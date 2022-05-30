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500盆蘭花海美炸！ 全國唯一「黃金花海隧道」宜蘭盛開，端午連假把握最佳賞花期衝一波

聯合新聞網／ 編輯曾楹純
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供
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趁著端午連假快來變身網美打卡！ 宜蘭一處賞花秘境「金雙甡花卉農場」栽種的500盆文心蘭正在盛開期，3公尺高的文心蘭交織而成，也是全國唯一的「黃金花海隧道」開放了，放眼望去金黃滿園的美麗花海景色，十分地賞心悅目，只要50元入園清潔費就能讓你盡情拍好拍滿！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供
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金黃澄澄的文心蘭，花朵造型像是優雅舞者，又稱作「跳舞蘭」，「金雙甡花卉農場」用近500盆金黃色的文心蘭，打造長達約百公尺的「黃金花海隧道」，就像優雅美麗的舞者在陽光下閃閃發亮。部落客宜蘭ㄚ欣特別傳授幾點入園拍照技巧與注意事項，如︰手機拿高，鏡頭前面靠近花，由上往下拍，花拍起來才會密；賞花民眾勿將愛車停在農場附近的住家門口影響鄰居們進出；這裡是寵物友善空間，但要裝入寵物籃；入園需要做好防蚊措施。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供
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為了讓大家有更好的參觀品質，入園清潔費每人收費50元，但憑券可兌換30元水果枝仔冰乙支，園區內還有數百種的花卉植栽，現場有手沖咖啡、拿破崙蛋糕、牛奶雪露販售供應。另外為了避免人潮壅擠，店家將花海隧道加寬，參觀動線改成出入口分開，出口處還有滿滿愛心毬蘭環繞的「情人隧道」、隨風擺盪的鐘藤「跳舞女郎」，進入園區需全程戴好口罩，並配合量測體溫及酒精消毒，若有發燒者請勿入園。快把握6月份最佳賞花期，趁著端午假期考慮衝一波！

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金雙甡花卉農場

地址：宜蘭縣員山鄉頭分路82之26號 (導航：宜蘭縣員山鄉枕山路19之8號)

電話：03-9225439 、0922952284

營業時間：9:00~18:00(文心蘭參觀時間10:00~最後入園16:00)

公休：六月賞花期間無公休，花期約1個月，天氣炎熱可能會提早枯萎

備註︰『文心蘭黃金隧道』在溫室裏面比較悶熱，農場裡的步道皆以碎石子鋪設，建議您穿著舒適的平底鞋入園，入園酌收50元清潔費，請自備零錢，以節省找零時間。

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