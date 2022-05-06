從龜山火車站看龜山島　走訪漁村來趟梗枋山海小旅行

宜蘭大溪漁港週邊的農漁村，仍保留壯麗的原始山谷與農田。 圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2022年台灣鐵道旅遊年東北角將首度串聯頭城海岸五個漁村站點，透過五場地方遊程創意工作坊，走訪宜蘭頭城鎮五漁村（石城、大里、大溪、梗枋、外澳），由在地達人帶領進行觀光遊憩資源再發現，透過在地里民與外地參與者的互動思考，共同規劃創造獨特遊程體驗，加深在地服務設計的永續性，未來可將工作坊遊程和創意媒合在地或青年經營，東北角風景管理處希望透過先期計畫讓地方意識抬頭，促進青年關注回留，也媒合島內移居者與地方族群共造新的漁村價值，其中一場工作坊路線即是帶遊梗枋，一起來看看龜山火車站週邊的漁村風光。

▲沿著山間漫遊，感受綠色旅遊的療癒力。 圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

從龜山火車站出發，由在地導覽達人劉厚漢老師帶大家認識距離龜山島最近的漁村，也是全台距離車站最近的漁港，早期在大溪漁港還沒開發前也是和龜山島漁民最緊密的共生關係，處處是廢棄的魚寮和現代的魚寮加工廠，原來梗枋曾經是頭城第一大港。

▲到漁村廚房學烹飪，享用鮮美大餐。 圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

沿著舊台二線走會發現這個曾經的富麗農漁村有多美，清澈溪流入海口，壯麗的山谷和農田，是里山倡議最佳寫照！沿著山間漫步，透過廟宇走讀認識在地家族和台二線的發展史，接著邀請當地觀光模範生頭城農場的林宏達經理分享里山（satoyama）倡議到綠色旅遊，如何維護在地自然環境轉換成綠色經濟。

▲以當季食材進行分組料理創意激盪，有趣又歡樂。 圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

下午轉戰在地漁村廚房，由林淑貞老師帶大家到梗枋漁港參觀漁獲拍賣，認識各種捕獲魚種特色，滿載大紅甘魚進港的漁船大豐收，再到港邊漁村廚房進行料理創意工作坊，由頭城農場李小龍主廚及台灣海好工作室陳彥翎老師，利用當季食材進行分組料理創意激盪，這趟碼頭歡樂共享料理體驗，讓船長都說讚。

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