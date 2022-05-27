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冬山老街必吃！ 「阿桶嬤糬」在地必買伴手禮 茶香入味、純米手工製作麻糬好獨特

Mika出走美食日誌／ 文、圖／Mika

udn走跳美食／Mika出走美食日誌

愛吃麻糬同時又是茶控的朋友這一家千萬別放過！純米純手工製作的客家傳統麻糬，從路邊小攤車做到有店面，古早味老店，目前由第二代經營。除了有黑金、白麻糬以外，竟然還有香醇回甘的正福烏龍茶麻糬！另外紅茶米蕨餅也是我心頭好，茶控在這裡會買到失控。

阿桶嬤糬冬山創始店｜店家資訊

地址：宜蘭縣冬山鄉冬山路173號（地圖

電話：0981-713448

時間：10:00–17:00（每週二三公休）

粉絲團：阿桶嬤糬 | Facebook

距離冬山火車站步行只要4分鐘，靠近冬山鄉農會、位於冬山老街郵局旁。

阿桶嬤糬原本是小餐車形式販賣，除了羅東原有的攤位以外，冬山是第一家創始店面。店面走復古毛玻璃設計，在冬山老街郵局旁很融合，這裡本來就很有純樸老街氛圍。

看起來很復古的店面，裡面工作人員都是年輕人，阿嬤好像都在羅東顧攤，冬山店面現在都交給第二代年輕老闆經營，服務態度好又有耐心。

阿桶嬤糬｜MENU

賣的品項很簡單，共有：白麻糬/黑金麻糬/正福烏龍茶麻糬/正福紅茶米蕨餅，還有隱藏版的菜燕，加了龍眼肉口感更佳，夏天吃真的很適合。

主要還是以盒裝為主，如果想買袋裝的也有喔，我朋友就愛那種DIY自己來的袋裝麻糬。

包裝都有設計過，LOGO就是阿桶嬤的臉，笑容很和藹。

正福烏龍茶麻糬

最近通膨很嚴重，我實在懶得寫價格，免得到時又要更新很煩。妳們還是要以粉絲團或現場的價格為主，我們真的沒空經常更新。

身為茶控真的不能錯過這烏龍茶麻糬，畢竟外面真的很少看到烏龍茶入味的麻糬，而且還是純米製作的，務必要沾沒有任何添加的茶葉，從茶葉磨製而成的茶粉，真的神好吃啊。

是香醇濃厚的烏龍茶香與口感Q彈的純米麻糬的交融，一次滿足愛喝茶與吃麻糬的我，讓他們永遠相愛吧！這清新的茶香讓我可以多吃幾口也不嫌膩，尤其沾茶粉吃，口感大升級。阿桶嬤糬更是良心麻糬，沒有添加任何色素及農藥，每日新鮮製作，完全真材實料。

綜合麻糬｜2黑金3白

經典必吃的原味白麻糬、黑糯米麻糬。純米製作的口感，每日新鮮現做，拿到的時候還是溫熱的。馬上吃的話會比較軟黏但米香會更濃郁一點，放冷一點就會比較軟Q，口感有些許差異。

看看這純米麻糬有多軟Q，沾點花生糖粉超好吃的！但我個人喜歡放冷一點不這麼黏更好吃。

黑糯米麻糬的顏色我更喜歡，是好吃的深紫色。最主要是麻糬本身無糖帶點淡淡純糯米香氣，不愛吃甜的可以單吃就好。喜歡豐富口感的，可以沾有顆粒口感的花生糖粉，建議攪拌後再沾，甜度比較均勻。

這軟Q的程度可以拉很長。

正福紅茶米蕨餅

本土蜜香紅茶入味的米蕨餅再裹上黃豆粉增添香氣。這是原本要拿來做年糕時意外發現的驚喜之作，米做的比日本蕨餅還Q！我個人覺得比市面上任何蕨餅都好吃，因為有蜜香紅茶入味搭配黃豆粉好搭。

第一次吃到米蕨餅，而且還是蜜香紅茶口味的！就是讓人吃過就會愛上的口感，茶香濃郁 甜度適中。

超Q的米蕨餅，大推啊！

菜燕（福肉凍）

菜燕真的好適合夏天吃，冰涼軟Q香甜還很爽口。福肉凍其實就是龍眼的意思，是台灣人熟悉的古早味點心，夏天好像還會推出菜燕冰，想吃啦！

不會很甜，冰涼爽口還帶軟Q，喜歡。

袋裝的就是自己DIY版本，有些人就喜歡這種自己動手捏的，更古早味。

這一家真的口味獨特又好吃，尤其是茶控如我真的必買不可。包裝很有質感也很方便食用，送朋友也很可以，總之阿桶嬤糬已經被我列入宜蘭必買伴手禮之一了。

阿桶嬤糬冬山創始店

地址：宜蘭縣冬山鄉冬山路173號

電話：0981-713448

時間：10:00–17:00（每週二三公休）

粉絲團：阿桶嬤糬 | Facebook

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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古早味 老街 必買 DIY 必吃 宜蘭美食

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