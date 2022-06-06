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老饕直呼過癮！花蓮「奶妹」飽足系早午餐 手切滷肉飯+澎派總匯美味經典

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

「奶妹中西式早午餐」位在花蓮吉安鄉繁榮的建國路上，鄰近三角市場及新時尚百貨購物廣場。豔黃的招牌下，雖然沒有華麗、吸睛的裝潢，不過陣陣飄散出的誘人香氣，卻吸引了不少在地吃貨前來，到底裡頭暗藏了什麼玄機？就讓我們繼續看下去吧！

經營「奶妹中西式早午餐」的老闆娘，本身為餐飲科系畢業，曾在飯店與知名連鎖早餐店任職，擁有20多年的餐飲經驗。在餐飲業闖蕩多年後，心想將自己的好手藝分享給各位鄉親品味，因此創立了這家以國人熟悉的傳統美味為主的中西式早午餐店。

身為台灣國民美食之一的滷肉飯，北中南都各有特色、略有不同，不過每當提到這道美食，不變的都是被那香氣四溢的老滷汁所吸引。那這家「奶妹中西式早午餐」的滷肉飯有什麼過人之處呢？繼續下滑讓小編來為你解密！

滷肉飯

由「奶妹」料理的這碗滷肉飯，滷肉為老闆娘親自手切為細塊，使用獨門醬汁滷製而成。帶皮的滷肉經過長時間的滷製，口感軟Q入口即化，呈現黑亮色澤的肥肉與瘦肉，混搭金黃的半熟蛋，整體口感更為滑順，令人一口接一口、欲罷不能。

滷肉飯也可以加一些老闆娘的特製辣椒，吃過的人都讚不絕口呢！
滷肉飯也可以加一些老闆娘的特製辣椒，吃過的人都讚不絕口呢！

豬血湯

既然都來上一碗滷肉飯了，怎麼少的了一碗熱騰騰的湯呢？清爽的湯頭加上滑嫩的豬血，一口飯一口湯可是許多老饕心中的經典組合。

中式炒麵套餐

這份澎派的中式炒麵套餐，只需要100元就能大快朵頤！套餐的基本配料有由老闆娘使用獨門醬料醃製的燒肉、香煎嫩蛋以及一碗熱湯（豬血湯與酸辣湯，二擇一）；主食的部分可以選擇炒麵、米粉或一份小的綜合米粉麵，CP值爆表深受許多小資族喜愛！讓大家用最划算的價錢充飽一整天的電力！

▲酸辣湯：微酸微辣的滋味讓人越喝越開胃，豐富的用料又不失飽足感。
▲酸辣湯：微酸微辣的滋味讓人越喝越開胃，豐富的用料又不失飽足感。

燒肉總匯吐司套餐＋中飲

一早不習慣重口味？沒關係，「奶妹」也有清爽系列的大份量餐點！烤到外酥內軟的吐司，包著層層鮮蔬、煎蛋、火腿以及自製燒肉片，豐富的口感層次，每一口都令人感到幸福滿足，點選套餐可選擇中杯綠茶或紅茶，清爽又低負擔，想要元氣滿滿的一天可千萬別錯過這道！

「奶妹中西式早午餐」主打豐富的傳統中式美味，除了上述介紹的人氣餐點外，還有米粉羹、老闆娘特製醬料鐵板麵、米粉等品項都很推薦，無論是經典台味還是西式風味，都能充實你渴望美食的胃，「奶妹中西式早午餐」也因餐點便宜又大碗，所以深受學生、小資族喜愛，鄰近慈濟醫院護理人員也都是常客，今天還在煩惱要吃什麼早午餐？快來這裡報到吧。

奶妹中西式早午餐

店家地址：花蓮縣吉安鄉建國路二段420號

店家電話：038560693

營業時間：05:30～13:30（不定期公休，依粉絲專頁公告）

LINE官方帳號：https://bit.ly/3w9X5Lu(免付費電話)

粉絲專頁：https://bit.ly/3wjQT2p


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早午餐 滷肉飯 吐司

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