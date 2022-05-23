撸串組合超夯吃法！ 花蓮獨特麻辣「串串門子」招牌鴛鴦鍋 胡麻醬、香辣乾碟香氣十足
坐落於花蓮市中山路上的【串串門子鴛鴦鍋】，鄰近花蓮火車站，是在地人聚餐的好所在，用餐方式包含自助吧、菜盤、飲品、明治冰淇淋無限供應，湯底額外收費，食材有單點、套餐可以選擇且品項多元，滿足饕客挑剔的嘴。
店內呈現高質感風格，燈光美氣氛佳，【串串門子】又以餐點口味獨特、服務周到，深受家庭客、女性族群喜愛，店內座位數量多，樓上還有座位區，適合約三五好友一同前來用餐。
【串串門子】提供各式醬料、飲料、明治冰淇淋無限供應，鍋物附贈的乾碟醃料也能再續，就是要每位客人來此用餐都能吃飽喝足，享受美好的一餐。
醬料除了自助區那些，隨鍋還會附贈胡麻醬跟香辣乾碟，店家自製調配的胡麻醬，花生香氣更足，香辣乾碟更是饕客們的最愛，乾碟由辣椒粉、花椒粉、熟芝麻以及花生粉以獨家比例炒製，香辣帶勁，是嗜辣者的絕佳夥伴。
來吃鴛鴦鍋湯底當然是最重要的，經典不敗的串串門子麻辣、溫暖人心的胡椒豬肚、創新獨特的紅椒檸檬、濃濃日系風味的壽喜燒等，每款都是店家精心準備的好湯。
【串串門子】將肉品以串串的形式出餐，串串又稱做「撸串」，是重慶地區特色的街邊小吃，會將食材以一串一串呈現給客人，每份份量小，想吃什麼就點什麼，然後放入麻辣湯底內煮，傳統的串串是用竹籤的方式去串，店家則是使用鐵籤，乾淨又環保，【串串門子】也推出符合台灣人喜好的肉片盤，讓不習慣吃撸串的民眾也能有其他選擇。
除了食材類以外，【串串門子】也有熟食可以品嘗，嗜辣者最愛的麻辣鴨血、麻辣豆腐更是人氣必點。
心動不如馬上行動，趕緊約三五好友、親朋好友一同來【串串門子】體驗不同風味的鴛鴦鍋與麻辣串串吧。
【串串門子鴛鴦鍋】
店家地址 : 花蓮縣花蓮市中山路434號
店家電話 : 038311223
營業時間 : 11:00–14:30；17:00–22:30
粉絲專頁 : https://bit.ly/3w1BFju
延伸閱讀>>花蓮巷弄限定「吉煲」港式麻辣乾鍋，麻香辣味饕客最愛！
想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言