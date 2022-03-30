快訊

不斷更新／全台確診者足跡總整理 新北多家量販店、竹市迪卡儂入列

多點爆發…樹林廠+6列第22條Omicron傳播鏈 卑南家庭+2化工廠+1

賞螢季暢遊花蓮趣 「銀河‧螢河」主題藝術節接續登場

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：花蓮縣政府觀光處／提供
圖：花蓮縣政府觀光處／提供

花蓮「銀河‧螢河」賞螢季開跑（攝影者-陳冠榮）。　圖：花蓮縣政府觀光處／提供
花蓮「銀河‧螢河」賞螢季開跑（攝影者-陳冠榮）。　圖：花蓮縣政府觀光處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】清明節與兒童節連假就要到來，想趁著假期探訪全台面積最大、最容易抵達的賞螢祕境，還可以闔家一起天文觀星嗎？最新出刊的40期《花蓮趣》帶您到花蓮各景點進行一趟「銀河‧螢河」之旅，並介紹如何搭火車騎單車，利用雙鐵體驗美感花蓮、春意縱谷；再加上4/16～4/21舉辦的全中運在內，今年度共約有19項大型全國賽事、80項體育賽會在花蓮盛大展開，就讓《花蓮趣》幫您規劃遊程，結合運動與觀光，前來體驗花蓮的絕美景觀與豐富文化。

▲連續舉辦第三年的富里稻草藝術節花海繽紛，大型藝術裝置年年都有新創意。　圖：花蓮縣政府觀光處／提供
▲連續舉辦第三年的富里稻草藝術節花海繽紛，大型藝術裝置年年都有新創意。　圖：花蓮縣政府觀光處／提供

今年春季號全新改版的《花蓮趣》季刊介紹花蓮當季好去處、好味道以及推薦遊程活動，其中包含從3月開始最早現蹤的螢火蟲季，就在大農大富平地森林園區璀璨登場；4月16日的「選手之夜」超強卡司歌手登台演出，歡迎旅客蒞臨一起嗨翻東海岸。

〈特別企劃〉單元總整花蓮賞螢熱點，夜訪火金姑家園；美食企劃〈自慢旅味〉以花蓮慢食據點，吃在地、玩在地，理解慢食文化；無障礙及銀髮族旅遊需求遽增，花蓮必須具備體貼各種旅客的友善空間，就讓〈無礙玩家〉單元帶路，讓每一位旅客都能暢行無阻，體驗花蓮之美；旅遊再升級，〈鐵道慢城〉單元邀請大家跟著五星服務的臺鐵鳴日號行程，造訪花蓮經典美景，品味花蓮精緻優質的城市印象。

▲玉里大禹花海的熊熊造景吸睛，象徵花蓮是臺灣黑熊的故鄉。　圖：花蓮縣政府觀光處／提供
▲玉里大禹花海的熊熊造景吸睛，象徵花蓮是臺灣黑熊的故鄉。　圖：花蓮縣政府觀光處／提供

▲光復鄉吉利潭湖光山色美不勝收，讓人彷彿置身於山水畫中。　圖：花蓮縣政府觀光處／提供
▲光復鄉吉利潭湖光山色美不勝收，讓人彷彿置身於山水畫中。　圖：花蓮縣政府觀光處／提供

花蓮縣政府觀光處處長張志翔表示，地理位置得天獨厚的花蓮，不管上山下海都能讓遊客處處驚豔，春意綠縱谷繁花盛開；展出至4月30日的富里農會稻草藝術節，繽紛花海加上來自侏儸紀公園的恐龍稻草藝術裝置，好玩又好拍；玉里大禹花海的熊熊花園童趣吸睛，直到暮春的193縣道阿勃勒黃金大道，徜徉大地花毯感受浪漫春光。

3月至5月賞螢季搭配持續到11月份的「流星花蓮─山海星光」天文觀星旅遊活動（活動期程詳見官網 https://www.starseahualien.tw）。 一趟遊程享兩種體驗；無污染的花蓮賞螢祕境多，遊客追螢到富源國家森林遊樂區、大農大富平地森林園區、池南國家森林遊樂區、鯉魚潭都是熱門好去趣，季節限定若錯過就只能再等一年。

歡迎國人不妨多利用低碳交通載具火車搭配單車，來趟雙鐵慢遊花蓮，親身體會花蓮「智慧治理，有機花蓮」的永續觀光理念，花蓮觀光產業鏈的軟實力，將持續推動聯合國17項永續發展指標（SDGs），保護環境與居民健康幸福，領略「慢‧精品‧花蓮」的城市魅力正是時候。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

觀光 賞螢 森林遊樂區

延伸閱讀

空難地震救災不缺席 嘉市熱血消防員獲優秀青年表揚

全國十大績優農業產銷班 玉里富里獲選花蓮歷年最佳

全小籃球賽／南大附小、花蓮中正在六女、男甲2首奪冠

全中運聖火跨海到金門 花蓮代表傳遞與有榮焉

相關新聞

宜蘭礁溪美食「九宮格奶油麵包」IG瘋打卡　南法鄉村風烘焙坊＆餐館好唯美

udn走跳美食／Irene 到宜蘭礁溪去渡假放空，趁機造訪了礁溪當地的口袋名單店家，奶油麵包 礁溪旗艦店在IG上相當火紅，清一色都是九宮格奶油麵包的打卡照，成為礁溪人氣伴手禮之一！奶油麵包 礁溪

宜蘭超低調「沒有招牌的麵包店」絕美隱身冬山老街　一週只賣2天、每日只賣3小時

走訪冬山的小確幸！宜蘭冬山老街上有家新開的超低調麵包小店，沒有醒目的招牌、沒有經營粉絲團也沒有店家電話。小小的工作室設有木質吧檯，搭配斑駁墻面別有風味，若想嘗鮮則要把握一週限定2天的下午時段，才不會撲

蜜糖珠寶盒超繽紛！宜蘭人氣餐廳如「小型美術館」 　坐享浪漫下午茶

宜蘭的陽光總是特別溫暖，微風輕吹，走起來格外舒服，以真誠態度迎接每一位客人的「好2食堂」，不但擁有溫馨的用餐環境，還有如藝術品的甜點下午茶，相約三五好友來此，享受與美食甜點的邂逅，細細品味陶情適性的生活步調。

宜蘭人激推的「新蔬食料理」　羅東聚餐大啖精緻素食合菜美味

連宜蘭人都推薦的新蔬食料理！前身是無菜單創意料理，現如今以葷食者的角度，打造前所未有的蔬食風味，即將推翻你對素食的舊有觀念！

海上活火山「龜山島」開放登島　繞島賞鯨豚一訪夢幻牛奶海

面積約2.8平方公里的龜山島，位於宜蘭頭城外海約10公里處，這座孤懸於海上的活火山島，除了遠眺它，每年的3月1日至11月30日是龜山島開放登島的季節，這段期間在頭城的烏石港，各種如繞島、登島、賞鯨豚、登401高地等單一行程，以及2合1、3合1等行程可謂一籮筐。

台東市區隱秘咖啡據點　到ODDO COFFEE感受「怪豆」驚奇咖啡之旅

想起咖啡，在你腦海裡的畫面與感受會是什麼呢？若沒有特別感受，那台東市區的這家【怪豆咖啡 ODDO COFFEE】可以讓你來一趟與咖啡相遇的美好時光喔。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。