花蓮浪漫四月「桐花樹下音樂會」 環保綠能主題4／16登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】花蓮縣府客家處舉辦的「2022賞桐一期一會〜桐花樹下音樂季」，第二場生態週活動已於日前登場，生態週借展的活體竹節蟲、蝴蝶等甚受家長和小朋友的歡迎，音樂會優美的歌聲樂音更吸引了眾多鄉親熱情參加，隨歌起舞，整場活動在著名創作歌手徐世慧、新世代年輕客家歌手龍宣亘及壓軸的客家委員會委員葉仁基的薩克斯風表演中畫下完美的句點！緊接著第三週（4月16日、4月17日）活動則將迎來綠能週主題。

今年音樂季第二週主題是生態週，由縣政府與亞洲水泥股份有限公司合作辦理，借展了竹節蟲以及蝴蝶生命樹來與鄉親相見歡，由亞泥經理曾金龍、股長藍振峰在現場解說；生命樹上可以看到蝴蝶卵、幼蟲以及蛹的各個生命階段，吸引了眾多鄉親感到相當新奇的前來觀賞，也彰顯了本次活動綠色生態、永續山林的寓意。

▲花蓮鄉親與徐世慧老師及紅面鴨大合照。 圖：花蓮縣政府客家事務處／提供

活動第1天由客家歌謠班熱鬧開場，之後的達拉讚歌謠舞蹈團以及花蓮市客屬分會歌謠班也讓現場掌聲連連，特別是民歌PK大集合帶來的懷舊民歌也是好評如潮；最後壓軸的金牌評審創作歌手徐世慧登場之後一曲紅面鴨歌曲加上兩隻活潑的紅面鴨布偶帶動唱，更是讓現場嗨到最高峰!

第2天的表演邀請到目前仍在國立聯合大學就讀三年級的年輕美聲歌手龍宣亘，讓活動更顯年輕活力；表演期間龍宣亘也感性的表示來到花蓮帶給了她相當大的轉變，就像她第二個家，也讓她開啟了客家樂曲的創作之路。接著由樂暢客樂團、花蓮民歌合唱團以及經典台語老歌合唱團接棒演出，最後由客委會委員葉仁基演奏薩克斯風，帶來多首大家耳熟能詳的歌曲，現場掌聲不斷、安可聲四起，氣氛鬧熱非凡！

第三週（4月16日、4月17日）「2022賞桐一期一會〜桐花樹下音樂季」活動即將迎來綠能週主題，特別邀請花蓮縣環境保護局一同辦理，結合此次桐花季活動綠色、永續的辦理宗旨，除了向鄉親傳達綠能環保愛地球的理念外，環境保護局更是提供了電動腳踏車供鄉親摸彩，摸彩獎項還包括液晶電視、iPhone12、switch以及日本知名大品牌Ibanez電吉他等多項大獎，歡迎鄉親一同來參加！

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