獨一無二花蓮伴手禮！創「皂」花蓮「星」亮點 體驗手作專屬星空皂

就像從宜蘭的開闊處可眺賞龜山島，在北海岸、北濱公路遠遠地也可眺賞到基隆嶼。位距基隆外海約5公里、外形像是一條鯨魚的基隆嶼，也是一座火山島，它的面積約0.24平方公里，僅有龜山島的1/11大。

2022-04-11 10:00