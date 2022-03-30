賞螢季暢遊花蓮趣 「銀河‧螢河」主題藝術節接續登場

花蓮「銀河‧螢河」賞螢季開跑（攝影者-陳冠榮）。 圖：花蓮縣政府觀光處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】清明節與兒童節連假就要到來，想趁著假期探訪全台面積最大、最容易抵達的賞螢祕境，還可以闔家一起天文觀星嗎？最新出刊的40期《花蓮趣》帶您到花蓮各景點進行一趟「銀河‧螢河」之旅，並介紹如何搭火車騎單車，利用雙鐵體驗美感花蓮、春意縱谷；再加上4/16～4/21舉辦的全中運在內，今年度共約有19項大型全國賽事、80項體育賽會在花蓮盛大展開，就讓《花蓮趣》幫您規劃遊程，結合運動與觀光，前來體驗花蓮的絕美景觀與豐富文化。

▲連續舉辦第三年的富里稻草藝術節花海繽紛，大型藝術裝置年年都有新創意。 圖：花蓮縣政府觀光處／提供

今年春季號全新改版的《花蓮趣》季刊介紹花蓮當季好去處、好味道以及推薦遊程活動，其中包含從3月開始最早現蹤的螢火蟲季，就在大農大富平地森林園區璀璨登場；4月16日的「選手之夜」超強卡司歌手登台演出，歡迎旅客蒞臨一起嗨翻東海岸。

〈特別企劃〉單元總整花蓮賞螢熱點，夜訪火金姑家園；美食企劃〈自慢旅味〉以花蓮慢食據點，吃在地、玩在地，理解慢食文化；無障礙及銀髮族旅遊需求遽增，花蓮必須具備體貼各種旅客的友善空間，就讓〈無礙玩家〉單元帶路，讓每一位旅客都能暢行無阻，體驗花蓮之美；旅遊再升級，〈鐵道慢城〉單元邀請大家跟著五星服務的臺鐵鳴日號行程，造訪花蓮經典美景，品味花蓮精緻優質的城市印象。

▲玉里大禹花海的熊熊造景吸睛，象徵花蓮是臺灣黑熊的故鄉。 圖：花蓮縣政府觀光處／提供

▲光復鄉吉利潭湖光山色美不勝收，讓人彷彿置身於山水畫中。 圖：花蓮縣政府觀光處／提供

花蓮縣政府觀光處處長張志翔表示，地理位置得天獨厚的花蓮，不管上山下海都能讓遊客處處驚豔，春意綠縱谷繁花盛開；展出至4月30日的富里農會稻草藝術節，繽紛花海加上來自侏儸紀公園的恐龍稻草藝術裝置，好玩又好拍；玉里大禹花海的熊熊花園童趣吸睛，直到暮春的193縣道阿勃勒黃金大道，徜徉大地花毯感受浪漫春光。

3月至5月賞螢季搭配持續到11月份的「流星花蓮─山海星光」天文觀星旅遊活動（活動期程詳見官網 https://www.starseahualien.tw）。 一趟遊程享兩種體驗；無污染的花蓮賞螢祕境多，遊客追螢到富源國家森林遊樂區、大農大富平地森林園區、池南國家森林遊樂區、鯉魚潭都是熱門好去趣，季節限定若錯過就只能再等一年。

歡迎國人不妨多利用低碳交通載具火車搭配單車，來趟雙鐵慢遊花蓮，親身體會花蓮「智慧治理，有機花蓮」的永續觀光理念，花蓮觀光產業鏈的軟實力，將持續推動聯合國17項永續發展指標（SDGs），保護環境與居民健康幸福，領略「慢‧精品‧花蓮」的城市魅力正是時候。

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