精選10間「花蓮山景海景房」必住清單 遼闊視野、寧靜氛圍讓人好放鬆！

花蓮，擁有全台灣最乾淨的空氣，這裡比都市多一些青山綠水和蟲鳴鳥語，自然的熱鬧讓時間也走得慢一些。總是被忙碌囚困的你，不妨放慢腳步，來趟城市逃脫，逃到花蓮來享受片刻的寧靜吧！無論你喜歡看海還是望山，ReadyGo整理了10間網友推爆的花蓮必住清單，找個時間讓自己放假去。

花蓮海景住宿推薦

煙波花時間花蓮

花蓮海景飯店第一個想到的就是今年才剛開幕的煙波花時間，這是煙波大飯店下第一間有背包客房型的飯店，主打給年輕人的旅店，採用五彩繽紛的上下舖床位，打造活潑可愛的氛圍，公共空間還能一起下廚，適合三五好友入住享受飯店式的禮遇，同時有著溫馨的空間休息，小編我已經先去訂位啦~~

圖 / IG @lakeshorehoteltw

圖 / IG @煙波花時間 花蓮booking

地址｜花蓮縣新城鄉順安村草林10之6號

電話｜03-861-2000

璽賓行旅

這是一間提倡運動、崇尚人文又親近自然的單車主題飯店，提倡自行車低碳旅行，所有房間內皆設置專屬的自行車架及停放空間，提供自行車旅人輕鬆入住，一般旅客也能免費租借，而且不用挑房型，因為每間房都面對花蓮港，一起床就能看到海，快來用自行車的速度感受花蓮之美吧！

左圖 / IG @yanyan.yumi｜右圖 / IG @daidai.093

圖 / IG @kaddahotel

地址｜花蓮縣花蓮市民權路2-6號

電話｜03-831-6631

日軸蒔光

想要同時擁有海景套房又能走路到東大門夜市，日軸蒔光絕對是第一選擇！位在海濱街上的海景民宿，主打簡約文青營造韓系風格，明亮簡潔的設計空間，是歐膩的最愛！大面海景窗灑落的早晨陽光，溫暖整個視覺感受，在這裡可以自在無拘束的放鬆，另外拍照記得到頂樓，超大陽台都是你的伸展台。

圖 / IG @sundial16

圖 / IG @sundial16

地址｜花蓮縣花蓮市海濱街16號

電話｜0928-299-567

鹽花 The Salt

「鹽花」位在花蓮市靠海的街道上，緊臨太平洋，讓海景房擁有超棒的視野，純白色系打造出清新簡約風格，是現在最流行的韓系民宿，這裡每個角落都超好拍，推薦頂樓的海景雙人房，有著大大的陽台和舒服的沙發椅，可以靜靜享受東部特有的白噪音。

圖 / IG @nnning.h

圖 / IG @___sunnyun

地址｜花蓮縣花蓮市海濱街71號

電話｜0978-225-433

賴床行旅

這間以清水模為主要設計風格，且近市區的賴床行旅，於2020年甫開幕就有很高的人氣，除了一早起來能看到海，交通又便利，確實是大多數人來到花蓮住宿的首選，此外他的房型也頗有亮點，豪華的雙人房有陽台、有浴缸還能看到海，極其夢幻的住宿空間一定要親自來住一晚感受一下。

圖 / IG @wow_s_nini

圖 / IG @foodie_pick

地址｜花蓮縣花蓮市自強街13之1號

電話｜0921-101-010

花蓮山景住宿推薦

後湖水月渡假別墅

這間花蓮海線著名的住宿，已經在地十年，以打造一個桃花源地與友善的生態環境為目標，在群山環繞的山谷中蓋了這麼一棟別墅，儘管設備上不是最新最豪華，卻有最美且絕佳的地理位置眺望太平洋，完全不輸泰國、峇厘島的度假氣息，快來這裡與大自然合而為一。

圖 / IG @alley.zh2221

圖 / IG @kiss123ff

地址｜花蓮縣豐濱鄉磯碕村7鄰後湖19號

電話｜03-871-1295

阿德南斯行館

花蓮壽豐鄉的森林系villa-阿德南斯行館，是許多人逃離城市喧囂的首選，湖畔旁的小屋都是獨棟的設計，讓每位前來放鬆度假的旅客不被打擾，提供最好隱私與居住品質，房內有石材打造的大浴池，泡澡望著窗外景致，真的太愜意！推薦落羽松的季節來訪，不僅處處美得像幅畫，也能躲避小黑蚊的攻擊阿~

圖 / IG @pipigfpipidog.ajung

圖 / IG @0120cutelove

地址｜花蓮縣壽豐鄉壽山村魚塘路40號

電話｜0933-121-662

依山午 afternoon resort

走進依山午就像走進與世隔絕的仙境，有著坐擁群山的美景也打造綠建築概念的庭園，依山傍水的風景任誰都會忍不住拿起相機捕捉。房間走質樸的木質風格，完美融合當地純樸的氛圍，浴室像是高級的溫泉湯屋，房內空間大還有小陽台放了兩張躺椅，推薦情侶、閨密一起來享受人生。

圖 / IG @mei__1027

圖 / IG @mei__1027

地址｜花蓮縣壽豐鄉中山路101巷17號

電話｜0975-737-169

靜樹湖

來「靜樹湖」享受寧靜的自在氛圍吧！被滿滿的落羽松包圍的美景，讓他一開幕就爆紅，尤其門前的湖景反射倒影更加夢幻，還能在上面划船呢。民宿裡處處都是大面落地窗，讓自然光無限穿透，無論身在何處都讓人無限放鬆，怡然自得到一掃上班的憂鬱。

圖 / IG @yewa1u24

地址｜花蓮壽豐鄉樹湖村荖山43-10號

電話｜0900-635-686

石梯灣118

在草原中仿佛從天而降一棟清水模建築，周邊荒涼的程度更加深了廢墟感，距離市區開車要2個多小時，卻總是訂不到房，全因這間民宿前可望海、後則坐擁山嵐之美景，很適合都市來的旅人，拋開煩惱和喧囂，在這裡度過簡單純樸的時光。

圖 / ReadyGo

圖 / ReadyGo

地址｜花蓮縣壽豐鄉中山路101巷17號

電話｜0975-737-169

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