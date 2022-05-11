快訊

問答集／「三類人」快篩陽視同確診 流程作法一次看

首批BNT兒童疫苗接種日延到「520」後？陳時中：有可能

今起至6月30日海外自購快篩「無須FDA核准」 每人上限100劑

180度海景在眼前！台東南洋風咖啡館秒飛國外度假　還有親子沙坑讓小孩放電

涼子是也 / 文、圖／涼子

udn走跳美食／涼子是也

身為海景控，難得來到台東旅遊，當然要找間海景咖啡餐廳坐擁海洋美景啦！可可娜咖啡位於台東縣卑南鄉台 11 線馬路旁，距離加路蘭海岸、小野柳、都蘭觀海公園、水往上流等台東景點都不遠，隔壁「逐浪海景咖啡」、「小魚兒的家」也是網路評價不錯的海景咖啡館，這次先選了南洋風情、滿滿渡假氛圍的「可可娜咖啡」拎嘎逼，下次台東旅遊再試試其他間~

台東可可娜咖啡 coconut cafe'

電話：08-928-1192

地址：台東縣卑南鄉杉原22號

營業時間：早上10:00-下午17:00

公休日：週四

可可娜咖啡沒有附停車場，開車過來可選擇停附近的公用停車場，或是道路兩旁找停車位。

可可娜咖啡用餐取自助式，進來後自行拿菜單 ➜ 接著找喜歡的空位 ➜ 填寫菜單後到櫃台結帳。低消是每人一杯飲品。

從可可娜前方的木棧道回看餐廳，可以發現座位主要分成右、中、左三大區域，每區都有著可以欣賞海景的極佳視野。

我們這次坐在最右側遮陽棚下的海景第一排，雖然天氣陰陰的沒有燦爛陽光，但是不冷不熱、微風吹拂的氣候很舒適。

中間是戶外傘桌座位區，庭園環境愜意自在，很適合三五好友坐一起聚餐閒聊很悠閒~

最左側是茅草屋頂的南洋風戶外涼亭，搭配椰樹拍起照真的很有異國風情~

滿滿綠意的這座小亭子是親子沙坑區，裡頭還有一些玩沙玩具，帶小孩來也有得玩。

可可娜咖啡菜單如下，每人消低一杯飲品，例假日用餐限時90分鐘。(無一成服務費)

餐具自助取用，用餐完畢記得也要收餐盤餐具自行端至回收區喔！

剛吃完榕樹下米苔目的我們實在太飽了，沒辦法點披薩而是選了兩杯飲料。可可娜好芒，一杯160元。才剛喝我就忍不住叫 VC 也喝一口，超~濃~郁的，完全喝得到真材實料「芒果」、「百香果」的酸甜與果香氣，好喝耶！我蠻喜歡的。

咖啡拿鐵，熱的一杯120元。咖啡喝起來香醇，淡苦提味，蠻順口的。

從這邊下去是海岸木棧道，可以看到富山漁業資源保育區海岸，想解潮間帶生態，可以付費參加富山護漁區的導覽解說 。

對了！一開始提到的公有停車場就在宮廟旁。

我喜歡可可娜咖啡南洋風的用餐環境與無敵海景，非常有渡假氛圍，這次點的兩杯飲料我也都蠻喜歡的，不會因為是景觀餐廳就馬虎，有機會再來試試它們家餐點吧！

【消費資訊】

消費時間：2022年4月

此次平均每人消費約 90-500 元

台東可可娜咖啡 coconut cafe'

電話：08-928-1192

地址：台東縣卑南鄉杉原22號

營業時間：早上10:00-下午17:00

公休日：週四

台東可可娜咖啡 FB 粉絲頁

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡 台東旅遊 拿鐵 美景 公園

相關新聞

180度海景在眼前！台東南洋風咖啡館秒飛國外度假　還有親子沙坑讓小孩放電

udn走跳美食／涼子是也 身為海景控，難得來到台東旅遊，當然要找間海景咖啡餐廳坐擁海洋美景啦！可可娜咖啡位於台東縣卑南鄉台 11 線馬路旁，距離加路蘭海岸、小野柳、都蘭觀海公園、水往上流等台

在山谷裡賞花！　金針花海「赤科山」最佳賞花期　6大熱門拍攝點攻略

與六十石山齊名的赤科山，是台灣金針花三大產區之一，海拔約800至1,200 公尺，由於早年整座山頭遍植赤科樹，日據時期日本人將其視為上等建材，砍伐運往日本，因而命名為赤科山。赤科山地區常年雲霧籠罩，厚

宅配美食「客家水晶餃」防疫輕鬆下訂　另有客家肉燥、梅干扣肉加熱即食超方便

udn走跳美食／瑋瑋＊美食萬歲 宅配美食推薦「赫！家人手作水晶餃」，這間在網路上很夯的手工水晶餃，直接在線上就能預訂，官網和蝦皮都有他們的賣場，訂購方式簡單，搭配免運費活動更划算！除了水晶餃

精選10間「花蓮山景海景房」必住清單 遼闊視野、寧靜氛圍讓人好放鬆！

花蓮，擁有全台灣最乾淨的空氣，這裡比都市多一些青山綠水和蟲鳴鳥語，自然的熱鬧讓時間也走得慢一些。總是被忙碌囚困的你，不妨放慢腳步，來趟城市逃脫，逃到花蓮來享受片刻的寧靜吧！無論你喜歡看海還是望山，ReadyGo整理了10間網友推爆的花蓮必住清單，找個時間讓自己放假去。

從龜山火車站看龜山島　走訪漁村來趟梗枋山海小旅行

【旅奇傳媒/編輯部報導】2022年台灣鐵道旅遊年東北角將首度串聯頭城海岸五個漁村站點，透過五場地方遊程創意工作坊，走訪宜蘭頭城鎮五漁村（石城、大里、大溪、梗枋、外澳），由在地達人帶領進行觀光遊憩資源再

9個花蓮「親子同遊」好去處！免門票入園賞可愛動物、逛玩味蕃樂園

花蓮好山好水，除了是許多人渡假放鬆的好選擇，也很適合到花蓮來一場親子旅行，一起親近大自然、遠離喧囂！今天就要來介紹9個超適合親子同遊的花蓮親子景點，快跟著小編的腳步來場花蓮親子之旅吧～

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。