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華燈初上螢光閃耀 　花東縱谷「2022鯉魚潭賞螢季」4月登場

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2022年鯉魚潭賞螢季將於4月15日起至5月14日登場。　圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供
2022年鯉魚潭賞螢季將於4月15日起至5月14日登場。　圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處(縱管處)主辦的「2022年鯉魚潭賞螢季-趣看火金姑」活動，即將於4月15日起至5月14日的每週五、六晚間在鯉魚潭遊憩區正式開始囉！

今年度賞螢活動結合台灣好行縱谷花蓮線與台灣觀巴，遊客可以搭乘台灣好行「火金姑賞螢專車」來回花蓮火車站與活動地點鯉魚潭，活動期間每周六18:00於花蓮火車站遊客中心發車，票價120元。縱管處處長郭振陵說為了提供外縣市旅客更豐富便利的旅程，縱管處今年首度結合台灣觀巴，規劃季節性賞螢一日、半日遊程，報名遊程的旅客即可輕鬆遊花蓮、賞螢趣。

▲民眾可搭乘賞螢專車參加活動。　圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供
▲民眾可搭乘賞螢專車參加活動。　圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

除此之外，憑台灣好行「火金姑賞螢專車」票根或參加台灣觀巴季節性賞螢遊程的民眾，即可至賞螢活動現場兌換伴手禮3選1，伴手禮除了規劃實用性的「縱谷賞螢限定頸枕」及「縱谷變形精鋼文具組」外，同時納入花蓮在地伴手禮「雷古多唱片餅乾」(伴手禮兌換以現場為主)。

縱谷處並提醒參加活動的民眾，雖然活動場域在戶外空間，但為防範嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)變異株之社區傳播，將依中央流行疫情指揮中心最新防疫引執行防疫措施，降低可能感染風險，包含賞螢活動網路實聯制報名系統，並於活動期間設置管制通道，進入賞螢區前將由工作人員協助測量額溫及手部酒精消毒，也請遊客務必配戴口罩，希望讓參與遊客有一個安全、愉快、難忘、知性的生態之旅。同時，也請前來參加賞螢的民眾，依循導覽志工老師及工作人員的指引，請勿撐傘、穿高跟鞋或露趾涼鞋，以維護個人安全外，也應配合將照明手電筒加罩「紅色玻璃紙」降低光害，避免影響螢火蟲生態活動。

▲「2022年鯉魚潭賞螢季-趣看火金姑」開放線上報名。　圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供
▲「2022年鯉魚潭賞螢季-趣看火金姑」開放線上報名。　圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

『2022年鯉魚潭賞螢季-趣看火金姑』活動自4月15日起至5月14日止，每週五、六的晚間7點及8點各辦理一梯次導覽，每梯次限300人，活動全程免費。活動當週四中午12時整關閉當週活動報名系統，敬請民眾提前報名。

活動資訊：

活動網頁 https://www.erv-nsa.gov.tw/zh-tw/event/news/5926

報名網址（3/28上午9點整開放） www.erv-nsa.gov.tw/zh-tw/firefly

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