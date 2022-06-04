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預約才吃得到！ 返鄉青年實現小農夢　台東「日出禾作」網烘咖啡、自栽電光米炙燒飯糰

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

隱身在縱谷間的電光社區，在中央山脈與海岸山脈之間，陽光照射時間被調控得宜，再加上土壤黏著適中、以及新武呂溪與嘉武溪兩大水源內含有大量微量元素及礦物質，讓電光的稻米充滿特殊口感與香氣。

居住在此的阿美族電光部落青年黃瀚，從小就熱愛著自己的家鄉與土地，在外求學也以「返鄉務農」為目標。大學畢業後如願返鄉開啟了他的小農大夢想，以電光社區日治時的舊名「日出」為主成立了「日出禾作社」，將這片土地也是萬物母親的產物承接與推廣。更集結在地小農居民一起合作與契作，要讓社區共好。而不怕自己過忙的他更在家裡開起神秘咖啡小餐廳，一定要預約的方式才能一探究竟的場域，一方長吧台就是黃瀚的表演舞台。

▲在電光部落裡轉來繞去才找到的「日出禾作」。
▲在電光部落裡轉來繞去才找到的「日出禾作」。

▲又務農、又開咖啡館小餐廳的黃瀚，總是被朋友們笑說「嫌自己不夠忙」一樣，但他卻甘之如飴。
▲又務農、又開咖啡館小餐廳的黃瀚，總是被朋友們笑說「嫌自己不夠忙」一樣，但他卻甘之如飴。

取自族人在山邊栽種的電光咖啡，自己研究出網烘最能調和的烘焙技術，讓電光咖啡竄有獨特香氣撲鼻。另外更受歡迎的是黃瀚向奶奶學習與傳承下來的「炙燒Silaw飯糰」（阿美族醃肉），飽滿的電光米壓成方形、抹上神秘自家製梅子醬，再將切成薄片Silaw鋪滿炙燒，Silaw融化滑入米粒間，吃一口讓人驚艷、再一口更讓人回味與日後一定會想念。

▲黃瀚研發出以網烘出來的電光咖啡，有一種獨特的土地香氣。
▲黃瀚研發出以網烘出來的電光咖啡，有一種獨特的土地香氣。

▲向奶奶學來的Silaw再加上自栽的電光米，噴槍快速炙燒後的油與飯交融滋味，超級讓人著迷。
▲向奶奶學來的Silaw再加上自栽的電光米，噴槍快速炙燒後的油與飯交融滋味，超級讓人著迷。

▲網烤麻糬現場烘烤時的過程讓人看得目不轉睛。
▲網烤麻糬現場烘烤時的過程讓人看得目不轉睛。

　

店家資訊

日出禾作

地址：台東縣關山鎮電光里中興52號

電話：0934-254225

FB：日出禾作

時間：敬請粉絲團私訊預約

消費：Silaw飯糰60元、阿嬤的手握飯糰30元、咖啡150元、烤麻糬50元、DIY網烘電光咖啡400元（含教學與自己手烘25-30g咖啡及咖啡1杯）

　

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