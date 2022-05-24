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米鬆餅、米戚風蛋糕！ 員山「穗穗念」在地米食推廣　讓人多吃一口稻米香

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

十多年前回宜蘭務農，成立榖東俱樂部的農夫賴青松與找找私廚的主廚史法蘭從一包紫米戚風蛋糕的米穀粉蹦出一起開店的想法，先攜手在員山開了「穗穗念」，繼休業的美虹廚房後，青松大哥再次實現了一直以來想要讓人多吃一口米的初衷，而穗穗念與其說是餐廳不如說是產地與消費者近身對話的場域，同時也是宜花東食材料理的製作與銷售平台。

▲用料理支持農業的穗穗念，用力推廣米食與在地食材。
▲用料理支持農業的穗穗念，用力推廣米食與在地食材。

從深溝村打響名號的穗穗念，去年底兩人不畏受疫情影響的餐飲業低迷氛圍，前進羅東市區開了第二家店。法蘭表示，他與青松一直在思考如何讓支持在地農產的餐廳可以更靠近都會區，恰巧合作夥伴「慢島生活」執行長宋若甄的媽媽因到員山店吃過穗穗念的料理後大為驚豔，便邀請他們到羅東林場附近自家閒置的店舖開業。

▲店內小農市集集結來自宜蘭在地的農家手作食材。
▲店內小農市集集結來自宜蘭在地的農家手作食材。

▲深溝家小冊告訴消費者怎麼食在當季。
▲深溝家小冊告訴消費者怎麼食在當季。

穗穗念推廣米食、吃當令的心意也持續在羅東店貫徹，餐點主要以米穀粉鬆餅、蛋糕甜點為主。像是，用友善耕作小農米穀粉製作而成外脆內Q的鬆餅，搭配宜蘭鴨賞、奶油乳酪、香濃起士及青蔥絲，口感層次豐富，很受大小朋友喜愛；還有讓人心心念念的水果鮮奶油紫米戚風蛋糕，用友善耕作榖東俱樂部紫米穀粉和小農雞蛋做成的無麩質戚風蛋糕，搭配鮮奶油跟當季水果，好吃不膩。

▲堅持不加泡打粉的米鬆餅，吃起來外酥內糯。
▲堅持不加泡打粉的米鬆餅，吃起來外酥內糯。

▲充滿紫米香氣的戚風蛋糕，好吃又清爽。
▲充滿紫米香氣的戚風蛋糕，好吃又清爽。

▲選用當季水果製成的水果霜淇淋聖代，很適合買一杯到林場邊走邊吃。
▲選用當季水果製成的水果霜淇淋聖代，很適合買一杯到林場邊走邊吃。

　

店家資訊

穗穗念

地址：宜蘭縣羅東鎮復興路一段6號

電話：03-957-3331

FB：穗穗念羅東店

時間：10:30-17:00（週三公休）

消費：鹹甜鹹甜（鴨賞米穀粉鬆餅）250元、水果鮮奶油紫米戚風蛋糕180元、霜淇淋水果聖代150元

　

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