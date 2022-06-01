快訊

虧大了！勞動基金今年前4月累虧1983億元 收益率-3.94%

台東熱門早午餐！被花草包圍的「草民Tsao Min」　藏於老屋內的好吃植物園

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

距離台東森林公園、美術館不遠處，藏在強國街的轉角，一棟老房子被眾多植物隱隱包裹著，「草民Tsao Min」是間連台東在地人都愛來吃的早午餐店，但這裡不只是早午餐，除了像是新鮮食材的搜集地之外，草民更像座小型的植物園，在台東市的一角暗暗散發著綠光。

▲被花草包圍的空間，連招牌都顯得詩意。
▲被花草包圍的空間，連招牌都顯得詩意。

兩位主理人各自來到台東，因策展而結緣，來自屏東的林永哲熱愛植物與花藝，而另一位吳依芃則擅長料理，好朋友好點子碰撞出了草民的早午餐空間。既然有了植物景觀達人，當然出發點要從綠意開始，入口高高聳立的雞蛋花尚未入夏卻已趕著開花，室內更是以綠色觀葉植物當成佈置與空間區隔，讓人走入草民卻也像在戶外一樣綠意盎然。客人最喜歡的半露天座位區更豐沛，從食用香草到觀葉植物、蕨類等，雖然種類眾多卻又錯落有致地安放在各角落，讓人忍不住起身走近細細觀察與感受植物香氣。

▲室內空間也像是被植物環繞著的植物園。
▲室內空間也像是被植物環繞著的植物園。

▲大家最愛的戶外更設有一桌以露營桌椅安排的座位，像極了到野外去野餐。
▲大家最愛的戶外更設有一桌以露營桌椅安排的座位，像極了到野外去野餐。

當然好環境也搭配了好味道，在位處物產豐饒的台東，使用的食材就一定要是新鮮味，於是找來了台東各地的好食材加以發揮，如經典早午餐手拍荖葉肉丸佐椒紅醬，取自包裹檳榔的荖葉入菜，搭配一旁的小農自栽無毒沙拉葉、使用初鹿牧場製作的手工饅頭，是店內超人氣招牌料理。更有自家栽種的洛神花特調，獨特的黃金洛神飲或美豔得讓人猛拍照的火焰洛神飲，都讓從視覺、味覺、嗅覺中感受到草民想給大夥兒們傳達出的自然之愛。

▲擅長拈花惹草的永哲，在沒開放的屋頂甚至栽種了一整片食用花草。
▲擅長拈花惹草的永哲，在沒開放的屋頂甚至栽種了一整片食用花草。

▲經典早午餐的手拍荖葉肉丸佐椒紅醬吃到荖葉特色、鷹嘴豆泥佐口袋餅更讓人驚艷。更還有美豔的洛神飲一定要嚐嚐。
▲經典早午餐的手拍荖葉肉丸佐椒紅醬吃到荖葉特色、鷹嘴豆泥佐口袋餅更讓人驚艷。更還有美豔的洛神飲一定要嚐嚐。

　

店家資訊

草民Tsao Min

地址：台東市強國街256巷23號

電話：089-333-110

FB：草民Tsao Min

時間：08:00-15:00（週三休）

消費：草民經典早午套餐295元(主餐3選1)、鷹嘴豆泥佐口袋餅250元、火焰洛神飲120元、麵茶拿鐵150元

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

早午餐 拿鐵 美景

延伸閱讀

米鬆餅、米戚風蛋糕！ 員山「穗穗念」在地米食推廣　讓人多吃一口稻米香

陸國家植物園 扛遷地保護使命

新竹／人氣日式蔬食早午餐料理 井家Tea House讓人想再訪

響應國際生物多樣性日 北市典藏植物園推3項環境教育

相關新聞

台東熱門早午餐！被花草包圍的「草民Tsao Min」　藏於老屋內的好吃植物園

距離台東森林公園、美術館不遠處，藏在強國街的轉角，一棟老房子被眾多植物隱隱包裹著，「草民Tsao Min」是間連台東在地人都愛來吃的早午餐店，但這裡不只是早午餐，除了像是新鮮食材的搜集地之外，草民更像座小型的植物園，在台東市的一角暗暗散發著綠光。

花蓮必吃美味！「一品香扁食」皮薄餡大，竟暗藏南洋異國風味+車友優惠

來到花蓮，第一個在腦海中浮現的美食是什麼呢？除了包子、麻糬和生猛海鮮，這家廣受在地好評，已創立20餘年的扁食專賣品牌「花蓮一品香」，你可千萬要加入口袋名單中！

現點現炸銅板美食！ 宜蘭美食「無名蝦餅蚵嗲蘿蔔糕」 南方澳4.3顆星高評價排隊路邊攤

udn走跳美食／瑋瑋＊美食萬歲 宜蘭蘇澳美食「無名蝦餅蚵嗲蘿蔔糕」，位於南方澳的排隊小攤販，在Google上有破千則的4.3顆星評價，加入地瓜籤的蝦餅現點現炸，一份只要35元銅板價，只要一開攤就

熱炒店轉型複合式餐廳！　宜蘭「阿凱芙蓉香酥肉羹」 用傳統手路菜撐起一片天

從小就對料理感興趣的阿凱師，30多年前退伍後跟朋友到台北到處吃著別人賣的小吃，回到宜蘭後拖著一台拖版車就開始賣生炒花枝羹，走到哪賣到哪，沒有固定的店點，成家後老婆也一起擺攤賣小吃，為了不讓家人跟著一起日曬雨淋到處奔波，遂咬牙背起貸款買了一間小店舖。因花枝供應量不穩，常常斷貨，便自己研發出芙蓉香酥肉羹取代，沒想到炸得酥香的肉羹加上炒過蛋白和入勾芡中的湯頭，鹹香好滋味一賣就是數十個年頭，是許多當地人記憶中的好味道。

麵線鹹香料多多！ 花蓮「蚵仔麵線、綠豆算」源自台東傳承三代古早味「客來吃樂」

因為媽媽特別喜歡吃這家麵線，所以老闆在創業時便不假思索加盟了「客來吃樂」，同時也想將台東知名人氣老店的蚵仔麵線、綠豆算傳統滋味，帶到花蓮與各位鄉親一起分享。

500盆蘭花海美炸！ 全國唯一「黃金花海隧道」宜蘭盛開，端午連假把握最佳賞花期衝一波

趁著端午連假快來變身網美打卡！ 宜蘭一處賞花秘境「金雙甡花卉農場」栽種的500盆文心蘭正在盛開期，3公尺高的文心蘭交織而成，也是全國唯一的「黃金花海隧道」開放了，放眼望去金黃滿園的美麗花海景色，十分地

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。