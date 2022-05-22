乘獨木舟、賞海上日出！ 天天教練專業帶遊東澳 飽覽無人海灘美景、探索私房海上秘境

▲圖片來源： Fungogo 天天彎彎趣走走

【天天彎彎趣走走】的獨木舟行程主要在每年五月至十月中，於宜蘭東澳地區進行。大家從東澳灣出發，觀賞東澳的海上日出，一路划到海上巨大海蝕洞。

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接著探訪中央山脈的起點、登上無人的私房秘境烏岩角沙灘，一邊吹著海風、玩漂浪、玩浮潛、欣賞繽紛的熱帶魚，留下永生難忘的回憶。

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烏岩角，天涯邊界的海角。它是中央山脈主脊的起點，是宜蘭東澳沒入太平洋的一座陸連島，隨著漲潮會變化成一座靜謐的孤島，相比於攀岩，天天彎彎的獨木舟是更安全且更能深刻體會那壯麗美景的登島方式。

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【天天彎彎趣走走】提供專業的獨木舟體驗行程，每一團皆由天天老闆親自帶領你體驗蘇花高的海上私房秘境，飽覽海蝕洞與無人海灘的靜謐美景，讓日出不再侷限於陸地上欣賞，帶領你深刻體驗一葉輕舟的浪漫，留下最難忘的回憶。

▲圖片來源： Fungogo 天天彎彎趣走走

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這項獨木舟的親海活動推廣，源自於天天教練在加拿大留學的生活經驗。猶記得當時划遍加拿大各個湖泊的感動，回台後發覺國人對於海洋知識的缺乏與誤解，進而導致大家對於海上活動的畏懼與卻步。一心只想讓大家能深刻體會到台灣大海的奧妙，所以選擇「獨木舟」這項好上手的海上活動，喚起更多人對於海洋的愛。

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【天天彎彎趣走走】的行程除了老少咸宜之外，是毛小孩也能參與的親海活動，夏日海上獨木舟除了讓你體會到同舟共濟的旅行體驗，也是超棒的親子團康活動。更常有公司行號用來當作增進與夥伴關係的Team Building活動。

▲圖片來源： Fungogo 天天彎彎趣走走

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對於海上遊玩行程，最重要的就是海上的安全考量，這時候找到對的行程和負責任的教練團隊變得極為重要，秉持「以客為尊，服務至上」的經營理念，「天天彎彎」的獨木舟教練群既有耐心又專業，行程安全更是一切活動的最高準則，即使是剛入門或是怕水的朋友都能輕鬆達成划乘獨木舟的成就。





而抱持著希望成為幼兒園教師的教練，以濃厚的童心帶入整個行程，即便是跟孩子一同前來也能放心參與，在歡樂趣味的過程中創造難忘、無可取代的親子記憶；至於外國朋友想來體驗也不用擔心，因為教練還擁有《中英雙語領隊證照》，讓語言不會成為參與活動的隔閡。

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【天天彎彎獨木舟】其中最為貼心也是台灣唯一一家每一團都有提供的出團影片，透過靜態照片與動態錄影將大家滿滿回憶給記錄下來，大家只需要儘管划、儘管玩，影像紀錄直接交給專業的來。

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從東澳划獨木舟前往烏岩角，途中可是隱藏超多獨家風景！在自由開闊的太平洋，你能夠仰望蘇花的壯麗峭壁，穿過東海岸最大的萬年海蝕洞，從開闊雄偉的視野，到奇峭驚險的體驗，最後登上無人祕境的烏岩角沙灘，那種過程的刺激與感動真的會讓人大呼過癮！





每次相遇都是獨一無二的經驗，換個角度看世界，世界就會不一樣，去看、去玩、去瘋、去嚐鮮，美好的事情就會發生在最微小的轉變中。





Fungogo 天天彎彎趣走走

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