預約才吃得到！ 返鄉青年實現小農夢 台東「日出禾作」網烘咖啡、自栽電光米炙燒飯糰
【圖／文：行遍天下】
隱身在縱谷間的電光社區，在中央山脈與海岸山脈之間，陽光照射時間被調控得宜，再加上土壤黏著適中、以及新武呂溪與嘉武溪兩大水源內含有大量微量元素及礦物質，讓電光的稻米充滿特殊口感與香氣。
居住在此的阿美族電光部落青年黃瀚，從小就熱愛著自己的家鄉與土地，在外求學也以「返鄉務農」為目標。大學畢業後如願返鄉開啟了他的小農大夢想，以電光社區日治時的舊名「日出」為主成立了「日出禾作社」，將這片土地也是萬物母親的產物承接與推廣。更集結在地小農居民一起合作與契作，要讓社區共好。而不怕自己過忙的他更在家裡開起神秘咖啡小餐廳，一定要預約的方式才能一探究竟的場域，一方長吧台就是黃瀚的表演舞台。
取自族人在山邊栽種的電光咖啡，自己研究出網烘最能調和的烘焙技術，讓電光咖啡竄有獨特香氣撲鼻。另外更受歡迎的是黃瀚向奶奶學習與傳承下來的「炙燒Silaw飯糰」（阿美族醃肉），飽滿的電光米壓成方形、抹上神秘自家製梅子醬，再將切成薄片Silaw鋪滿炙燒，Silaw融化滑入米粒間，吃一口讓人驚艷、再一口更讓人回味與日後一定會想念。
店家資訊
日出禾作
地址：台東縣關山鎮電光里中興52號
電話：0934-254225
FB：日出禾作
時間：敬請粉絲團私訊預約
消費：Silaw飯糰60元、阿嬤的手握飯糰30元、咖啡150元、烤麻糬50元、DIY網烘電光咖啡400元（含教學與自己手烘25-30g咖啡及咖啡1杯）
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