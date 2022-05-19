甜點控、抹茶控手刀預約！宜蘭員山新開張「啾咕咖啡」手工限量千層蛋糕、日本老店抹茶飲

原本開在頭城烏石港邊、主打限定千層蛋糕的「啾咕咖啡」，目前正在整修，秋天才會回歸，不過讓蛋糕迷們開心的消息來啦！老闆在員山開了一間新分店，跟大家正式見面的時間快來了，還不馬上手刀預約一波！原本開在頭城烏石港邊、主打限定千層蛋糕的「啾咕咖啡」，目前正在整修，秋天才會回歸，不過讓蛋糕迷們開 心的消息來啦！老闆在員山開了一間新分店，還不馬上手刀預約一波！

2022-05-19 13:00