快訊

竹聯幫站穩香江都靠他 青堂大老「鼠哥」告別兄弟生涯

高嘉瑜、邱志偉今快篩陽性 曝喉嚨痛半夜咳醒

整理包／考完對答案！新課綱首代111國中會考 5科完整解答

乘獨木舟、賞海上日出！ 天天教練專業帶遊東澳 飽覽無人海灘美景、探索私房海上秘境

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源： Fungogo 天天彎彎趣走走
▲圖片來源： Fungogo 天天彎彎趣走走

▲圖片來源： Fungogo 天天彎彎趣走走
▲圖片來源： Fungogo 天天彎彎趣走走

【天天彎彎趣走走】的獨木舟行程主要在每年五月至十月中，於宜蘭東澳地區進行。大家從東澳灣出發，觀賞東澳的海上日出，一路划到海上巨大海蝕洞。

▲圖片來源： Fungogo 天天彎彎趣走走
▲圖片來源： Fungogo 天天彎彎趣走走

接著探訪中央山脈的起點、登上無人的私房秘境烏岩角沙灘，一邊吹著海風、玩漂浪、玩浮潛、欣賞繽紛的熱帶魚，留下永生難忘的回憶。

▲圖片來源： Fungogo 天天彎彎趣走走
▲圖片來源： Fungogo 天天彎彎趣走走

烏岩角，天涯邊界的海角。它是中央山脈主脊的起點，是宜蘭東澳沒入太平洋的一座陸連島，隨著漲潮會變化成一座靜謐的孤島，相比於攀岩，天天彎彎的獨木舟是更安全且更能深刻體會那壯麗美景的登島方式。

▲圖片來源： Fungogo 天天彎彎趣走走
▲圖片來源： Fungogo 天天彎彎趣走走

【天天彎彎趣走走】提供專業的獨木舟體驗行程，每一團皆由天天老闆親自帶領你體驗蘇花高的海上私房秘境，飽覽海蝕洞與無人海灘的靜謐美景，讓日出不再侷限於陸地上欣賞，帶領你深刻體驗一葉輕舟的浪漫，留下最難忘的回憶。

▲圖片來源： Fungogo 天天彎彎趣走走
▲圖片來源： Fungogo 天天彎彎趣走走

▲圖片來源： Fungogo 天天彎彎趣走走
▲圖片來源： Fungogo 天天彎彎趣走走

這項獨木舟的親海活動推廣，源自於天天教練在加拿大留學的生活經驗。猶記得當時划遍加拿大各個湖泊的感動，回台後發覺國人對於海洋知識的缺乏與誤解，進而導致大家對於海上活動的畏懼與卻步。一心只想讓大家能深刻體會到台灣大海的奧妙，所以選擇「獨木舟」這項好上手的海上活動，喚起更多人對於海洋的愛。

▲圖片來源： Fungogo 天天彎彎趣走走
▲圖片來源： Fungogo 天天彎彎趣走走

【天天彎彎趣走走】的行程除了老少咸宜之外，是毛小孩也能參與的親海活動，夏日海上獨木舟除了讓你體會到同舟共濟的旅行體驗，也是超棒的親子團康活動。更常有公司行號用來當作增進與夥伴關係的Team Building活動。

▲圖片來源： Fungogo 天天彎彎趣走走
▲圖片來源： Fungogo 天天彎彎趣走走

▲圖片來源： Fungogo 天天彎彎趣走走
▲圖片來源： Fungogo 天天彎彎趣走走

對於海上遊玩行程，最重要的就是海上的安全考量，這時候找到對的行程和負責任的教練團隊變得極為重要，秉持「以客為尊，服務至上」的經營理念，「天天彎彎」的獨木舟教練群既有耐心又專業，行程安全更是一切活動的最高準則，即使是剛入門或是怕水的朋友都能輕鬆達成划乘獨木舟的成就。


而抱持著希望成為幼兒園教師的教練，以濃厚的童心帶入整個行程，即便是跟孩子一同前來也能放心參與，在歡樂趣味的過程中創造難忘、無可取代的親子記憶；至於外國朋友想來體驗也不用擔心，因為教練還擁有《中英雙語領隊證照》，讓語言不會成為參與活動的隔閡。

▲圖片來源： Fungogo 天天彎彎趣走走
▲圖片來源： Fungogo 天天彎彎趣走走

【天天彎彎獨木舟】其中最為貼心也是台灣唯一一家每一團都有提供的出團影片，透過靜態照片與動態錄影將大家滿滿回憶給記錄下來，大家只需要儘管划、儘管玩，影像紀錄直接交給專業的來。

▲圖片來源： Fungogo 天天彎彎趣走走
▲圖片來源： Fungogo 天天彎彎趣走走

從東澳划獨木舟前往烏岩角，途中可是隱藏超多獨家風景！在自由開闊的太平洋，你能夠仰望蘇花的壯麗峭壁，穿過東海岸最大的萬年海蝕洞，從開闊雄偉的視野，到奇峭驚險的體驗，最後登上無人祕境的烏岩角沙灘，那種過程的刺激與感動真的會讓人大呼過癮！


每次相遇都是獨一無二的經驗，換個角度看世界，世界就會不一樣，去看、去玩、去瘋、去嚐鮮，美好的事情就會發生在最微小的轉變中。


Fungogo 天天彎彎趣走走

店家地址：https://bit.ly/3Fhu2Zo

店家電話：0939054393

粉絲專頁：https://bit.ly/3wESiCs

Line預約：https://line.me/ti/p/R2qS9LoEUL

youtube頻道：https://bit.ly/3MkSRG7


延伸閱讀>>宜蘭東澳打卡秘境八福原地，山水新玩法一次GET！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

獨木舟 秘境 美景

延伸閱讀

小琉球潛水、牛奶海SUP、清水斷崖獨木舟！今夏8大必玩「水上活動」沁涼消暑去

宜蘭聖母護專確診爆多 遭投訴防疫有缺失

宜蘭綠舞線上旅展46折起 露營車限量百張首度開賣

宜蘭60多歲居隔男猝死送醫才發現確診 從沒打疫苗

相關新聞

乘獨木舟、賞海上日出！ 天天教練專業帶遊東澳 飽覽無人海灘美景、探索私房海上秘境

【天天彎彎趣走走】透過獨木舟帶領你從宜蘭東澳灣出發，乘著彩虹獨木舟，一邊迎著太平洋的海風，看著緩緩升起的日出將海面渲染成耀眼的金黃色澤；依靠一葉輕舟，穿過東海岸最大的海蝕洞，探索只有划獨木舟才能抵達的海上秘境烏岩角，留下最難以忘懷的的回憶。

大自然療癒人心！ 桃園復興鄉周邊景點&慢遊拉拉山神木群　景觀奇特美不勝收

跟著 CaCa 去哪裡 於 2022-04-20 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 9 個景點，其中包含 基國派老教堂、ZOO ZOO 假期、巴陵大橋。 復興區是桃園市境內唯一的山地區，位於石門水庫上游之重要集水區，更是北部橫貫公路之起點，自然景觀奇特，民風純樸，觀山資源極為豐富，尤其北部橫貫公路沿線風景，美不勝收，春天有滿山滿谷的粉紅櫻花，6月～8月香甜水蜜桃🍑季節，秋天楓葉🍁紛飛，遠離都市塵囂，大自然療癒人心非它莫屬。

甜點控、抹茶控手刀預約！宜蘭員山新開張「啾咕咖啡」手工限量千層蛋糕、日本老店抹茶飲

原本開在頭城烏石港邊、主打限定千層蛋糕的「啾咕咖啡」，目前正在整修，秋天才會回歸，不過讓蛋糕迷們開心的消息來啦！老闆在員山開了一間新分店，跟大家正式見面的時間快來了，還不馬上手刀預約一波！原本開在頭城烏石港邊、主打限定千層蛋糕的「啾咕咖啡」，目前正在整修，秋天才會回歸，不過讓蛋糕迷們開 心的消息來啦！老闆在員山開了一間新分店，還不馬上手刀預約一波！

180度海景在眼前！台東南洋風咖啡館秒飛國外度假　還有親子沙坑讓小孩放電

udn走跳美食／涼子是也 身為海景控，難得來到台東旅遊，當然要找間海景咖啡餐廳坐擁海洋美景啦！可可娜咖啡位於台東縣卑南鄉台 11 線馬路旁，距離加路蘭海岸、小野柳、都蘭觀海公園、水往上流等台

在山谷裡賞花！　金針花海「赤科山」最佳賞花期　6大熱門拍攝點攻略

與六十石山齊名的赤科山，是台灣金針花三大產區之一，海拔約800至1,200 公尺，由於早年整座山頭遍植赤科樹，日據時期日本人將其視為上等建材，砍伐運往日本，因而命名為赤科山。赤科山地區常年雲霧籠罩，厚

宅配美食「客家水晶餃」防疫輕鬆下訂　另有客家肉燥、梅干扣肉加熱即食超方便

udn走跳美食／瑋瑋＊美食萬歲 宅配美食推薦「赫！家人手作水晶餃」，這間在網路上很夯的手工水晶餃，直接在線上就能預訂，官網和蝦皮都有他們的賣場，訂購方式簡單，搭配免運費活動更划算！除了水晶餃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。