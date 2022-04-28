半熟紅心蛋＋三倍起司熔岩！花蓮慢吞吞手作碳烤吐司　紹興醉雞、剝皮辣椒口味必點

有人跟我一樣超愛吃「肉蛋吐司」的嗎？今天要分享給你們的這一間「慢吞吞手作碳烤吐司」我覺得算是把「肉蛋吐司」這餐點又昇華了一個等級，蛋的部份是選用吸睛的「紅心蛋」，而且煎成半熟的狀態，上桌時還會緩緩地流下來⋯然後口味多元，有的結合了很邪惡的半融起司片，有的還加入有特殊風味的食材，比如說「剝皮辣椒」、「宜蘭櫻桃鴨胸」、「紹興醉雞」⋯等等，真的是只吃一次絕對不夠，會讓人想二訪、三訪把每種口味都給吃過一輪的那種店耶！（我自己已經去光顧過兩次了）

慢吞吞手作碳烤吐司

地址：花蓮縣花蓮市新港街35號

電話：(03)833-5425

營業時間：7:00 ~ 14:00（週末8:00開始營業）

公休日：禮拜一

官方粉絲團：https://www.facebook.com/drawlingtoast/

「慢吞吞手作碳烤吐司」算是位於花蓮市中心的巷弄內（之前有搬過一次家），離中正路的「舊鐵道行人徒步區」和「光南大批發」很近。

我兩次去用餐，店內的生意都還好而已（不過我都是平日去的）⋯它不像什麼「公正包子店」或「周家蒸餃」那種觀光客必吃的排隊名店那麼多人，但也因此多了一分慢慢享用早午餐的悠閒感～♪

店內環境就長這樣，據說已是比舊的店址那邊寬敞許多，整個風格算是走小清新路線那樣，桌椅、櫃台都是木質的那種，也有用一些綠色植栽類的東西（有些是塑膠做的⋯但也無所謂啦～）來妝點。

點餐方式就是自己劃單然後再去櫃台結帳，內用、外帶都可以，喔～對了！雖然他們是營業到下午兩點，不過有時可能會因為食材用光就提早打烊喔！

有時候門口會有店內菜單沒有的品項貼在門口的告示牌上，入內以前可以先瞄一眼。

以下的照片包含了我一訪和二訪時拍的，如果你們中午來到這裡用餐又沒吃早餐的話，我是建議一人可以點兩種吐司，這樣飽足感比較剛好。

三倍起司肉蛋 80元

個人首推必點的口味是他們的「三倍起司肉蛋」，因為你們自己看看那個賣相⋯碳烤過的吐司包著半熟的紅心蛋，搭配著店家自己醃的厚切豬排，然後三片起司片是完全融化的狀態，像熔岩一樣傾瀉而出，真的是邪惡至極啊～

用內的時候是有提供這種塑膠手套的，如果不想吃到滿手都沾著蛋液以及起司的話最好要戴一下。

這個口味是我一訪跟二訪都有點的，滑順又濃郁的蛋液搭配上厚實的豬排以及爆滿出來的起司，每口都讓人大大的滿足，我個人覺得是黃金比例的美味肉蛋吐司了。

我朋友超愛這家的碳烤吐司，還一直說如果自己在其他縣市加盟開分店的話一定會生意超好！

祖傳手路菜紹興醉雞 95元

吃完了豬排，第二種口味想試試的是「祖傳手路菜紹興醉雞」的碳烤吐司，聽說這一道的醉雞肉是蒸好以後還要泡在有紹興酒成份的湯汁裡頭泡個兩、三天，味道才會完全入味進去，因此是限量供應的，有時太晚來就買不到了⋯

實際吃起來～醉雞口感鮮嫩、略帶彈性，咀嚼時會讓發出迷人的酒香，非常可口，沒想到醉雞跟這種碳烤吐司會這麼搭！

現在IG拍三明治或車輪餅之類的趨勢就是要疊在一起拍，這樣看起來才會比較浮誇、比較吸睛～

菇菇起司蛋 65元

下一個看到的也是兩次光顧都有點的「菇菇起司蛋」，它是屬於隱藏菜單裡頭的品項，在櫃台確認餐點跟結帳時記得詢問一下店家還有沒有喔～

這個口味因為用菇類取代了豬排，所以價格比較便宜一些，但是我本身就還蠻愛吃菇類的，一次吃到那麼多調味很涮嘴又Q脆的綜合炒菇其實還蠻滿足的，可以接受蛋奶素的朋友一定要試試這個品項。

菇菇起司蛋 65元

下一個看到的也是兩次光顧都有點的「菇菇起司蛋」，它是屬於隱藏菜單裡頭的品項，在櫃台確認餐點跟結帳時記得詢問一下店家還有沒有喔～

這個口味因為用菇類取代了豬排，所以價格比較便宜一些，但是我本身就還蠻愛吃菇類的，一次吃到那麼多調味很涮嘴又Q脆的綜合炒菇其實還蠻滿足的，可以接受蛋奶素的朋友一定要試試這個品項。

剝皮辣椒起司肉蛋 75元

再來看到的是網路上很多人強力推薦的「剝皮辣椒起司肉蛋」口味，它就是肉蛋吐司加一片起司再加剝皮辣椒，比較特別的是剝皮辣椒是業者自己醃漬跟現炒的那種，完全手工製作，吃起來鹹鹹辣辣的，十分過癮，以前好像常會聽到別人說「剝皮辣椒其實一點都不會辣」的這種話⋯但這裡的是真的會辣的那一種，不敢吃辣的朋友建議別輕易嘗試，還是點其他口味比較好。（但愛吃辣的人一定會愛不釋手）

法國草莓醬 35元

除了鹹的口味以外，這裡其實也有販售甜口味的碳烤吐司，但跟前面那些口味相比，我的這個「法國草莓醬」就只是烤過的吐司塗上草莓醬，感覺自己在家中也可以複製出同樣的口味，若你們不是當下很想吃甜食的話，基本上可以略過它啦！

泰式打拋豬 60元

那天我還外帶了一個「泰式打拋豬」口味的碳烤吐司回民宿當點心，辣度算是小辣而已，跟一般泰式餐廳吃到的打拋豬一樣鹹香夠味而且帶著九層塔的香氣，也是好吃啦～不過有三訪的話我應該還是會優先點吃得到完整厚切豬排的品項。

阿嬤的祖傳紅茶 25元＆一定要喝的紅茶牛奶 45元

最後飲料的部份，業者有強調紅茶是使用了「林華泰茶行」的茶葉去煮出來的，然後紅茶牛奶的奶源是「高大鮮奶」，不過⋯我跟朋友都覺得他們的飲料口味偏清淡，就～也不會難喝，不過讓人沒什麼記憶點的那一種，鹹口味的碳烤吐司還是屬於他們比較主打的品項，大家可以加入下次花蓮旅遊時的餐廳口袋名單之中，相信應該是不會讓你們失望的啦！

慢吞吞手作碳烤吐司

地址：花蓮縣花蓮市新港街35號

電話：(03)833-5425

營業時間：7:00 ~ 14:00（週末8:00開始營業）

公休日：禮拜一

官方粉絲團：https://www.facebook.com/drawlingtoast/

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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