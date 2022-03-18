童夢最美！ 樹城堡、空中城堡 旅美藝術家宜蘭實造台灣童話故事城堡

鏡池上方的超夢幻「空中城堡」。 圖：蔡爾平／提供

【旅奇傳媒/記者-王政】 台灣是擁有無數自然資源的島國，從大自然中的山、河、海 洋、土地、一草一木開始，到生活中的日常光景點滴，都成為滋養著工藝啟蒙的根本。

在充滿豐富資源的寶島孕育下，加上來自父親藝術美感的澆灌，讓旅美藝術家蔡爾平的DNA中，有著超乎於其他人的浪漫因子，在他的腦海中，總有無窮的創意不斷翻滾，在巧手與創意下，蔡爾平用出人意表的方式 彰顯在每一件作品中，勾勒出屬於他自己的詠嘆調。

▲「樹城堡－童夢最美」。 圖：蔡爾平／提供

如「樹城堡－童夢最美」中，他便以瓷土捏塑出樹幹，並透過金屬、瓷土、馬賽克玻璃素材，打造金光閃閃的城堡，也讓眾人看見這些唾手可得的材料，在大師的巧手下，同樣能建構 出令人驚嘆的作品。

用工藝貫穿過去與現在 童夢城堡勾起眾人回憶

藝術家蔡爾平表示，「樹城堡－童夢最美」的作品，源自於幼稚園時與鄰座的小女孩兩小無猜，要帶領她去夢想中的城堡，彷彿像童話故事《傑克的豌豆》一樣，能順著藤蔓一路向天空攀爬，找尋為在雲上的夢幻城堡與巨人。

▲知名旅美藝術家蔡爾平。 記者-王政／攝

而隨著功成名就返回台灣後，蔡爾平選擇將童年記憶中的城堡，用當代的工藝技術呈現，打造出屬於台灣獨有的城堡，實體作品坐落宜蘭田野間成超夯打卡點。

一件工藝品，所反射出的不只有創作者的想法，更能完整呈現出當代的工藝技術水準，如同「樹城堡－童夢最美」中，選用鍍鈦的鋼材呈現城堡多元色彩的一面，搭配著機械折角所折出的機械力道，以及現代雷射技術在細節處理上更為細膩，因此建造出這個充滿過去童年夢想與現代工藝結合的夢想城堡，現代的科技與機械，成為一圓他昔日故事的最佳助手。

其實人在孩童時，創造力是最無窮無盡，因為尚未完整接觸到社會的規範，也因此不被世俗常規所拘束，更能發揮腦海中的任何想法，「樹城堡－童夢最美」不僅重現蔡爾平小時候的美夢，也讓觀賞的民眾一起追尋自己的童夢。

▲位於宜蘭五結鄉的「赫蒂法莊園」，整區建築都饒富童趣。 圖：蔡爾平／提供

從大到小 看見蔡爾平的創造力

其實「樹城堡－童夢最美」的本體早已實現，位於宜蘭五結鄉的「赫蒂法莊園」，不只擁有超好拍的歐風莊園、地上鏡池，園區內更設有一座超夢幻的空中城堡，一公開馬上就在IG上引發洗版風潮，它便是「樹城堡－童夢最美」的原型。

蔡爾平設計這個空中城堡時費盡巧思，並攜手專業團隊一起打造，生命之樹的下方是個鏡池，而上方正是超夢幻的「空中城堡」，整個就像是童話裡會出現的城堡，夜晚點燈更是讓城堡看起來充滿了魔法氛圍。而完工後的成品，也讓一同參與的團隊無不贊嘆，蔡爾平成功將腦海中的藍圖，原汁原味呈現在寶島台灣上。

▲用現代工藝找尋當年童趣，實體作品坐落宜蘭田野間成超夯打卡點。 圖：蔡爾平／提供

不僅如此，赫蒂法莊園在蔡爾平的打造下，整個莊園與「樹城堡－童夢最美」勾勒出「龍蟠虎踞」之勢，從龍頭、龍身，到最後彷彿尾巴一樣的扇形設計，讓整個建築群成為一條栩栩如生的巨龍，莊園前方的大石則是頭臥虎，相互呼應也相輔相成。

▲赫蒂法莊園建築群如同一條蜿蜒的巨龍，從龍頭、龍身，到扇形的龍尾，充滿創意。 圖：蔡爾平／提供

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