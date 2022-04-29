獨一無二的星巴克體驗！ 花蓮洄瀾門市「29個貨櫃旅歷」等著你來聽
來到由建築大師隈研吾設計，以及曾經駐足紐約、巴爾的摩、馬賽、巴塞隆納等世界各大城市碼頭的 29 個貨櫃為主體的星巴克洄瀾門市，眼見那層層堆疊的貨櫃外觀，直覺聯想到日本建築師黑川紀章設計於1972年設計的「中銀膠囊塔」，遙想兩處跨越近40幾個年頭的建築還真有別一番風味呢。
距離的變換，從幾何形式的外觀來到錯落其中的交疊處，刻意的鏤空與玻璃窗的裝置，採光良好之外也使得留白的部分格外令人印象深刻，有如置身在戶外大自然裡，自在閒適的啜飲一杯咖啡，享受獨一無二的星巴克體驗。進到門市內，仔細一瞧每個貨櫃都標記了獨特的符碼，乘載著過往航行全球的承攬運送故事，靜靜的訴說著每個貨櫃的過往「旅歷」，品味的同時就好似感受了一趟獨特的旅程。
此外，內部牆面別具巧思的融入花蓮在地原住民阿美族的大膽與鮮明，透過圖騰或是極具手感風味的暈染了一整個咖啡時光。而針對開車前往渴望帶上咖啡香起行的民眾，洄瀾門市的車道型 (DRIVE THROUGH) 點餐服務就是很好的選擇。
點上一杯咖啡，讓行經此處的人們無論是短暫停留還是進到店內慢慢享用，都能從中得到滿滿的溫暖。
【星巴克花蓮洄瀾門市
資訊】
▶地址：花蓮縣吉安鄉南濱路一段 505 號
▶電話：03-8420014
▶全台25間特色Starbucks星巴克 等著你來tag朝聖打卡
欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/161482
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