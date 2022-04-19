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探索東海岸解憂新玩法！夜探三仙台、東河鄉大風吹、尋訪成功鎮職人

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圖：東部海岸國家風景區管理處／提供
圖：東部海岸國家風景區管理處／提供

東河舊街上的新榮米行。　圖：東部海岸國家風景區管理處／提供
東河舊街上的新榮米行。　圖：東部海岸國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處（以下簡稱東管處）為建立東部海岸觀光圈區域合作模式、資源分享、夥伴關係，以及打造區域觀光品牌，今年度持續深化與增加東河鄉「東河大風吹」與成功鎮「成功人．事」的旅遊路線，串聯新興店家並加入東管處新推出的「夜探三仙台」，提供旅客更多元的新玩法。

從台東市沿著台11線北上約30分鐘車程來到東河鄉，這裡有一座「東河旅遊問診站」，遊客可依自身狀況抽出一張問診單，每張單子針對不同身心狀況有建議前往當地的店家或景點，便可解除一身煩憂；像是若患有「心靈不適症」的旅客，可徒步前往東河舊街上的天主堂，讓心靈沉澱；抑或是患有「抑鬱寡歡症」者，則可以前往東河幸福公園一解憂鬱。

▲東河旅遊問診站。　圖：東部海岸國家風景區管理處／提供
▲東河旅遊問診站。　圖：東部海岸國家風景區管理處／提供

此外，非常適合徒步探訪的東河舊街，近幾年經過東管處的協助下，打造街上的特色老店，像是新榮米行、阿嬌姨雜貨店等，透過彩繪增添新風采，還可以只是坐在店門口的座椅上，遙想著當年曾經繁華的街景，或在老房子改造的咖啡廳，點杯飲料、來份甜點，悠閒品茗東河美好時光。

而距離東河舊街大概30分鐘左右的車程，位於泰源幽谷內尚德村的「小村遠遠」，種滿了不同種類的香草，老闆會帶領大家認識自家生產的純天然單方植物精油，還可以體驗製作一瓶專屬的沐浴露及保養油，並在制高點一邊欣賞美景，一邊品嚐「小村遠遠」調配的香草茶，讓台東土地長出來的香氣療癒身心。

▲東河舊街上的天主堂。　圖：東部海岸國家風景區管理處／提供
▲東河舊街上的天主堂。　圖：東部海岸國家風景區管理處／提供

有別於東河鄉的旅遊風格，位於成功鎮上的「成功人．事」，則擁有濃厚海洋孕育出來的文化「潮」蘊，各司其職在地又與時俱進的職人們，互相牽成而造就獨特的「海光走讀」行程，滿溢著成功味道的生活風格。由音樂製作人鍾慧君老師帶路，從日據時代的廟宇及港口，透過走讀的方式，一口氣捕捉成功鎮的歷史人文故事；還可以到百年老店福和成體驗麻糬DIY，透過雙手感受傳承百年的捏麻糬古法，以及咀嚼品嚐老成功的滋味。

▲夜探三仙台。　圖：東部海岸國家風景區管理處／提供
▲夜探三仙台。　圖：東部海岸國家風景區管理處／提供

此外，成功鎮上頗富盛名的「新港漁港」漁獲拍賣，更是吸引旅客一再造訪的原因，不僅可以近距離觀賞魚販店家、餐廳老闆如何在魚市場上喊個好價錢買到新鮮的漁獲，神秘的術語及眼神示意，都讓旅客感到新奇。不僅如此，鎮上近年興起許多新店家，像是翻轉一般漁港旁海鮮熱炒餐廳的「旗遇海味」，除堅持選用時令新鮮的漁獲之外，以精緻簡單的料理手法，將成功漁港的故事搬上餐桌，餐廳風格更是充滿設計美學，讓你可以倚靠著太平洋用餐，以一頓料理的時光品嚐東海岸；「行動者咖啡」的老闆則是返鄉後，改造父親經營的建材行，並採用在地的咖啡豆，以手沖方式為成功鎮上注入一股全新的咖啡氣息，下次來到成功，記得來杯咖啡感受成功的悠閒生活。

▲小村遠遠自種自產香草產品。　圖：東部海岸國家風景區管理處／提供
▲小村遠遠自種自產香草產品。　圖：東部海岸國家風景區管理處／提供

花東綿長的海岸線處處是旅客停留探訪的好去處，白天盡情享受陽光的熱情，走訪店家吃好玩滿，夜間還可選擇夜探三仙台的活動，觀察動植物生態、地質導覽、天文觀星等，而東海岸觀光圈未來將持續推出深度旅遊與體驗新玩法，讓全台旅人都可盡情享受專屬東海岸旅遊新風格。

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