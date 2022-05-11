180度海景在眼前！台東南洋風咖啡館秒飛國外度假　還有親子沙坑讓小孩放電

身為海景控，難得來到台東旅遊，當然要找間海景咖啡餐廳坐擁海洋美景啦！可可娜咖啡位於台東縣卑南鄉台 11 線馬路旁，距離加路蘭海岸、小野柳、都蘭觀海公園、水往上流等台東景點都不遠，隔壁「逐浪海景咖啡」、「小魚兒的家」也是網路評價不錯的海景咖啡館，這次先選了南洋風情、滿滿渡假氛圍的「可可娜咖啡」拎嘎逼，下次台東旅遊再試試其他間~

台東可可娜咖啡 coconut cafe'

電話：08-928-1192

地址：台東縣卑南鄉杉原22號

營業時間：早上10:00-下午17:00

公休日：週四

可可娜咖啡沒有附停車場，開車過來可選擇停附近的公用停車場，或是道路兩旁找停車位。

可可娜咖啡用餐取自助式，進來後自行拿菜單 ➜ 接著找喜歡的空位 ➜ 填寫菜單後到櫃台結帳。低消是每人一杯飲品。

從可可娜前方的木棧道回看餐廳，可以發現座位主要分成右、中、左三大區域，每區都有著可以欣賞海景的極佳視野。

我們這次坐在最右側遮陽棚下的海景第一排，雖然天氣陰陰的沒有燦爛陽光，但是不冷不熱、微風吹拂的氣候很舒適。

中間是戶外傘桌座位區，庭園環境愜意自在，很適合三五好友坐一起聚餐閒聊很悠閒~

最左側是茅草屋頂的南洋風戶外涼亭，搭配椰樹拍起照真的很有異國風情~

滿滿綠意的這座小亭子是親子沙坑區，裡頭還有一些玩沙玩具，帶小孩來也有得玩。

可可娜咖啡菜單如下，每人消低一杯飲品，例假日用餐限時90分鐘。(無一成服務費)

餐具自助取用，用餐完畢記得也要收餐盤餐具自行端至回收區喔！

剛吃完榕樹下米苔目的我們實在太飽了，沒辦法點披薩而是選了兩杯飲料。可可娜好芒，一杯160元。才剛喝我就忍不住叫 VC 也喝一口，超~濃~郁的，完全喝得到真材實料「芒果」、「百香果」的酸甜與果香氣，好喝耶！我蠻喜歡的。

咖啡拿鐵，熱的一杯120元。咖啡喝起來香醇，淡苦提味，蠻順口的。

從這邊下去是海岸木棧道，可以看到富山漁業資源保育區海岸，想解潮間帶生態，可以付費參加富山護漁區的導覽解說 。

對了！一開始提到的公有停車場就在宮廟旁。

我喜歡可可娜咖啡南洋風的用餐環境與無敵海景，非常有渡假氛圍，這次點的兩杯飲料我也都蠻喜歡的，不會因為是景觀餐廳就馬虎，有機會再來試試它們家餐點吧！

【消費資訊】

消費時間：2022年4月

此次平均每人消費約 90-500 元

台東可可娜咖啡 coconut cafe'

電話：08-928-1192

地址：台東縣卑南鄉杉原22號

營業時間：早上10:00-下午17:00

公休日：週四

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文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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