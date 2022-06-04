這輩子看過最美的日出！ 花蓮「清水斷崖」日出團獨木舟體驗

全台夏季限定的戶外活動正式開跑！尤其是各式各樣的海上活動，包括衝浪、溯溪、自由潛水、獨木舟等，這次就要來介紹除了台灣人，就連外國媒體也曾報導過一生一定要體驗一次的「橘子貓清水斷崖獨木舟」，其中最推薦的就是「日出團」，因為去過的都說此生難忘、是這輩子看過最美的日出。

關於清水斷崖

這次獨木舟日出團選擇的地點就是位於花蓮的清水斷崖，因為在這裡有全台灣最美的日出。清水斷崖為台灣知名的海岸斷崖，位於蘇花公路和平至崇德之間，綿延21公里的壯闊海景，被政府列為台灣八大景之一外，更讓台灣人和外國人都一致公認是台灣最美海岸，以及看日出的最佳地點！

行程表

04:20 集合

04:30 操槳教學、槳操等操作教學

04:40 換著全套裝備

04:50 出海

05:20 遨遊清水斷崖（沿途的照片拍攝、景觀介紹觀賞日出、跳水、漂浮等海上團康）

08:00 換洗、賦歸

行前須知

1. 建議著輕薄長袖亮色系衣褲或泳衣（避免易吸水的棉質衣物和牛仔褲）

2. 建議著運動涼鞋、布鞋或防滑鞋

3. 避免曝曬可準備遮陽帽、墨鏡或防曬用品

4. 準備充足的水或飲料

5. 攜帶換洗衣物

6. 攜帶簡單的乾糧、零食

7. 視個人情況準備藥品、暈船藥等

8. 六歲以下兒童不適宜體驗此活動

行程全記錄

04:30 - 04:40集合/操槳教學

這次參加的是日出團，所以集合時間非常早建議大家前一天早點睡保留體力。而集合地點就在崇德火車站附近（步行約10分鐘），沒有交通工具的話建議前一晚在鄰近民宿過夜或預訂交通接駁到指定地點集合。

選擇這間獨木舟體驗是因為他離清水斷崖最近，早上可以多睡一點、省掉過多的拉車時間，這裡的教練都受過專業訓練及擁有數十年的海上經驗，他們家除了獨木舟，還有提供沙灘車、射箭等部落活動。

集合完後教練馬上開始進行操槳教學和告知海上注意事項，讓參加活動的學員都能反覆演練划槳步驟，確保大家都清楚操作方式，其中最重要的三點：

1. 划槳的凹朝須朝向自己滑行為幫助前進，反之，則是往後退。

2. 海上天氣瞬息萬變，遇到海浪較大時，需把槳舉車，身體向後傾，維持獨木舟的重心，以免翻船。

3. 出航與回航是整趟獨木舟最困難的部分，如果不慎翻船，千萬別管獨木舟和划槳，趕緊往岸上跑才是最聰明、最安全的方法。

04:40 - 05:20換裝/出海

教學結束後就準備換裝出發（行程費用包含救生衣、膠鞋、頭盔），擁有豐富海上經驗的教練建議大家著輕便服裝就好，如防水、防曬、輕薄快乾的衣物即可，因為整趟獨木舟行程約四小時，誰都不想要整趟又濕又悶吧。另外教練特別提醒手機及和相機避免弄濕不建議攜帶，但別怕整段旅程沒留下回憶，因為教練們他們都會準備專業的防水相機幫大家捕捉美照！

05:20 - 08:00 抓拍日出/美照

到達出海口後，依循教練的指示觀察浪況、入海、快速上船、奮力划槳，聽起來好像很簡單，但實際操作還是有些難度，不過因為有專業教練隨行，讓整團第一次體驗獨木舟的我們都非常安心，而且一次就上手。

聽從教練的指示順利入海後，接下來就是考驗和同「舟」旅伴的默契了，要一起往共同方向努力不斷地划槳，不然很容易原地轉圈和繞S型，還沒看到日出就會消耗掉很多體力，所以除了行前划槳教學，旅伴也很重要！

出發沒多久，從一片漆黑划到看見微微霞光，沒多久太陽就從海平面浮上來，瞬間天空和海面都被染成了一片橘紅，剛剛划槳被海水潑濕的身體也被曬得暖烘烘的，雖然我們都不是第一次到清水斷崖，但是第一次從海上看日出絕對是第一次，也會是這輩子印象最深刻難忘的一次。

最後天全亮了，教練還帶了很多海上團康，像是跳水、海上漂浮等，讓這趟旅行畫下完美且難忘的句點。

橘貓貼心建議

清水斷崖獨木舟體驗除了日出團，也有樂活團（7:30-11:30）和悠閒團（13:30-17:30）可以選擇，因為很多人會連同周邊景點，如：太魯閣國家公園等景點規劃兩天一夜＆三天兩夜行程，所以建議大家可以視個人行程選擇最適合你們的獨木舟時段唷！

橘子貓TTtrips

FB： https://www.facebook.com/8cartw/

IG： https://www.instagram.com/tttrips_tw/

橘子貓的產品主軸很簡單，就是往戶外跑，第二就是流汗動起來。帶你心靈上享受真正的大自然，還能鍛鍊身體的健康，越動越快樂。

延伸閱讀： 【宜蘭龜山島】今夏搭帆船出海吧！遇見浪漫牛奶海、秘境玩SUP！

想知道更多玩水行程，請上「橘子貓 TTtrips」官網 、 推薦「台灣登山健行」社團