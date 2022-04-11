全新「雲霄飛車」超刺激、搭「空中雪橇纜車」俯瞰冬山河！宜蘭綠博會4大夢幻攻略

宜蘭旅遊最強亮點一篇搞定！「2022宜蘭綠色博覽會」今年回歸冬山河生態綠舟，並升級成18公頃園區，不僅有夢幻藍色河道及河岸美景，其中最狂的還有分為成人版及孩童款的「庭院雲霄飛車」，另有天際雪橇纜車、大樹公滑降體驗，三大遊戲體驗設施絕對是一家大小全新放電選項。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

庭院雲霄飛車 成人版vs.孩童版

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宜蘭ㄚ欣的美食日誌分享，入園後至「森之脈橋」搭乘遊園車，走到最遠處即可抵達「庭院雲霄飛車」地點。成人版全程約25秒，乘坐無動力的過山車在高空軌道滑行，腎上腺素瞬間飆升。有趣的是，現場還有孩童版雲霄飛車，高度大幅變低、有遮棚，車身造型亦相對更加可愛，讓小孩也能安全地感受飛行的快感，屬於最大亮點之一。

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庭院雲霄飛車

搭乘限制（體重可含鞋子、包包）成人版：需150cm以上，50至80kg，建議12歲以上，50公斤以下成人可體驗孩童版️孩童版：需100cm以上、50kg以下，建議5歲以上體驗時間上午場：09:15至11:30下午場：13:00至17:00（13:00開放排隊、13:30開始體驗）

大樹公滑降體驗

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通過森林探險廊道，則可找到「大樹公滑降體驗」排隊處，爬階梯登上大樹公，會從樹洞往外鑽出來至木作平台，就能透過纜繩吊鉤畫像在綠林裡。不過這裡屬於體驗時間最短但等待時間最長的項目，大家可依自身考量斟酌遊玩順序，另外提醒大家勿穿涼鞋或拖鞋，並將隨身用品及包包交給友人一併在大樹公下方等候。

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大樹公滑降體驗

體驗限制：110公分以上、95kg以下，需滿6歲以上體驗時間：09:30至12:00、13:30至17:00（體驗結束前30分鐘停止排隊）

天際雪橇纜車

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經過大樹公往前走，就能抵達遊賞美景好選擇的「天際雪橇纜車」。體驗動線為先乘坐雪橇車，沿著山丘坡道往下滑行，途徑三個180度U型彎道，可自由控制滑行速度，但轉彎處記得手動煞車。抵達下方終點後，可再選擇是否搭乘天際低空纜車，坐在緩慢向上的纜車，即可將冬山河岸景色盡收眼簾。提醒大家只有符合雪橇車體驗者，才會被加蓋手印，憑手章才能搭乘纜車喔！

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天際雪橇纜車

體驗限制單人：需135cm以上、100kg以下雙人：孩童需85cm以上、成人150cm以上(需滿18歲)，100kg以下

體驗時間09:15-11:30、13:00-17:00（13:00開放排隊、13:30開始體驗）

神秘河道

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若不想搭乘纜車，通過「銀白閃耀苦花」裝置藝術即可前往前兩年爆紅的神秘河道。配合綠博活動，洞窟變身「藍河蟲洞水簾光影秘境」，白天就能看到夢幻仙境，遊客可步行進入或乘坐電動小船，亦可參加神秘河道深入探索路線，騎水上自行車。

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園區另有水岸舞台、人文生態導覽遊程、12個綠博永續主題展館、20座藝術裝置等著大家挖掘，截至5/8前列入清單準沒錯。

2022宜蘭綠色博覽會

地址：宜蘭縣冬山鄉冬山路二段172號(生態綠舟)；宜蘭縣冬山鄉中正路1號(冬山火車站)展期：即日起至5/8開園時間：09:00至18:00（最後售票時間17:00）免票入園資格：未滿7歲之兒童、65歲以上之長者、身心障礙者本人及必要之陪伴者1人、冬山鄉村民

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