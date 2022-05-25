快訊

無腿泳士全國身障運奪7金 昨夜騎車打滑摔車遭輾斃

迷人香氣四溢！花蓮在地人氣「北鴨三吃」櫻桃鴨酥脆多汁、入口即化超罪惡

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

位在花蓮吉安鄉的【銘師父餐廳】是許多在地人推薦的人氣餐廳，店內主打「北鴨三吃」，選用花蓮在地櫻桃鴨來完美呈現料理；【銘師父餐廳】除了經典的北鴨三吃外，也有多道精緻的桌菜可一起搭配，大廚以「時在地，吃當季」為設計菜色的理念，希望將當地的食材入菜、讓客人吃到最新鮮的風味。

北鴨三吃

鴨隻嚴選花蓮玉里三民英桃谷種，鴨的大小可依人數做選擇，有5斤半北鴨三吃、5斤半北鴨四吃、3斤半小鴨三吃三種選項；北鴨三吃第一吃香蔥鴨餅為固定品項，第二吃為「口袋餅鴨鬆、鴨粥、鴨絲炒竹炭麵三選一」，第三吃則是「野菜全鴨火鍋、豆醬炒鴨骨二選一」，讓大家可品嚐不同鴨料理的美味。若要前來一品烤鴨的魅力，務必提前一天預訂以免撲空喔。

片皮鴨

烤鴨挑選花蓮在地養殖的櫻桃鴨，有別於薑母鴨所使用的鴨品種，櫻桃鴨更能吃到肉質的細緻口感。主廚精準控溫與熟練烤鴨技巧，讓鴨肉呈現約八九分熟度，入口軟嫩多汁讓人十足驚豔，搭配外層烤至酥脆的鴨皮更是一絕，使用電子旋風式烤爐讓外皮能更加酥脆油亮且均勻熟成，單吃以後加上餅皮、甜麵醬和蔥段更有不同的口感層次。

鴨粥

以在地富里糙米為基底、加入鴨胸肉與野菜熬煮，滑嫩且香甜的鴨粥不僅美味且很有飽足感。

口袋餅鴨鬆

將鴨肉與花蓮韭黃、菜圃大火炒香後，放入手工自製的全麥口袋餅裡，感受餅皮的麥香氣與香酥的鴨鬆，有不同品嚐鴨肉的新感受。

豆醬炒鴨骨

誰能想到鴨骨的美味能讓人吃到吮指、如此留戀！將豆醬與鴨骨以大火炒製、收汁吸滿精華，而後加入九層塔拌炒，香氣十足超下飯。

野菜全鴨火鍋

將整隻鴨的精華入鍋熬煮，並加入在地種植的野菜、新鮮的菇類、芋頭、番茄，讓食材的風味能以最簡單的滋味做呈現，搭配桌菜一起吃會是最佳的組合。

湯頭喝起來非常清甜，會讓人忍不住一碗接著一碗！
湯頭喝起來非常清甜，會讓人忍不住一碗接著一碗！

來到【銘師父餐廳】用餐，若人數較少的話也可選擇大廚特製的個人份精緻套餐，無論是幾人來吃都可以選到最佳的菜色搭配，也建議可以提早訂位，好讓大廚可提早為你做準備。若人數眾多也可提供用餐預算給餐廳，讓店家為你搭配菜色，餐點一樣精緻且吃得飽足！

▲室內空間寬敞明亮、乾淨舒適。
▲室內空間寬敞明亮、乾淨舒適。

來到花蓮一定要來嚐嚐【銘師父餐廳】的北鴨三吃，見識迷倒在地饕客的美味料理究竟有多迷人吧。

銘師父餐廳

店家地址：花蓮縣吉安鄉明義六街38巷22號

店家電話：038581122

營業時間：09:00–14:00；17:30–21:00(週三公休)

粉絲專頁：https://bit.ly/3Mffg8k


延伸閱讀>>花蓮必吃！台灣特色南洋風味，不可錯過滑嫩多汁海南雞

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

烤鴨 火鍋 必吃

延伸閱讀

小琉球潛水、牛奶海SUP、清水斷崖獨木舟！今夏8大必玩「水上活動」沁涼消暑去

歷經2個月多經營糾紛 花蓮新天堂樂園25日恢復營業

疫情肆虐原鄉自救 花蓮秀林鄉成立環境消毒小組

花蓮新增1200人確診 26日開打5至18歲BNT疫苗

相關新聞

迷人香氣四溢！花蓮在地人氣「北鴨三吃」櫻桃鴨酥脆多汁、入口即化超罪惡

【銘師父餐廳】使用在地飼養的櫻桃鴨和獨家烤製手法，讓鮮嫩多汁的烤鴨一上桌隨即吸引眾人目光，想品嚐的朋友務必提前預訂！

米鬆餅、米戚風蛋糕！ 員山「穗穗念」在地米食推廣　讓人多吃一口稻米香

十多年前回宜蘭務農，成立榖東俱樂部的農夫賴青松與找找私廚的主廚史法蘭從一包紫米戚風蛋糕的米穀粉蹦出一起開店的想法，先攜手在員山開了「穗穗念」，繼休業的美虹廚房後，青松大哥再次實現了一直以來想要讓人多吃一口米的初衷，而穗穗念與其說是餐廳不如說是產地與消費者近身對話的場域，同時也是宜花東食材料理的製作與銷售平台。

撸串組合超夯吃法！ 花蓮獨特麻辣「串串門子」招牌鴛鴦鍋 胡麻醬、香辣乾碟香氣十足

【串串門子鴛鴦鍋】以花蓮獨有麻辣串串而知名，搭配多樣化的湯底與高品質的肉品、海鮮，讓饕客們讚不絕口。

乘獨木舟、賞海上日出！ 天天教練專業帶遊東澳 飽覽無人海灘美景、探索私房海上秘境

【天天彎彎趣走走】透過獨木舟帶領你從宜蘭東澳灣出發，乘著彩虹獨木舟，一邊迎著太平洋的海風，看著緩緩升起的日出將海面渲染成耀眼的金黃色澤；依靠一葉輕舟，穿過東海岸最大的海蝕洞，探索只有划獨木舟才能抵達的海上秘境烏岩角，留下最難以忘懷的的回憶。

大自然療癒人心！ 桃園復興鄉周邊景點&慢遊拉拉山神木群　景觀奇特美不勝收

跟著 CaCa 去哪裡 於 2022-04-20 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 9 個景點，其中包含 基國派老教堂、ZOO ZOO 假期、巴陵大橋。 復興區是桃園市境內唯一的山地區，位於石門水庫上游之重要集水區，更是北部橫貫公路之起點，自然景觀奇特，民風純樸，觀山資源極為豐富，尤其北部橫貫公路沿線風景，美不勝收，春天有滿山滿谷的粉紅櫻花，6月～8月香甜水蜜桃🍑季節，秋天楓葉🍁紛飛，遠離都市塵囂，大自然療癒人心非它莫屬。

甜點控、抹茶控手刀預約！宜蘭員山新開張「啾咕咖啡」手工限量千層蛋糕、日本老店抹茶飲

原本開在頭城烏石港邊、主打限定千層蛋糕的「啾咕咖啡」，目前正在整修，秋天才會回歸，不過讓蛋糕迷們開心的消息來啦！老闆在員山開了一間新分店，跟大家正式見面的時間快來了，還不馬上手刀預約一波！原本開在頭城烏石港邊、主打限定千層蛋糕的「啾咕咖啡」，目前正在整修，秋天才會回歸，不過讓蛋糕迷們開 心的消息來啦！老闆在員山開了一間新分店，還不馬上手刀預約一波！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。