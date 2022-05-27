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品嘗道地港式餐點！ 宜蘭私房美食「太平山下史忽仔」 在布偶貓寵物咖啡店度過悠閒午後

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌

三個貓奴老闆，與12隻布偶貓，從香港太平山來到台灣太平山下落腳，開了寵物咖啡店「太平山下史忽仔」，不只帶來道地港式美味，跟布偶貓們互動，還能在手作工作坊把自己的作品帶回家，快來這享受一次悠閒、懶洋洋的假日下午茶吧！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
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店名「太平山下史忽仔」裡的「史忽仔」，指的是店裡的「CEO」公貓，在廣東話裡是小屁股的意思，牠的老婆叫「史忽花」，意思則是小屁股開花，無俚頭到讓「宜蘭ㄚ欣部落客 」會心一笑；店內的菜單提供早午餐、私廚午餐、輕食甜點、飲品等，港式道地、熱量滿點的邪惡美食-花生醬西多士、從香港來的錫蘭紅茶加黑白淡奶的港式奶茶、加了自家醃漬鹹檸檬的鹹檸七，跟滋補養生的冰糖燉雪耳桃膠，還有私房大廚每天發揮創意的隱藏菜單與每日限量的蛋糕，都值得大家試試看。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
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圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌

除了餐點之外，擁有柔軟長毛、個性溫柔的布偶貓，也是店內一大看點，喵皇們會待在店內的玻璃屋裡，老闆準備了逗貓棒讓客人與牠們互動，不過也因為有貓的關係，所以不能帶寵物進店唷！店家只營業五、六、日三天，店內只有10個位置，建議在粉專提前私訊預約；每人低消150元，大人跟小朋友同價；店內若客滿，用餐時間則限時100分鐘。另外，同時經營手作工作坊「獅子山上史忽花」，除了販售編織飾品及生活雜貨外，現在來用餐每桌還能獲贈波希米亞風格吊飾一個，可現場體驗製作帶回。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
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太平山下史忽仔


地址：宜蘭縣員山鄉七賢路261號
電話：0909-324-130
營業時間：
五、六11:00-12:30、13:00-14:30、15:00-16:30
日：13:00-14:30、15:00-16:30
餐點：早午餐、私廚午餐、輕食、甜點、飲品
※每人低消150元，大人跟小朋友同價；如客滿，用餐時間為100分鐘

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