撸串組合超夯吃法！ 花蓮獨特麻辣「串串門子」招牌鴛鴦鍋 胡麻醬、香辣乾碟香氣十足

坐落於花蓮市中山路上的【串串門子鴛鴦鍋】，鄰近花蓮火車站，是在地人聚餐的好所在，用餐方式包含自助吧、菜盤、飲品、明治冰淇淋無限供應，湯底額外收費，食材有單點、套餐可以選擇且品項多元，滿足饕客挑剔的嘴。

店內呈現高質感風格，燈光美氣氛佳，【串串門子】又以餐點口味獨特、服務周到，深受家庭客、女性族群喜愛，店內座位數量多，樓上還有座位區，適合約三五好友一同前來用餐。

▲店內還有多人座的小包廂可以供民眾選擇。

【串串門子】提供各式醬料、飲料、明治冰淇淋無限供應，鍋物附贈的乾碟醃料也能再續，就是要每位客人來此用餐都能吃飽喝足，享受美好的一餐。

醬料除了自助區那些，隨鍋還會附贈胡麻醬跟香辣乾碟，店家自製調配的胡麻醬，花生香氣更足，香辣乾碟更是饕客們的最愛，乾碟由辣椒粉、花椒粉、熟芝麻以及花生粉以獨家比例炒製，香辣帶勁，是嗜辣者的絕佳夥伴。

來吃鴛鴦鍋湯底當然是最重要的，經典不敗的串串門子麻辣、溫暖人心的胡椒豬肚、創新獨特的紅椒檸檬、濃濃日系風味的壽喜燒等，每款都是店家精心準備的好湯。

▲串串門子麻辣(左)香辣帶勁讓人直呼過癮，胡椒豬肚(右)湯底湯頭濃郁不嗆辣。

▲想來點不一樣的口味那就不能錯過紅椒檸檬(左)，壽喜燒(右)是不吃辣的民眾好選擇。

【串串門子】將肉品以串串的形式出餐，串串又稱做「撸串」，是重慶地區特色的街邊小吃，會將食材以一串一串呈現給客人，每份份量小，想吃什麼就點什麼，然後放入麻辣湯底內煮，傳統的串串是用竹籤的方式去串，店家則是使用鐵籤，乾淨又環保，【串串門子】也推出符合台灣人喜好的肉片盤，讓不習慣吃撸串的民眾也能有其他選擇。

▲由左而右分別是牛沙朗、伊比利豬、小羊肩。

▲伊比利豬肉片。

▲海鮮盤滿滿的新鮮海產等你前來享用！

▲店家招牌的手工蝦滑也是不能錯過的好滋味。

除了食材類以外，【串串門子】也有熟食可以品嘗，嗜辣者最愛的麻辣鴨血、麻辣豆腐更是人氣必點。

心動不如馬上行動，趕緊約三五好友、親朋好友一同來【串串門子】體驗不同風味的鴛鴦鍋與麻辣串串吧。

【串串門子鴛鴦鍋】

店家地址 : 花蓮縣花蓮市中山路434號

店家電話 : 038311223

營業時間 : 11:00–14:30；17:00–22:30

粉絲專頁 : https://bit.ly/3w1BFju





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