發展有機觀光 「臺東慢漫遊」感受慢調日常

【旅奇傳媒/編輯部報導】延續臺東疫後的旅遊熱潮，臺東縣政府繼2020年疫情緣故而開始舉辦的「臺東慢漫遊五四媒合會」，今年再度邀請國內多家旅遊業者，以及在地旅遊特色相關店家舉辦「臺東慢漫遊」產業媒合會，提供全國業者與在地業者相互交流，今年更規劃了3天2夜的深度踩線、多元活動主題，期盼旅遊業者能從不同角度感受臺東日常，整合推出能讓遊客願意一來再來的慢漫遊觀光行程。

▲台東-多良車站。 圖：shutterstock／來源

臺東縣長饒慶鈴於2021年推出的「慢經濟白皮書」縣政願景，慢經濟推動一年成效卓著，在國內及國際間已經產生不小的回響，光是疫後的旅遊復甦，臺東是全國平均值的2倍，縣府交觀處倡議「有機觀光」，希望透過有機觀光來實現慢經濟的目標。

有機觀光是一種維護環境健康、生態系健康以及人類健康的旅遊體系。仰賴在地有機的元素、生態的多樣性以及自然的循環；而非強加使用外來的元素。更結合了傳統、創新與科學，涵蓋文化、環保、教育等面向，透過藝人、職人、達人、活動等，希望創造臺東更美好的生活體驗環境，並且提升所有生命的生活品質與創造彼此適當的關係。

▲臺灣國際熱氣球嘉年華將於7月登場。 圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供

交觀處長余明勳表示，透過有機觀光希望達成三個目標，第一是創造遊客一來再來的魅力，包含溫度、故事、情感、記憶等，臺東非縣民遊客的回訪率從一年前的13%提升到27%，成長超過一倍，成效卓著。

第二是創造Long Stay，讓遊客來臺東停留更長的時間，過去一年旅客平均停留時間也從1.5天成長到1.8天。

第三是創造社區體驗旅遊，讓臺東人365天多元的日常生活都可以讓遊客規劃平日來體驗而不是連假才來。 臺東獨特且唯一的有機元素相當多元，造就許多的特殊景點或活動，到臺東不再只是打卡拍照，而是藉由在地體驗和漫遊探索，深入瞭解地方特色，並能從臺東遼闊的自然美景、豐富的歷史人文、多元的旅遊行程，來紓緩疫情所帶來的緊張疲憊，感受臺東的真、善、美。

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