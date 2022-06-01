台東熱門早午餐！被花草包圍的「草民Tsao Min」　藏於老屋內的好吃植物園

【圖／文：行遍天下】

距離台東森林公園、美術館不遠處，藏在強國街的轉角，一棟老房子被眾多植物隱隱包裹著，「草民Tsao Min」是間連台東在地人都愛來吃的早午餐店，但這裡不只是早午餐，除了像是新鮮食材的搜集地之外，草民更像座小型的植物園，在台東市的一角暗暗散發著綠光。

▲被花草包圍的空間，連招牌都顯得詩意。

兩位主理人各自來到台東，因策展而結緣，來自屏東的林永哲熱愛植物與花藝，而另一位吳依芃則擅長料理，好朋友好點子碰撞出了草民的早午餐空間。既然有了植物景觀達人，當然出發點要從綠意開始，入口高高聳立的雞蛋花尚未入夏卻已趕著開花，室內更是以綠色觀葉植物當成佈置與空間區隔，讓人走入草民卻也像在戶外一樣綠意盎然。客人最喜歡的半露天座位區更豐沛，從食用香草到觀葉植物、蕨類等，雖然種類眾多卻又錯落有致地安放在各角落，讓人忍不住起身走近細細觀察與感受植物香氣。

▲室內空間也像是被植物環繞著的植物園。

▲大家最愛的戶外更設有一桌以露營桌椅安排的座位，像極了到野外去野餐。

當然好環境也搭配了好味道，在位處物產豐饒的台東，使用的食材就一定要是新鮮味，於是找來了台東各地的好食材加以發揮，如經典早午餐手拍荖葉肉丸佐椒紅醬，取自包裹檳榔的荖葉入菜，搭配一旁的小農自栽無毒沙拉葉、使用初鹿牧場製作的手工饅頭，是店內超人氣招牌料理。更有自家栽種的洛神花特調，獨特的黃金洛神飲或美豔得讓人猛拍照的火焰洛神飲，都讓從視覺、味覺、嗅覺中感受到草民想給大夥兒們傳達出的自然之愛。

▲擅長拈花惹草的永哲，在沒開放的屋頂甚至栽種了一整片食用花草。

▲經典早午餐的手拍荖葉肉丸佐椒紅醬吃到荖葉特色、鷹嘴豆泥佐口袋餅更讓人驚艷。更還有美豔的洛神飲一定要嚐嚐。





店家資訊

草民Tsao Min

地址：台東市強國街256巷23號

電話：089-333-110

FB：草民Tsao Min

時間：08:00-15:00（週三休）

消費：草民經典早午套餐295元(主餐3選1)、鷹嘴豆泥佐口袋餅250元、火焰洛神飲120元、麵茶拿鐵150元





行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」