酒屋！ 花蓮中式熱炒「慶豐夜餐館」 獨特「雞爪米糕」尚好味

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

花蓮「慶豐夜餐館」鄰近楓林步道、吉安好客藝術村等打卡景點，當太陽西下，路上街燈亮起後，絡繹不絕的人潮湧入店內，宛如夜上海般熱鬧。店名雖為居酒屋，但店內主打中式熱炒料理，不僅有誠意十足的澎派海味，炸物、湯品、冷盤一樣也沒少，而且店內還隱藏一道令人眼睛為之一亮的獨家「雞爪米糕」，因吃起來特別又美味，常常提前賣完，可是許多來店客人指名上桌的菜色。

▲店家外觀看似窄小，但走入其中卻擺放得下許多張大圓桌，大約可容納50人左右。
▲店家外觀看似窄小，但走入其中卻擺放得下許多張大圓桌，大約可容納50人左右。

▲滿滿一桌的佳餚，當然少不了沁涼飲品的陪襯啦！店內提供多樣酒水，貼心提醒大家酒後勿開車，不僅保護自己也保護他人唷！
▲滿滿一桌的佳餚，當然少不了沁涼飲品的陪襯啦！店內提供多樣酒水，貼心提醒大家酒後勿開車，不僅保護自己也保護他人唷！

雞腳米糕

充滿光澤的油飯上鋪滿一層色澤黑亮的雞腳，「夜餐館」的雞腳不同於普遍使用醬油燉熬的做法，取而代之的是使用10多種中藥材滷製而成，一咬下去中藥的香氣充斥於嘴中，在豐富膠質下是令人回味無窮的鹹甜滋味。


搭配上傳承自老闆阿嬤手路菜──經典米糕，粒粒分明的米糕不僅讓口感更加豐富，雞腳的滷汁加上米糕獨特的醬香，讓整體層次感更為提升，時常提前賣完的雞腳米糕所蘊藏的魔力，就等著大家親自來鑑定。

初來乍到「夜餐館」的你，除了必點雞腳米糕外，超特別的三杯三怪與鮮美可口蟹黃海鮮豆腐煲也推薦大家嘗鮮。


三杯三怪

一端上桌就香氣四溢的「三杯三怪」，為店家在製作員工餐時使用所剩食材突發奇想的創意料理。餐點內有三大經典食材──臭豆腐、米血及皮蛋，皮蛋經過酥炸後使用獨門調配醬料炒製，再加入鍋內與另兩樣食材拌炒，可同時吃到彈牙的米血、柔嫩的臭豆腐與外酥內軟的皮蛋，時常令人卻步的食材經融合後散發著獨特風味，口口刺激著你的味蕾。

蟹黃海鮮豆腐煲

濃郁的湯頭裡有透抽、魷魚、蛤蜊、蚵仔、蝦子和雞蛋豆腐，經高溫油炸再加入鍋裡燉煮的雞蛋豆腐，金黃的外皮吸附滿滿店家特製蟹黃醬的湯頭，咬下一口鮮甜的海味便在口中爆發，讓人直呼過癮！喜愛大啖海鮮的朋友絕對別錯過！

下次來到花蓮，不用再愁晚上該去哪續攤，來「慶豐夜餐館」就對啦！這裡除了上述推薦的人氣餐點，店內還有多元化的美味料理等你來解索，無論是尚青海鮮，還是創意台菜皆應有盡有，滿足你對美食的一切慾望！


慶豐夜餐館

店家地址：花蓮縣吉安鄉中山路三段332-2號

店家電話：0975757935

營業時間：17：00～23：00（週一公休）

粉絲專頁：https://bit.ly/38y8DPG


延伸閱讀>>花蓮必吃！限定扁食美味「一品香」，竟暗藏南洋異國風味！

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