9個花蓮「親子同遊」好去處！免門票入園賞可愛動物、逛玩味蕃樂園

花蓮好山好水，除了是許多人渡假放鬆的好選擇，也很適合到花蓮來一場親子旅行，一起親近大自然、遠離喧囂！今天就要來介紹9個超適合親子同遊的花蓮親子景點，快跟著小編的腳步來場花蓮親子之旅吧～

花蓮中山公園

花蓮中山公園。 圖／IG, wenkaiin

花蓮中山公園於2021年12月正式啟用，放眼望去就是一大片草皮，很適合帶小朋友來奔跑放電！公園就在花蓮火車站附近，位處黃金地段，交通相當方便哦！公園內設有鞦韆、平衡木、溜滑梯、攀爬繩以及遊戲土丘，相比以前又暗又舊的模樣，現在搖身變成一座環境很舒適的親子公園，小朋友一定可以玩得很開心！

地址：花蓮市立圖書館旁（距花蓮火車站步行5分鐘）

地耕味-玩味蕃樂園

地耕味-玩味蕃樂園。 圖／IG, h.yu316

地耕味-玩味蕃樂園是相當熱門的花蓮親子景點，是一座由地耕味集團打造而成的復古風的觀光工廠，館內可以看到50年代的復古場景，像是戲院、舊火車廂、古早味店家等，非常寫實有趣！很適合來逛逛、拍拍照，現場也有花蓮各式伴手禮可以買，還有DIY活動體驗可以報名參加哦！

小編偷偷說：花蓮名產阿美麻糬、阿美釋迦、七星柴魚博物館等等，都是地耕味集團旗下店家喔！

門票：免門票

營業時間：08:00~17:00

地址：花蓮縣新城鄉17-2號

立川漁場｜黃金蜆的故鄉

立川漁場｜黃金蜆的故鄉。 圖／IG, n4n124

立川漁場有滿滿的黃金蜆，來到這裡一定要下水體驗摸蜆，最多可以帶走一斤的黃金蜆！水的深度不論是大人小孩都可以參與，很適合親子同樂，是相當不錯的花蓮親子景點。摸完蜆還可以報名參加蜆殼DIY體驗，讓小朋友可以動動手，發揮創意，創造出獨一無二的紀念品。園區內也有生態館、蜆料理餐廳以及紀念品店哦！

小編小提醒：雖然摸蜆不會全身濕，但還是建議要帶一套衣物更換喔！

門票：免門票

摸蜆體驗120元（5歲以下不收費，需一大人購票陪同）

蜆殼DIY體驗150元（需3天前預約）

營業時間：09:00~17:30

地址：花蓮縣壽豐鄉魚池45號

知卡宣綠森林親水公園

知卡宣綠森林親水公園。 圖／IG, clair6498

知卡宣綠森林親水公園就位在花蓮吉安火車站附近約五分鐘車程，知卡宣其實就是吉安鄉的舊名喔！知卡宣公園是一座以中世紀為主題的公園，占地廣大，造景花園、遊樂設施應有盡有，暑假還有豐富的親水設施可以玩，且全程免門票！因為是暑假限定，準確日期要以官方公告為主哦！

小編小提醒：目前有許多地方整修中，大家可以一起期待整修後的特色共融遊戲場唷！

營業時間：7:30~17:30（週一公休）

地址：花蓮縣吉安鄉中正路二段299號

花蓮賞鯨

花蓮賞鯨。 圖／klook

來到花蓮，最不能錯過的當然還有賞鯨活動啦～出海觀賞抹香鯨、啄鯨、費氏海豚等各式鯨豚，非常值得啊！尤其帶著家裡的小朋友來賞鯨，聽他們喊著「哇爸爸！媽媽！是海豚、是抹香鯨耶！」，看著他們的新奇，對爸媽來說絕對也是幸福又有趣的體驗XD，小編私心覺得這是最不能錯過的花蓮親子景點哦！

活動時長：約2~3小時（含行前解說）

報到地址：花蓮市華東15號（多羅滿賞鯨海礦館分館）

吉蒸牧場

吉蒸牧場。 圖／IG, wenzlin

吉蒸牧場位於花蓮縣瑞穗鄉，瑞穗除了有瑞穗牧場，吉蒸牧場也是不錯的花蓮親子景點！園區免門票，不但可以付費購買牧草飼料，體驗餵食園區內山羊、小馬等動物；在園區內散步，除了藍天綠樹美麗的景色之外，也有乳牛造景喔！另外，吉蒸牧場的「65度C秀姑巒鮮乳」也是必喝，據說這樣口感最清爽、最接近原味哦！

門票：免門票

營業時間：08:00~17:00

地址：花蓮縣瑞穗鄉中山路三段230號

遠雄海洋公園

遠雄海洋公園。 圖／IG, bluenana_travel

遠雄海洋公園是全台灣唯一一座以海洋為主題的遊樂園，分為八大主題區、四大主題表演！推薦親子同遊的話，第一站可以搭乘愛情摩天輪，一起欣賞東海岸線美景；接著到海底王國主題區，有許多適合小朋友搭乘的設施，像是碧海小飛船、瘋狂潛水艇、飛旋海豚等，還有大章魚沙灘可以玩沙子；若是喜歡看表演，也可以前往水晶城堡劇場欣賞歌舞、魔術、特技與聲光特效表演哦！

門票

營業時間：09:30~17:00（六日09:00~17:00）

地址：花蓮縣壽豐鄉189號

台開心農場

台開心農場。 圖／IG, chianing1989

台開心農場位於花蓮知名景點貨櫃星巴克附近，裡頭有生態池、向日葵花海以及動物區，在生態池內可以看到天鵝、紅鶴、綠頭鴨、大白鵝，小動物區則有黑肚綿羊、梅花鹿、孔雀、馬等可以進行餵食互動體驗哦！假日還有開放騎馬體驗，絕對是花蓮必去的親子景點！

門票：免門票

營業時間：08:30~17:00（週六~17:30）

地址：花蓮縣吉安鄉華中路100號

鯉魚潭風景遊憩區

鯉魚潭風景遊憩區。 圖／IG, hualianbaocheluyou

鯉魚潭風景區位於花東縱谷最北端，因為景色優美吸引許多觀光客前往，它也是東台灣最大的內陸湖泊哦！來到這除了賞湖景，還可以踩踩腳踏船或者騎自行車環湖！遊湖的船隻選擇很多，包含兩人座腳踏船、四人座腳踏船，或是6-10人觀光船都很不錯～且每年四五月鯉魚潭還可以賞螢，是花蓮闔家出遊的好去處！

門票：免門票，另有付費制水上活動，價格以現場為準

地址：花蓮縣壽豐鄉池南村環潭北路100號

花蓮親子景點幾乎都是免門票入場，且景色優美又能走入戶外，絕對是適合親子出遊的好選擇！趕快安排一下，帶家裡的小寶貝來一場愜意的花蓮親子遊吧！

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