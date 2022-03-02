礁溪超隱密的「三合院咖啡廳」　浮誇飲料和甜點IG瘋打卡、當季水果＋花藝加持更吸睛

在IG發現這間超浮誇的咖啡店，使用當季水果製作飲品與甜點，搭配專業的單品咖啡，定邦咖啡更特別的是結合花藝，讓飲料和甜點呈現一道道讓人嘆為觀止的藝術品，浮誇且療癒！超有特色的宜蘭咖啡店。

定邦咖啡位於礁溪的田野小村裡，還是很傳統的三合院中的老宅，距離礁溪轉運站不算太遠，但是一般人不會開進來的地方，附近幾乎都是民宅。若不是照著地址而來，壓根不會發現這麼隱密的咖啡店。

三合院前的空地可以停車。

裝潢佈置很有個性的一間咖啡店，沒有菜單，只有牆上的Menu可以參考，冰沙、純茶、奶茶、咖啡、特調等，種類還真不少！(目前不供應鹹食早午餐)每個人低消90元，小孩110公分以上，有佔位就要低消，結帳只收現金，不收任何紙本卷。

往店內走，裝潢很有特色，別有洞天，就像飲料跟甜點一樣的繽紛熱鬧，拿上一本書靜靜坐著享受午後時光，相當不錯。

餐具、茶水皆自取，用完餐後請一併將餐盤餐具分門別類放置到回收區。

雖不到特別浮誇，層次分明的桂花釀咖啡(NT.210)看起來很專業，可惜拍攝過程中被我不小心打翻，沒有品嚐到相當可惜。

由於桂花釀咖啡被我打翻，原本想再點一杯一模一樣的，看到鄰桌的單品咖啡很吸睛，立刻投向哥斯大黎加莫札特單品咖啡(NT.240/I)的懷抱。簡直就像是花草藝術品，視覺效果相當衝擊，兼具視覺與味覺的感官享受。

附上一小杯分享杯。

哥斯大黎加莫札特咖啡帶有草莓風味，喝起來順口不苦也不酸，味道乾淨柔和，平時不太喝單品的我都愛上。附贈的餅乾也好吃。

店內人氣飲品之一的水蜜桃冰沙(NT.200)，在水蜜桃盛產時還會擺上滿滿的水蜜桃果肉，現在雖非產季，不過仍可喝到用新鮮水蜜桃打成的冰沙，真是幸福！

用四顆水蜜桃打成的冰沙，超濃超香甜的水蜜桃滋味，單純而自然的果香，非那種人工香料味，超大一杯好划算。

在水梨塔與蜜蘋果磅蛋糕(NT.200)之間抉擇，店家還讓我看了兩者的照片，結果喜歡蜜蘋果磅蛋糕的造型，心想小孩對蘋果的接受度也較高，應該會喜歡。

蜜蘋果磅蛋糕使用大量的蘋果，杯身內更加入兩顆完整自家農場產的蜜蘋果！磅蛋糕溫熱，吃的到蘋果的果肉，真材實料，蛋糕濕潤不乾口，這一款不只好看更是好吃。

店內最便宜的甜點就是這款香蕉核桃蛋糕(NT.50/搭配飲品價)，搭配任一飲品只要50元銅板價，超划算，重點是相當好吃！香蕉味濃郁，磅蛋糕紮實不乾口，搭配茶飲或是咖啡恰到好處。

最讓我感動的除了用心製作的飲品、甜點外，是店家熱忱的服務！當天不慎打破玻璃杯，碎滿地的玻璃與液體，讓店家清理了許久，不見一絲的不悅，頻頻詢問是否有受傷？光是服務就要給100分啦～撇除服務，使用當季水果製作的品質真的毋需多言，加上讓人心花怒放的擺盤，超級推薦重視覺系的女孩們或是情侶夫妻來約會。

定邦咖啡

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電話：03-988-1981

地址：宜蘭縣礁溪鄉白雲二路173號

營業時間：11:30~19:30 (僅周六周日營業)

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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