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夏天疫後必去玩水行程！搭帆船遊最美龜山島牛奶海＆秘境體驗SUP

聯合新聞網／ 橘子貓TTtrips

宜蘭龜山島牛奶海在IG爆紅後，成為了這三年的熱門打卡景點，無人不知無人不曉。行程爆紅的原因是因為這座活火山島嶼，每天都有溫泉不斷從海底湧出，當高溫硫磺泉與海水溶合時，海面就會呈現出乳白與天空藍的漸層色澤，延伸近半個島嶼海岸線，非常的美，因此我們稱它最美上帝「牛奶海」。有興趣暸解的旅客，今年可以選擇包船，或者加入散客團前往牛奶海。

行程的集合地點位在宜蘭頭城的「烏石港遊艇碼頭」，客運、火車轉計程車都可以到，非常方便。而遊艇碼頭的電動大門平時都是關著的，只有船長與碼頭人員有鑰匙可以開門，建議大家在行程出發一天前，跟業者約好時間並且提早入港準備(集體行動)，行程既能準時出發，也不會壓縮掉包船玩水的時間。

龜山島牛奶海的帆船行程都在玩什麼呢？大部分時間會花在拍照、吃喝、玩水(SUP立槳、浮潜、潛水、游泳)以及曬太陽放空。橘編建議大家當天提前半小時在遊艇碼頭集合，全員到齊後船長會提供出海人員報備表給海巡檢查，確認沒問題，帆船就會開始航向龜山島，單趟開過去約1小時，期間可以躺在甲板上烤烤人肉，為待會下水暖個身。

龜山島的牛奶海水域一定會經過，但是可否在這海域下海是依照當天風浪而定。夏天可能只有3分之1的人有機會在這海域停留拍照。剩下3分之2的人都會在「龜尾後花園海域」OR「龜頸眼鏡洞海域」這兩個較為平靜水域的地方玩水。

龜尾後花園海域/圖片來源：橘子貓TTtrips
龜尾後花園海域/圖片來源：橘子貓TTtrips
龜頸眼鏡洞海域/圖片來源：橘子貓TTtrips
龜頸眼鏡洞海域/圖片來源：橘子貓TTtrips

如果還是不太懂路線，下面有的行程大綱圖可以快速參考下喔！

至於去一趟牛奶海行程，費用大概落在哪裡呢？要怎麼選擇呢？市場上選項眾多，相信大家比到眼睛都要開花。

橘編提供2個選行程的Tips給大家：

第1個：先釐清你們的需求，爲了拍美照去的，還是單純喜歡玩水活動？

如果想拍質感美照，建議參加上午場，時間越早氣候相對穩定，有更大的機會遇到牛奶海大景。如果單純愛玩水、喜歡大家聚在一塊，為了體貼北中南朋友集合方便，下午場會是更好的選擇。

大橘貓20人船/圖片來源：橘子貓TTtrips
大橘貓20人船/圖片來源：橘子貓TTtrips

第2個：去一趟牛奶海行程，預算大概要抓多少？

今年船家非常之多，包船或報名散客團，每人負擔的行程費用落在2～5千不等，還要額外加上交通或餐食費用等。建議大家包大一點的帆船，越多人平分下來費用會越低。

圖表來源：橘子貓TTtrips
圖表來源：橘子貓TTtrips

小橘貓14人船/圖片來源：橘子貓TTtrips
小橘貓14人船/圖片來源：橘子貓TTtrips

最後推薦大家今年一定要搭帆船去！

如果平時喜歡看海，牛奶海行程的海洋風光，真的是最棒的四面環海360度。搭帆船彷彿置身在海島國家！度假感十足！

橘子貓貼心叮嚀

1. 行程前一晚睡飽飽，避免當天暈船。

2. 準備友善海洋的防曬乳，當天重點部位塗厚塗滿(額頭、鼻子、肩膀、脖子、手臂等）避免烤焦。

3. 參加前抱持著隨遇而安的好心情，玩水的朋友都知道，台灣有三分之一的日子都在下雨。

4. 遇上壯觀的夢幻牛奶海全憑運氣，祝福大家今年可以遇到大景！

橘子貓TTtrips

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IG：https://www.instagram.com/tttrips_tw/

橘子貓的產品主軸很簡單，就是往戶外跑，第二就是流汗動起來。帶你心靈上享受真正的大自然，還能鍛鍊身體的健康，越動越快樂。 

延伸閱讀：搭帆船出海吧！遇見浪漫牛奶海、秘境玩SUP！ 　

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