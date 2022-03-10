台東首創「冷藏和牛」頂級燒肉　隱藏古早味人氣美食滿滿日式風情

台東「屋賀爺燒肉」位於台東縣政府周圍商圈內中正路上，由一對同樣喜愛燒肉的夫妻所創立，秉持待客如待己的服務理念，希望每位來到店內的客人都能夠擁有賓至如歸的用餐體驗。延續本身熱愛燒肉的精神，店內肉品、主食、小點甚至是飲品，從品質到料理老闆都貫注職人精神，讓每位顧客都能嚐到極致鮮美的料理。

▲店外設有日本鳥居拍照打卡專區。

▲充滿日式風情的內用環境。

愛美食的老闆這麼說：「冷凍過的肉，肉質已經含有過多的水份不僅破壞肉的原汁原味也大幅影響口感。」因此老闆為了保有肉的高品質，店內肉品老闆都一致堅持每日親自開冷藏車專送，絕不採用冷凍配送。然而，老闆對於美食的講究不止於此，從套餐的主食到飯後甜點，皆採用當地盛產食材手工製作，如此用心地經營，怪不得店內每道料理都能獲得一致好評。

冷藏極黑霜降和牛套餐

肉品｜冷藏美國霜降牛小排、冷藏美國牛肋條

冷藏美國霜降牛小排：店家選用金牌等級牛小排，用天然穀物飼養出的牛隻，其油花分布均勻，肉質細嫩多汁、入口即化。

冷藏美國牛肋條：牛肋條為肋骨間的條狀肉，油花偏多，經過高溫受熱後油脂與肉汁彼此融合，鮮甜的肉汁帶有特殊的奶油香氣，每咬一口的滑嫩口感都能感受到滿滿的幸福。

▲冷藏美國霜降牛小排

當地特產｜洛神花蜜餞

老闆推薦！一口台東特有的洛神花蜜餞，一口多汁牛肉，酸甜滋味融合綜合肉的油脂，令人解膩開胃。

肉品｜伊比利黑豚梅花、黃金松阪豬、秘醬雞腿丁

伊比利黑豚梅花：伊比利黑豬生長於地中海氣候，放養的生長環境加上餵食橡果，使得其脂肪中有50％以上含有不飽和脂肪酸。肉的紋理清晰，口感細膩帶有木質清香，在味蕾上有彷彿正在吃和牛的錯覺感。不同於一般豬肉，烤到七分熟即可食用。

黃金松阪豬：松阪豬又稱「雪紋豬」，如其名上佈滿了如雪花般的油脂。取用部位為豬的背頸肉到腮幫子一帶，肉質Q彈帶有嚼勁，每咬一口都能感受到分佈於肉纖維內的油脂，口感香滑柔順。

秘醬雞腿丁：使用店家特製醬料醃製而成的帶皮雞腿丁，表皮煎到恰恰，肉質軟嫩多汁，大口咬下，鮮甜的肉汁與油脂相互交融成如奶油般的滑順口感，尾韻則是老闆秘製醬汁的甘甜。

主食｜小太陽雞油飯

老闆選用花東晶瑩白米飯，搭配上營養有機生蛋黃、酥炸油蔥酥、海苔和鮮蔥絲，最後淋上老闆秘密特調醬汁，組合成一碗樸實懷舊的美味。攪拌均勻後食用，Q彈的白米因為雞油和迷人的蛋液口感變得更加滑順，滑順中又帶點油蔥酥、海苔與鮮蔥的爽脆，不管在口感還是味蕾都有豐富的層次。

屋賀爺燒肉 台東總店

店家地址：台東縣台東市中正路281號

店家電話：08－933－3873

營業時間：（平日）17：00～00：00｜（假日）11：30～14：30 、17：00～00：00

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