熱炒店轉型複合式餐廳！ 宜蘭「阿凱芙蓉香酥肉羹」 用傳統手路菜撐起一片天
【圖／文：行遍天下】
從小就對料理感興趣的阿凱師，30多年前退伍後跟朋友到台北到處吃著別人賣的小吃，回到宜蘭後拖著一台拖版車就開始賣生炒花枝羹，走到哪賣到哪，沒有固定的店點，成家後老婆也一起擺攤賣小吃，為了不讓家人跟著一起日曬雨淋到處奔波，遂咬牙背起貸款買了一間小店舖。因花枝供應量不穩，常常斷貨，便自己研發出芙蓉香酥肉羹取代，沒想到炸得酥香的肉羹加上炒過蛋白和入勾芡中的湯頭，鹹香好滋味一賣就是數十個年頭，是許多當地人記憶中的好味道。
喜歡創新的阿凱師後續又將從小吃辦桌才能吃到的卜肉、糕渣、古早味芋泥甜湯等宜蘭在地獨有的特色料理加以改良，推出口感較為細緻的版本，還有單人套餐。卜肉是選用市場當日宰殺的溫體豬肉切割醃製，有別於一般作法，會先醃後炸，吃起來一點都不乾柴，連冷了都非常好吃；糕渣傳統的做法是使用雞油為主製作而成，為了讓它吃起來不膩口，改良以雞骨高湯與鮮蝦替代雞油去熬煮製作而成。阿凱師說，糕渣之所以成為在地特色小吃之一是因為它外表看似冷涼，但裡面十分燙口，象徵著宜蘭人外表看似冷淡，內心卻十分熱情的性格，建議來到宜蘭一定要嚐嚐看唷！
店家資訊
阿凱 芙蓉香酥肉羹
地址：宜蘭縣羅東鎮純精路3段17號
電話：03-957-3299
FB：阿凱芙蓉香酥肉羹
時間：11:00-14:30、17:00-20:30（週三公休，其餘公休日依粉絲專頁公告）
消費：芙蓉香酥肉羹90元、卜肉160元、糕渣120元
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