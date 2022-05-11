在山谷裡賞花！　金針花海「赤科山」最佳賞花期　6大熱門拍攝點攻略

與六十石山齊名的赤科山，是台灣金針花三大產區之一，海拔約800至1,200 公尺，由於早年整座山頭遍植赤科樹，日據時期日本人將其視為上等建材，砍伐運往日本，因而命名為赤科山。赤科山地區常年雲霧籠罩，厚重的濕氣與露水，提供了金針生長所需的水份，加上鬆軟的土質及地力極佳的紅壤士，相當適合金針花生長，風景迷人、中海拔的氣候舒適涼爽，夏天金針花季一到，遊客不遠千里慕名而來非常熱鬧。

每年的8-9月，是金針花盛開的季節，與六十石山不同的是，若說六十石山是在山頂上賞花，除了拍攝金針花外，還可居高臨下拍攝雲海、花東縱谷；那赤科山則比較像是在山谷裡賞花，雖然沒有開闊的遠景山嵐，但卻有種花更多、更密集的的視覺震撼，除了必訪的赤科三景：三巨石、汪家古厝、千噸石龜外，還有更多的美景值得攝影迷花上一整天的時間來好好探訪與享受。

赤科山金針花必拍美景推薦(含私房點)

一、赤科三景-三巨石

※定位點：23.37416, 121.38752赤科山最具知名的景點「三巨石」，是來此一定要一訪的景點。3顆黑色火成岩巨石，巧妙的放置在山坡的頂點，被花海包圍圍繞，形成赤科山最具代表性的經典影像。喜歡攝影的朋友，可以選擇下午15點以後前來，還有機會拍攝到陽光穿越雲層灑落三巨石，出現所謂的「上帝光」自然景象。

赤科三景-三巨石，三顆黑色火成岩奇妙的出現在花海中；攝影授權/哈米貓。

二、赤科三景-汪家古厝

※定位點：23.38267, 121.3896汪家古厝是一棟閩南式的木造三合院，以烏心石、台灣櫸木及赤柯木等上等木材建成，也是赤科山現存最古老的一棟房舍，遊客喜歡來此賞花同時稍作休息，這裡也同時提供了在地的金針料理供遊客品嚐享用。除此外，汪家古厝曬金針、清斑蝶花海飛舞，也都是這裡必拍的影像之一。

赤科三景-汪家古厝曬金針，是赤科山最經典影像之一；攝影授權/哈米貓。

花海中飛舞的清斑蝶；攝影授權/哈米貓。

三、赤科三景-千噸石龜

※定位點：23.40383, 121.40177赤科山的最東北方山坡地，有一巨石形狀像似烏龜(也有人說像是一台爬坡中的小March)，當地居民稱之為「千噸石龜」。但由於此處地處偏僻，進入的道路狹小且高低起伏，既無停車場也無閃避迴車之處，因此想要拍攝千噸石龜的人，建議將車輛停放於外面停車場處，再步行約10-15分鐘抵達。

赤科三景-千噸石龜；攝影授權/哈米貓。

四、人氣推薦-小瑞士農場

※定位點：23.39444, 121.39594小瑞士農場是赤科山最具人氣的農場之一，店家免費開放觀光，並在花海裡安置了一支寫有小瑞士農場的車站牌，也因此成為網路上拍攝打卡照的必拍之處。花東縱谷國家公園風景區也在此架設了及時視訊，讓大家方便隨時觀看最新花況以及氣候狀況。此外，小瑞士農場門外正對的山坡上，有小徑可以上行至高點，也是由高處往下俯瞰整個小瑞士農場花海的好地方。

※即時視訊網址：https://www.erv-nsa.gov.tw/zh-tw/service/live-camera/2

小瑞士農場是赤科山最具人氣的打卡點；攝影授權/哈米貓。

居高臨下俯瞰整個小瑞士農場之美；攝影授權/哈米貓。

五、秘境推薦-小台灣

※定位點：23.39731, 121.39045在赤科山道路的小角落有一水池，由於形狀看似台灣，也因此被稱為小台灣池，成為攝影愛好者會專程前來取景得秘境之一。

霧氣繚繞的赤科山小台灣池(由於拍攝時正值缺水年份，故無法拍出小台灣意象)；攝影授權/哈米貓。

六、私房景點-車軌

※定位點：23.3979, 121.39111在前往小台灣池的路途中有一處彎道，兩側山坡種滿金針花，道路由上而下劃過金針花海，形成美麗的弧線。這裡是攝影迷眼中的赤科山秘境，也不少網美會專程打扮前來此處取景。若時間許可，則建議可傍晚時刻前來，不論是農務結束收工的農用車，或是攝影者自行開車往返，順著蜿蜒道路劃過的車軌線條，都是攝影人才有的限定版美景。

赤科山車軌秘境攝影點；攝影授權/哈米貓。

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