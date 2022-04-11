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登宜蘭「火山島」走絕美燈塔步道、遠眺北海岸　想造訪得先預約

聯合新聞網 / 行遍天下
▲面積僅有龜山島的1/11大的基隆嶼，預計於4/1開放登島旅遊。
▲面積僅有龜山島的1/11大的基隆嶼，預計於4/1開放登島旅遊。

【圖／文：行遍天下】

就像從宜蘭的開闊處可眺賞龜山島，在北海岸、北濱公路遠遠地也可眺賞到基隆嶼。位距基隆外海約5公里、外形像是一條鯨魚的基隆嶼，也是一座火山島，它的面積約0.24平方公里，僅有龜山島的1/11大。

這座火山島小歸小，但它的旅遊元素可是相當豐富，光是島上所發現的植物就多達400多種，其中還有7種以基隆為命名，比如瀕危的基隆繩子草、基隆筷子芥等。島上的奇岩怪石、獨特的海蝕地形也多，甚至還有一座名為小基隆嶼的島礁。基隆嶼還有著濱海步道、燈塔步道2條主要步道，前者約460公尺長，後者長約740公尺可登行前往標高182公尺的基隆嶼燈塔。

▲瀕危的基隆繩子草，在島上可發現它的蹤影。
▲瀕危的基隆繩子草，在島上可發現它的蹤影。

▲460公尺長的濱海步道，可一路探賞奇岩怪石。
▲460公尺長的濱海步道，可一路探賞奇岩怪石。

來訪基隆嶼若兩條步道只能選一條走，建議一定要走燈塔步道，雖然一路陡升、走來讓人氣喘吁吁，但它的展望非常好，部份路段為稜線步道，峭壁、湛藍的海洋、翠綠的樹海，景色絕美極了。

▲落差約182公尺的燈塔步道，雖然陡峭，但風景絕美。
▲落差約182公尺的燈塔步道，雖然陡峭，但風景絕美。

基隆嶼今年的開島時間訂於4/1至10月31日開放民眾登島旅遊，每日登島人數總量管制僅約1200名，由基隆市政府統一由碧砂漁港的遊船業者，於基隆嶼觀光預約平台線上預約登島，目前經營這座離島的觀光船約有20幾艘，2合1、3合1、4合1等行程五花八門，費用為公定價，可參閱網站選擇。

▲造訪基隆嶼的途中，北海岸海岸線之美盡收眼底。
▲造訪基隆嶼的途中，北海岸海岸線之美盡收眼底。

　

景點資訊

基隆嶼觀光預約平台

網址：www.icellars.tw/keelungislandexp

費用：約2小時的二合一繞島+登島費用700元；3.5小時的三合一繞島+登島+登燈塔費用850元；約4小時的四合一繞島+登島+登燈塔+海上看象鼻岩費用1,050元

　

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