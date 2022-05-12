享受吧！來趟宜蘭中興文創園區「興奇王國」綺麗光影之旅

「興奇王國」以「童話角色」結合「創意工廠」的概念，設計出六大主題裝置，其中，最具代表性的「腦力發電廠」利用建物本身的建築牆面，搭配古銅金屬色的器具及裝飾，營造出復古科幻感。民眾到現場可透過互動體驗裝置，檢測自己在王國中屬於「女王、騎士、魔法師、園丁、小丑」哪種腦力類型，就能跟親朋好友一比腦力貢獻值，新鮮又有趣！而上方的裸視3D弧形LED螢幕，更是充滿視覺震撼，加上魔幻水幕噴泉，立體感與動感都讓人驚呼連連！

另一項裝置「玩轉樂園」，則有著七米高的奇妙之花，轉動的光影燦爛動人，四周閃閃發光的蹺蹺板，會隨著乘坐者上下晃動，隨即變換不同的燈光色彩，兼具美感與科技應用，十分適合親子同樂。而一旁的「光之殿堂」，搭配著園區周邊地面上楓紅落葉、綻放煙火燈影投射，以及星光熠熠的守望燈塔，更是情侶必訪的浪漫步道。

宜蘭中興文化創意園區夜間燈景「興奇王國」每晚17:00至22:00啟動，歡迎大家一起來感受中興文創夜晚的繽紛奇幻，享受這綺麗的光影之旅！

▶展演日期：即日起~ 2022/12/31▶開放時間：每晚17:00-22:00▶展演地點：園區前方及周邊▶主辦單位：宜蘭縣政府文化局票價資訊 ▲圖片翻攝自／宜蘭中興文化創意園區官網

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