台東熱門早午餐！被花草包圍的「草民Tsao Min」 藏於老屋內的好吃植物園
【圖／文：行遍天下】
距離台東森林公園、美術館不遠處，藏在強國街的轉角，一棟老房子被眾多植物隱隱包裹著，「草民Tsao Min」是間連台東在地人都愛來吃的早午餐店，但這裡不只是早午餐，除了像是新鮮食材的搜集地之外，草民更像座小型的植物園，在台東市的一角暗暗散發著綠光。
兩位主理人各自來到台東，因策展而結緣，來自屏東的林永哲熱愛植物與花藝，而另一位吳依芃則擅長料理，好朋友好點子碰撞出了草民的早午餐空間。既然有了植物景觀達人，當然出發點要從綠意開始，入口高高聳立的雞蛋花尚未入夏卻已趕著開花，室內更是以綠色觀葉植物當成佈置與空間區隔，讓人走入草民卻也像在戶外一樣綠意盎然。客人最喜歡的半露天座位區更豐沛，從食用香草到觀葉植物、蕨類等，雖然種類眾多卻又錯落有致地安放在各角落，讓人忍不住起身走近細細觀察與感受植物香氣。
當然好環境也搭配了好味道，在位處物產豐饒的台東，使用的食材就一定要是新鮮味，於是找來了台東各地的好食材加以發揮，如經典早午餐手拍荖葉肉丸佐椒紅醬，取自包裹檳榔的荖葉入菜，搭配一旁的小農自栽無毒沙拉葉、使用初鹿牧場製作的手工饅頭，是店內超人氣招牌料理。更有自家栽種的洛神花特調，獨特的黃金洛神飲或美豔得讓人猛拍照的火焰洛神飲，都讓從視覺、味覺、嗅覺中感受到草民想給大夥兒們傳達出的自然之愛。
店家資訊
草民Tsao Min
地址：台東市強國街256巷23號
電話：089-333-110
FB：草民Tsao Min
時間：08:00-15:00（週三休）
消費：草民經典早午套餐295元(主餐3選1)、鷹嘴豆泥佐口袋餅250元、火焰洛神飲120元、麵茶拿鐵150元
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言