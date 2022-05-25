迷人香氣四溢！花蓮在地人氣「北鴨三吃」櫻桃鴨酥脆多汁、入口即化超罪惡

位在花蓮吉安鄉的【銘師父餐廳】是許多在地人推薦的人氣餐廳，店內主打「北鴨三吃」，選用花蓮在地櫻桃鴨來完美呈現料理；【銘師父餐廳】除了經典的北鴨三吃外，也有多道精緻的桌菜可一起搭配，大廚以「時在地，吃當季」為設計菜色的理念，希望將當地的食材入菜、讓客人吃到最新鮮的風味。

北鴨三吃

鴨隻嚴選花蓮玉里三民英桃谷種，鴨的大小可依人數做選擇，有5斤半北鴨三吃、5斤半北鴨四吃、3斤半小鴨三吃三種選項；北鴨三吃第一吃香蔥鴨餅為固定品項，第二吃為「口袋餅鴨鬆、鴨粥、鴨絲炒竹炭麵三選一」，第三吃則是「野菜全鴨火鍋、豆醬炒鴨骨二選一」，讓大家可品嚐不同鴨料理的美味。若要前來一品烤鴨的魅力，務必提前一天預訂以免撲空喔。

片皮鴨

烤鴨挑選花蓮在地養殖的櫻桃鴨，有別於薑母鴨所使用的鴨品種，櫻桃鴨更能吃到肉質的細緻口感。主廚精準控溫與熟練烤鴨技巧，讓鴨肉呈現約八九分熟度，入口軟嫩多汁讓人十足驚豔，搭配外層烤至酥脆的鴨皮更是一絕，使用電子旋風式烤爐讓外皮能更加酥脆油亮且均勻熟成，單吃以後加上餅皮、甜麵醬和蔥段更有不同的口感層次。

鴨粥

以在地富里糙米為基底、加入鴨胸肉與野菜熬煮，滑嫩且香甜的鴨粥不僅美味且很有飽足感。

口袋餅鴨鬆

將鴨肉與花蓮韭黃、菜圃大火炒香後，放入手工自製的全麥口袋餅裡，感受餅皮的麥香氣與香酥的鴨鬆，有不同品嚐鴨肉的新感受。

豆醬炒鴨骨

誰能想到鴨骨的美味能讓人吃到吮指、如此留戀！將豆醬與鴨骨以大火炒製、收汁吸滿精華，而後加入九層塔拌炒，香氣十足超下飯。

野菜全鴨火鍋

將整隻鴨的精華入鍋熬煮，並加入在地種植的野菜、新鮮的菇類、芋頭、番茄，讓食材的風味能以最簡單的滋味做呈現，搭配桌菜一起吃會是最佳的組合。

湯頭喝起來非常清甜，會讓人忍不住一碗接著一碗！

來到【銘師父餐廳】用餐，若人數較少的話也可選擇大廚特製的個人份精緻套餐，無論是幾人來吃都可以選到最佳的菜色搭配，也建議可以提早訂位，好讓大廚可提早為你做準備。若人數眾多也可提供用餐預算給餐廳，讓店家為你搭配菜色，餐點一樣精緻且吃得飽足！

▲室內空間寬敞明亮、乾淨舒適。

來到花蓮一定要來嚐嚐【銘師父餐廳】的北鴨三吃，見識迷倒在地饕客的美味料理究竟有多迷人吧。

銘師父餐廳

店家地址：花蓮縣吉安鄉明義六街38巷22號

店家電話：038581122

營業時間：09:00–14:00；17:30–21:00(週三公休)

粉絲專頁：https://bit.ly/3Mffg8k





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