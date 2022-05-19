甜點控、抹茶控手刀預約！宜蘭員山新開張「啾咕咖啡」手工限量千層蛋糕、日本老店抹茶飲
原本開在頭城烏石港邊、主打限定千層蛋糕的「啾咕咖啡」，目前正在整修，秋天才會回歸，不過讓蛋糕迷們開心的消息來啦！老闆在員山開了一間新分店，跟大家正式見面的時間快來了，還不馬上手刀預約一波！
「啾咕咖啡」是老闆夫妻為了陪寶貝女兒而回鄉創業的咖啡廳，老闆娘是屏東排灣女孩，老闆則是頭城在地人，店名「啾咕」則是來自於愛女的族語名字「Tjuku」。這次新開幕，招牌千層蛋糕系列也完美在員山店重現，不只使用日本鳥越麵粉、丸久小山園若竹抹茶粉、法國伊斯妮鮮奶油&無鹽奶油、宜蘭放牧雞蛋等原料，還堅持麵糊都要秤重，要求厚薄一致，而且餅皮兩面都要煎得金黃軟嫩、擁有焦糖色紋路外觀，入口有濃郁蛋香，好看又好吃的千層蛋糕實在是太迷人，在試營運期間就吸引宜蘭ㄚ欣部落客到訪兩次，是絕對不能錯過的美味店家！
員山店裝潢採用黑白灰色調，店內走簡約風，大片落地窗增加空間的寬敞感，也是一間寵物友善店家，讓毛爸媽也能放心帶著毛孩到店內，自在享用美味蛋糕。試營運期間每日只接6組預訂(含內用與外帶)，現場每人限購2片千層，除了千層蛋糕及抹茶甜點，還有多款抹茶飲品，使用日本老店的抹茶粉，抹茶控千萬不能錯過！
Tjuku cafe 啾咕咖啡
地址：宜蘭縣員山鄉員山路一段375號(員山鄉公所斜對面)
營業時間：10：00-17：00 (5/8~5/19試營運時間)星期三休
電話：03-9222550
價格：千層蛋糕180元~230元、巴斯克烤起司150元~180元、法芙娜古典巧克力150元、黑芝麻生乳酪150元、本和香糖烤布丁130元
備註：6歲以上(含6歲)每人低消一杯飲品，有無糖飲品或牛奶可提供
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